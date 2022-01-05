Подземные хранилища газа в соляных пещерах и водоносных пластах и резервуарах Европы никогда ещё не были так пусты, как этой зимой, пишут авторы американского издания Bloomberg

В Европе подходят к концу запасы природного газа. Об этом в статье для Bloomberg сообщает коллектив авторов: Айсис Альмейда, Ева Круковска и Анна Ширяевская. Они проанализировали ситуацию с газом в регионе и пришли к неутешительным для стран континента выводам.

В публикации сообщается, что четыре месяца назад спецпосланник США по энергетической безопасности Амос Хохштейн говорил, что Европа делает недостаточно для подготовки к тёмному и холодному сезону, «и вот континент уже столкнулся с дефицитом предложения, из-за которого базовые цены на газ выросли более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом, а бизнес и обычные граждане оказались в трудном материальном положении». Британские СМИ рассказали, как Путин переиграл Европу в вопросе с поставками газа © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Из-за кризиса судьба Евросоюза теперь зависит от президента РФ Владимира Путина и погоды, «которые славятся своей непредсказуемостью», пишут авторы.

«Энергетический кризис ударил по блоку в тот самый период, когда безопасность поставок не входила в повестку европейских политиков», — приводится мнение Максимо Мичинилли, главы отдела энергетики и климата консалтинговой компании FleishmanHillard EU.

Эксперт ожидает, что энергетический кризис сохранит неустойчивость цен, а также усилит политическую напряжённость между регулирующими органами в Брюсселе и лидерами 27 стран-членов блока, отмечается в статье.

Ситуация резко обострилась, но она формировалась годами, указывают авторы. В самом разгаре своего энергетического перехода Европа закрывает угольные электростанции, положившись на возобновляемые источники энергии. Ветер и солнце чище, но иногда бывают непостоянны, о чем свидетельствует резкое падение выработки электроэнергии на континенте в прошлом году.

«В самом конце прошлой зимы стало очевидно, что Москва увеличила влияние на своих соседей. Необычайно холодная и длинная зима истощила европейский запасы как раз во время восстановления экономики от рецессии, вызванной пандемией», — сообщается в публикации. «Не хотят признавать ошибки»: эксперт объяснил, почему в Европе растут цены на газ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Авторы пишут, что летом «Газпром» начал «ограничивать поставки на континент, вследствие чего усугубилась нехватка, спровоцированная отложенным ремонтом нефтяных и газовых скважин на Северном море».

В то же время, продолжает Bloomberg, Япония и Китай подготовились к зиме, увеличив импорт сжиженного природного газа (СПГ). Все эти факторы заставили Европу изо всех сил пытаться восполнить запасы в летние месяцы, когда газ дешевле. Тем не менее лидеры Европы сохраняли спокойствие. Европейская комиссия представила 14 июля самый амбициозный в мире пакет мер по отказу от ископаемого топлива с целью предотвратить наихудшие последствия изменения климата, напоминают авторы издания.

Сосредоточившись на таких долгосрочных целях, как сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 55 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года, политики недооценили возможные проблемы, с которыми предстоит столкнуться на пути к декарбонизации, говорится в статье.

На протяжении многих лет Европа снижала добычу природного газа и в результате стала более зависимой от импорта. А теперь Россия готова еще больше укрепить свои позиции в качестве главного поставщика ЕС. Новак назвал причины газового кризиса в Европе © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

«Газпром» и его европейские партнеры вложили 11 миллиардов долларов в газопровод «Северный поток — 2» протяженностью 1230 километров, пролегающий по дну Балтийского моря из России в Германию.

Осенью этот десятилетний проект, реализация которого неоднократно оттягивалась из-за санкций США, столкнулся с новым препятствием, когда к власти в Германии пришло новое коалиционное правительство, а немецкий регулятор отложил его окончательное утверждение. Этот шаг еще больше взволновал европейские энергетические рынки, на которых начиная с июля цены на газ и так день за днем били рекорды», — отмечают авторы.

При этом они добавляют, что 24 декабря Владимир Путин говорил, что «дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок, безусловно, понизили бы цену на бирже, на споте».

«Недавнее увеличение импорта СПГ из США принесло некоторое облегчение, но в лучшем случае это временное явление. Франции необходимо остановить несколько своих реакторов чтобы провести ремонт и обслуживание, что приведёт к сокращению ядерных мощностей на 30 процентов в начале января, а Германия вообще закрывает все свои атомные электростанции.

Поскольку впереди ещё два самых холодных зимних месяца, есть опасения, что Европа может остаться без газа», — предупреждают авторы Bloomberg.

Холод заставит Европу покупать газ из РФ по любой цене - Митрахович © Украина.ру Себастьян Блешке заявил, что «за всё время учёта у нас ни разу не было столь низкого уровня запасов в это время». А по словам экспертов из исследовательской компании Wood Mackenzie Ltd, если исключить увеличение российских поставок, чего скорее всего не произойдёт, к концу марта уровень запасов будет ниже 15 процентов — это будет самый низкий показатель за всю историю. И это при нормальных погодных условиях, говорится в статье.

«Трейдеры уже готовятся к худшему. За последний месяц цены на газ, поставляемый с весны по 2023 год, выросли примерно на 40 процентов. Некоторые ожидают, что кризис продлится до 2025, когда очередная волна СПГ-проектов в США принесёт поставки на мировой рынок», — отмечают авторы издания.

В свою очередь вице-президент подразделения по исследованиям газа и СПГ компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо сказал: «Сложно представить, как достичь более-менее приемлемого уровня запасов без дополнительных поставок из России через «Северный поток — 2» или существующие маршруты».

«Для европейских цен на газ 2022 станет ещё одним годом нестабильности», — подытожил эксперт.

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