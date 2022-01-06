В конце декабря 2021 года украинское госпредприятие «Антонов» презентовало первый серийный самолет Ан-178. На Украине это подается как большое достижение, однако самолёт уже успел попасть в ряд громких скандалов

В Киеве 28 декабря прошли мероприятия по случаю выкатки самолета. Он построен в рамках государственного контракта на три Ан-178 для Вооруженных Сил Украины (DCE).

Как сообщили в «Антонове», самолет создали на основе современных мировых информационных технологий, а использовать его могут для перевозки личного состава, транспортировки грузов, а также для доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способом.

На борту могут находиться до 100 человек. Турцию заинтересовал «Антонов», Украина не возражает © Facebook, Дмитрий Антонов

При этом самолет уже успел стать скандальным. Известный украинский информационный центр Defence Express, специализирующийся на военной тематике, сообщил: несмотря на заявления «Антонова» о том, что самолет получил оборудование украинских и западных поставщиков, на самом деле в Ан-178-100Р установили двигатель российского производства. Ему попросту не нашли замены.

В публикации Defence Express сообщается, что на самолет «установили вспомогательный газотурбинный двигатель ТА18-100, который разработали специалисты российского АО «Научно-производственное предприятие "Аэросила"». При этом еще в 2017 году Совет национальной безопасности и обороны Украины внес предприятие в санкционный список.

По сообщениям Defence Express, также силовые агрегаты ТА18-100 установят на три самолета, которые заказало оборонное ведомство Украины.

В свою очередь в ГП «Антонов» ответили на публикацию и заверили, что Ан-178-100Р не имеет российских комплектующих, а оборудование доставляли из Европы, США и Канады.

В конце 2020 года Минобороны Украины и госпредприятие «Антонов» заключили меморандум о сотрудничестве по строительству трех самолетов Ан-178 для нужд армии. А уже в январе 2021 года государственный «Укрэксимбанк» предоставил «Антонову» кредит 3 миллиарда гривен. Будет как с «Антоновым». Экономист Охрименко о дальнейшей судьбе «Мотор Сичи» © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

Впрочем, скандал с российскими комплектующими — не единственная проблема, сопровождающая новый самолет.

Зимой 2021 года стало известно, что Украина не выполнила контракт на поставку в Перу самолёта Ан-178. При этом перуанские СМИ ещё в прошлом году привлекали внимание к подозрительным моментам в подписанном договоре и сомневались в том, что самолёт будет поставлен в срок

В начале декабря перуанская газета «Комерсио» сообщила об отчете, выпущенном Счетной палатой (La Contraloría General) Республики Перу по поводу процесса поставки украинской компанией «Спецтехноэкспорт» транспортного самолета Ан-178 для нужд Национальной полиции страны.

В докладе указано, что крайний срок поставки самолёта — 23 октября — прошёл, самолёт перуанской стороне передан не был, в связи с чем необходимо начинать процесс начисления штрафных санкций за невыполнение контракта.

Кроме этого, отмечается невыполнение украинской стороной других статей контракта, в частности, не был проведён процесс обучения перуанских полицейских на базе производителя, и перуанская сторона не получила техническую документацию на самолёт.

11 октября перуанская комиссия побывала на Украине и пришла к заключению, что самолет готов лишь на 30 процентов, указывается в отчёте.

Кроме того, Счётная палата пришла к выводу, что контракт был подписан с нарушениями. В частности, в нём предусмотрены штрафные санкции за невыполнение, но отсутствуют банковские гарантии исполнения контракта.

Что касается санкций, то за каждый из первых двух месяцев невыполнения контракта они должны составить по 5 тысяч долларов в месяц, с третьего по пятый — по 35 тысяч долларов, а с шестого по двенадцатый — по 70 тысяч долларов. По истечении года заказчик вправе расторгнуть контракт, указывается в отчёте.

Контракт по приобретению украинского самолёта был подписан в 2019 году. Канадцы положили глаз на самолет «Антонова», но есть одна проблема © avianews.com

С семидесятых годов прошлого века Перу приобретала у СССР самолёты и вертолёты военного и гражданского назначения. Поставлялись в страну и самолёты ОКБ Антонова. Сотрудничество в этой области уменьшилось в девяностые годы, но за последние 20 лет вновь испытало подъём. ВВС страны используют различные модификации самолётов «МиГ» и «Су». По сообщениям СМИ, сейчас в стране эксплуатируется около ста вертолётов советского и российского производства. В 2018 году при поддержке холдинга «Вертолёты России» в Перу был открыт сервисный центр по обслуживанию и ремонту вертолётов марки «Ми».

В июле этого года газета «Република» сообщила о поставке в страну двух вертолётов Ми-171Ш из Белоруссии. Машины были предназначены для использования Национальной полицией страны, главным образом в операциях против наркомафии и нелегальной добычи полезных ископаемых. В той же статье отмечалось, что заказанный у Украины Ан-178 всё ещё не поставлен.

В прошлом же году покупка этого самолёта вызвала оживлённую дискуссию в перуанских СМИ.

Так, 2 июня 2020 года газета «Република» опубликовала статью «МВД купил самолет-призрак за 65 миллионов долларов у украинской компании». Там отмечалось, что Ан-178 не производится серийно и существует только один опытный образец машины.

В статье приводится высказывание испанского военного эксперта Карлоса Тайбо, заявившего, что во всём мире, включая Украину, на этот самолёт имеется только один заказчик — Национальная полиция Перу.

В тот же день газета опубликовала другую статью, в которой группа бывших директоров полицейской авиации страны заверяла, что самолет существует и был опробован перуанскими полицейскими пилотами во время поездки на Украину. Они также утверждали, что по сумме цены и возможностей Ан-178 превосходит самолеты конкурирующих компаний — европейский C-295 и американо-итальянский C-27J. «Антонов» тайно переносит производство самолетов в Канаду © РИА Новости, Роман Пилипей / Перейти в фотобанк

7 июня того же года газета «Комерсио» сообщила, что министр внутренних дел страны Гастон Родригес был вызван на онлайн-заседание парламентской комиссии для дачи разъяснений в связи с покупкой украинского самолёта.

9 ноября 2020 года на сайте Федерации журналистов Перу была опубликована статья Рикардо Седано «У России есть альтернативы самолёту-призраку, который Украина пытается продать Перу».

В статье отмечается, что реальными альтернативами Ан-178 могли бы стать российские Ил-76 или Ил-12, а процесс заключения контракта на покупку украинской машины вызывает большие подозрения.

Отмечено отсутствие у самолета необходимой международной сертификации, присутствие при подписании контракта генерала Альфредо Вильдосо Рохаса, на момент выхода статьи находившегося под арестом по обвинению в коррупции, проблемы Украины по замене комплектующих российского производства на отечественные или западные и сомнительная форма оплаты.

В частности, предусмотренные договором штрафные санкции названы журналистом «чудовищно низкими».

«Если бы задержка [исполнения контракта] достигла 12 месяцев, то штраф составил бы 70 тысяч долларов. Это слишком благоприятные условия для украинской стороны, поскольку в международной практике при подобных договорённостях штраф за каждый день задержки составляет 0,10 процента от стоимости контракта», — заявил перуанский журналист.

Он также указал, что и Перу, и Украина являются чрезвычайно коррумпированными странами. Авиааферисты. Панихида по украинской промышленности © Харків Times

«Необходимо отметить, что и в Перу, и на Украине есть политические элиты, для которых характерна высокая коррумпированность и бесстыдство, которые не вдохновляют ни на что, кроме подозрений в коррупции, в которую [эти элиты] так или иначе вовлечены», — написал Седано.

Необходимо отметить, что в отношении Перу у местного журналиста имеются многочисленные причины для подобного утверждения.

Президент этой страны Мартин Вискарра, во время правления которого был подписан контракт на приобретение злополучного Ан-178, был отстранён парламентом страны от власти в 2020 году по обвинению в коррупции.

В течение последних 30 лет в отношении ещё пяти президентов страны были официально выдвинуты похожие обвинения. В результате ушёл в отставку и был приговорён к домашнему аресту Педро-Пабло Кучински. Бежал в США Алехандро Толедо.

При задержании покончил с собой Алан Гарсия. Другой экс-президент — Ольянта Умала — до сих пор на свободе, но находится под следствием.

Наконец, Альберто Фухимори отбывает длительный срок по обвинению в преступлениях против человечности, однако и приговоры по коррупционным статьям у него тоже есть.