То, что происходит сейчас в Казахстане, свидетельствует - на постсоветском пространстве начались кардинальные перемены, ведь это за последнее время уже третья неудачная для организаторов "цветная революция", которая приводит к прямо противоположным результатам - усилению позиций России

Начавшиеся 2 января 2022 года протесты против повышения цена на газ в Казахстане, переросшие в бунты и погромы банальной «цветной революции» против власти, подтверждают главное: такое возможно лишь там, где есть посольство США, «сертифицирующее» данное «мероприятие», и тысячи грантоедских НКО, которые готовят и нанимают кадры для него. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

«Шайтан-майдан» в Казахстане

В Казахстане и посольство есть, и соросят там готовят тысячи НКО во главе с «Фондом Сорос-Казахстан» (ФСК). А знаете, чем он занимается, например, в Алма-Ате, где «цветняк» перерос в настоящие вооруженные боестолкновения с правоохранителями и войсками?

Банальная «Википедия» простодушно сообщает: по странной случайности, с 2014 года фонд ФСК способствует «появлению и развитию общественных пространств для реализации свободы выражения и коллективного решения локальных проблем», координирует и финансирует специально созданные группы активистов: «Urban Forum Almaty», «ArchCode», «Urban Talks», ОФ «Common Sense», «Центр Урбанистики» при «Центре развития Алматы», которые — бинго! — центральные улицы города преобразовывают в общественные пространства, снимая с них асфальт, и покрывают преимущественно плиткой (брусчаткой). Она потом и полетела в головы правоохранителей. А на той, что осталась лежать, нашли трех правоохранителей с отрезанными головами. Так международные террористы-исламисты везде делают для запугивания «неверных» и создания атмосфера тотального ужаса. Уроки казахского. Настойчиво о ничегонеделании © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Но это так, к слову пришлось.

И грантоеды-соросята, разумеется, будут утверждать, что это совпадение, просто так звезды сошлись: они плиточку-брусчаточку уложили для всеобщего блага, а тренированные и хорошо подготовленные боевики-бородачи воспользовались ею не по назначению. Как и в Киеве в 2013-2014 годах во время бойни на «евромайдане» и подступах к правительственным зданиям. В Украине это назвали «революцией достоинства», в Казахстане — уже «шайтан-майданом». Но разницы никакой…

«Цветные революции» уже не те

События в Казахстане — последняя по времени «цветная революция», которая обнаружила и подтвердила еще две новые особенности подобных акций «ради торжества демократии».

Первая: теперь «цветняки» обходятся без долгих прелюдий в виде разбивок палаточных городков, долгого стояния на площадях с предъявлением своих требований властям и как бы мирных маршей протеста. Типа мы же за демократию, услышьте нас.

В Казахстане все решалось проще — там сразу перешли к погромам, поджогам, захватам органов власти и отделений полиции, мародерству и боестолкновениям с представителями власти, военными и правоохранителями. Причем практически везде, по всем городам, где «цветняк» синхронно и организованно вспыхнул.

То ли спонсоры решили не заморачиваться и сэкономить на длительных протестах с подкормкой, то ли азиатский темперамент кочевников взыграл — все решать ордой, с наскока.

И вторая — самая главная: теперь «цветные революции» в итоге, по их окончании, приводят совсем не к тем результатам, ради которых они задумывались организаторами, а к прямо противоположным. Именно так закончились все «цветняки», которые замутили на постсоветском пространстве, начиная с 2018 года в Армении, а потом продолжая их мутить в Белоруссии и Киргизии в 2020 году и вот теперь в 2022-ом в Казахстане. В центре Алма-Аты перестрелка - СМИ © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

Знаете, в чем главный парадокс, если хотите, гримаса истории с казахстанским «цветняком»? Да, они и в том, что власти этой страны сразу решили обратиться за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ну, чтобы прибыли миротворцы и помогли местным стражам порядка навести этот порядок, а потом его какое-то время поддерживать.

Как обмишурились в Армении

Но главный цимес в том, что решение о вводе миротворцев ОДКБ санкционировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он — типичное порождение «цветной революции» 2018 года в Армении, которая должна была вырвать эту страну из-под влияния России и бросить ее то ли в объятия Запада, то ли на растерзание Турции.

И теперь этот бывший грантоед-соросенок Никол, сын школьного учителя Вовы Пашиняна, ходит в любимчиках Запада, как «истый демократ». Но действует-то он как типичный армянский политик, понимающий, что его страна может выжить только благодаря России и созданным при ее участии Евразийском экономическому союзу (ЕАЭС) и той же ОДКБ (помимо Казахстана и Армении, туда входят Россия, Беларусь, Киргизия и Таджикистан) — против них мало кто рискнет рыпаться агрессивно.

И теперь Пашинян вместо того, чтобы всей демократической душой поддерживать «борьбу за свои права казахстанского народа», сообщает, что принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан для подавления беспорядков.

Никол так и написал в своем «Facebook»: «В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».

И можно не сомневаться, что десантники, стоя за спиной казахстанских правоохранителей, очень быстро и успешно разъяснят боевикам и погромщикам, почем, как говорится, рубероид в Одессе и кто кому Рабинович. То есть, что надо не только демократию взахлеб с кровью любить, но и законы собственной страны не нарушать и людей не убивать. В полиции Алма-Аты рассказали, чем закончилась попытка штурмовать здание ведомства © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Запад в шоке

И, как он думает, великий и непогрешимый в вопросах демократии коллективный Запад сначала возмутился вводом войск ОДКБ в Казахстан. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сначала заявил, что у США есть «вопросы» по отправке миротворцев в Казахстан, так как эта страна имеет собственные ресурсы, а ее правительство в прошлом было хорошо защищено и в настоящем защищено.

Но потом сдал назад и предложил Казахстану помощь США, которые-де могут посодействовать, в частности, в вопросе борьбы с… коррупцией. Ну а как же! Когда пылают здания, громят магазины и льется кровь, в самый раз подумать о мздоимцах и пресечь их деятельность на корню. И ничего личного, «vulgus immanitatis» (вульгарный цинизм) по-американски и все.

Но все встало на свои места: США смирились с тем, что десантники ОДКБ успокоят Казахстан, а тамошний «цветняк не отвлечет Россию от переговоров о стратегической безопасности, которые намечены, напоминаю, на 9-10 января с США в Женеве, 12 января — в рамках Совет Россия — НАТО в Брюсселе и 13 января — на уровне Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала: десантники ОДКБ в Казахстане на указанные переговоры не повлияют. «Нет никаких изменений в запланированных трех сериях переговоров на следующей неделе», — коротко сообщала она на брифинге для журналистов и уныло заучено добавила, как демократическую мантру: «Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование».

Если кто и смеялся при этом, то про себя… «Большая пятерка» и новое мироустройство: Украина – под внутренней оккупацией © president.gov.ua

«Цветные» провалы США

И уже практически никто не сомневается, что «цветная революция» в Казахстане, вылившаяся в «шайтан-майдан», не собьет эту страну с орбиты России, ЕАЭС и ОДКБ. Наоборот — может еще теснее сблизить с Россией на путях интеграции и сотрудничества. И с Китаем в рамках ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), страны-участницы которой вообще теперь еще больше могут сплотиться перед лицом «цветных революций», которые ни одной из них не нужны.

А это однозначно проигрыш США — это они фактически толкнули Казахстан на сближение с русским миром.

Точно такая же картина наблюдалась два года назад, летом-осенью 2021 года, и в Белоруссии, где тоже организовали «цветняк» в виде «белмайдана», но получили результат, который оказался тоже прямо противоположен задуманному. Ни президента Белоруссии Александра Лукашенко не снесли, ни курс страны, отвернув ее от сближения с Россией в рамках Союзного государства, не сменили.

Наоборот: «Батька» не просто устоял, а наплевал на все западные санкции, которые должны были его устрашить, и фактически похоронил свою пресловутую многовекторность, пойдя на сближение с Россией. И 28 отраслевых программ по сближению в Союзном государстве подписал, и Крым готов признать российским фактически официально, и ядерное оружие России у себя готов разместить, если США и НАТО продолжат эскалацию напряженности на той же Украине. Жесткое время. Итоги 2021 года для Лукашенко и Белоруссии © AFP, SHAMIL ZHUMATOV

Точно так же все случилось в 2020 году и в Киргизии, где тоже произошла уже третья по счету «цветная революция». Там отстранили от власти как бы пророссийского президента Сооронбая Жээнбекова, избрав на его место некоего Садыра Жапарова, который до этого вообще сидел в тюрьме, как заправский демократ. Но и тут США и тысячи прозападных НКО вряд ли получили из этого то, что им нужно. То есть тоже не вырвали Киргизию из-под влияния России, ЕАЭС и ОДКБ — Жапаров продолжает пророссийский курс своей страны, американскую базу «Манас» не вернул и не собирается.

Вместо резюме

Отсюда и вывод: такие успешные «цветные революции», похоже, «сломались», и Западу нужно выдумывать что-то новое. А эти «цветняки» изжили себя и не могут преодолеть противоядия. За последние годы они больше похожи то ли на фальстарты, то ли на плохо подготовленные и досрочно запущенные мероприятия с расчетом на былую удачу и русский «авось», нежели на твердый анализ и прогноз русофобов.

Но можно не сомневаться, что Запад что-то придумает. Но и Россия должна думать и не упустить возможности разобраться с агентами антироссийского американского влияния в соседних странах, «излечить» их от губительных многовекторности и нарочитой русофобии, как фона для построения национальных государств.

Сегодня Россия, кажется, побеждает тактически, но вот стратегическая победа ее лежит в другой плоскости — в умении противостоять тем тысячам прозападных грантоедских структур, которые продолжат «работать на демократию» с простыми людьми и элитами в странах по всему периметру российских границ. Эти «зубы дракона» уже посеяны и обязательно дадут свои дьявольские всходы.