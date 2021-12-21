Следующий, 2022 год, если следовать астрологическому прогнозу, будет во многом неожиданным и для всех нас опасным, считает астролог издания Украина.ру Елена Мурзина

Новая волна коронавируса и судьба Зеленского

Радостно и сердито. Что могут позволить себе простые украинцы на Новый год © Any Lane/Pexels

Попробуем проанализировать движение высших планет — Сатурна, Урана, Юпитера, Плутона и Нептуна. Как они влияют на нас, наш способ мышления, и на общество, в котором мы живём.

Основное: жесткий квадрат

Самым сложным аспектом 2022 года будет оставаться квадрат Урана и Сатурна, который начался в 2021 и продолжится в 2022.

Активное время аспекта — январь-февраль 2022, потом пауза, и с августа до конца года планеты опять формируют аспект.

Фиксированные знаки

Почувствуют квадрат сильнее других Водолеи, рождённые в период 1-12 февраля. Тельцы, чьи дни рождения — с 1 по 15 мая. Львы, родившиеся со 2 по 17 августа. И Скорпионы, со 2 по 17 ноября.

Вообще же — все представители этих знаков. Весь так называемый фиксированный крест. Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи — четверка фиксированных знаков. Очень устойчивые, надёжные, верные своим друзьям и своим убеждениям.

Но если что-то задумали — поменять свою точку зрения их не заставит никто. Только они сами.

Представители этих знаков с трудом, с огромным "скрипом" соглашаются на перемены. Но в этом году перемены будут.

И у других знаков тоже, естественно. В большей или меньшей степени.

Причём подготовиться к тому, что приносит Уран, невозможно. Придется действовать по обстоятельствам.

И ещё одна тема — затмения 2022 года будут идти по оси Телец — Скорпион. Опять фиксированный крест. Тельцы, Львы, Скорпионы, Водолеи почувствуют серьезные изменения.

Что делать

Можно дать несколько советов, больше психологического свойства. Надо стараться снижать вспыльчивость, желание продемонстрировать и подчеркнуть свою "уникальную уникальность".

Слишком экстравагантный, слишком поспешный, эгоистичный — это всё об Уране. Эту поспешность, желание быстрых результатов надо контролировать, замедляться.

Обаятельный, остроумный, творческий, гениальный — это тоже о нём (конечно, это качества людей, рождённых под его влиянием). И если развивать творческую часть личности, 2022 откроет новые перспективы.

Дерзкий квадрат

Этот квадрат планет коснется, конечно, всех, а не только четверки фиксированных. Он проявится в поведении и в отношениях.

Упрямство, стремление "идти по головам", дерзость, безапелляционность, поспешность. "Я непогрешим". И вообще, "не указывайте мне". Похоже на поведение подростка (Уран) под гнётом власти родителей, учителей, обстоятельств (Сатурн).

Человек, которого коснётся этот аспект, будет немножко невыносим для близких. К счастью, квадрат будет действовать не все дни 2022 года. И потом, странности в поведении можно загладить, объясниться, извиниться.

А вот для политического лидера такой аспект — путь к банкротству. Решения, принятые под действием Урана, могут привести к катастрофе. Даже если аспект уже завершился.

Уран в квадрате к Сатурну начался в 2021 и уже проявился — у "ранних" представителей фиксированных.

Личное солнце президента Зеленского

Все неприятные особенности аспекта Уран — Сатурн мы могли увидеть на примере одного человека, чье Солнце жёстко аспектировал Уран и в 2019, и в 2020 году. А в 2021 к его Солнцу подошёл Сатурн, сложился квадрат Сатурн — Уран, в аспекте на личное Солнце.

Это Владимир Зеленский, президент Украины. Он родился 25 января, в первых числах знака Водолея. Революционный Уран помог ему в его невероятном возвышении: из актёра-комика — в президенты.

Это, кстати, как раз "шутка" в духе Урана. Сочетание несочетаемого. Оксюморон. Комедия положений.

Такие забавные и невероятные кульбиты судьбы часто идут под влиянием Урана. Но вот подходит Сатурн к Солнцу, и ситуация перестаёт быть забавной. Сколько компромата появилось на Зеленского в последний год, кто только его не критиковал, что только не происходило!

Гео Лерос — рука судьбы

Эксцентрично, в толпе, у воды: астролог рассказал, как правильно встречать год Тигра © flickr.com, Peter

Это просто праздник какой-то! Для астролога, конечно. Ну классика же, надо вписать в учебники.

Анархист и немножко маргинал (Гео Лерос — депутат и художник с неоднозначной репутацией), его точно можно считать человеком, которым управляет Уран (нелепые, странные, хулиганские и смешные поступки). Но и в творческом подходе к "заданию" не откажешь.

Сатурн — олицетворение власти. Это, конечно, президент в маске, который с непроницаемым лицом смотрел на Лероса.

Непроницаемым — потому что в маске же. Может, он смеялся в это время. Может, прошептал ругательство. Мы не знаем. Сатурн одевает на человека броню непроницаемости. И броню власти, конечно. Пусть это и комик, но сейчас он играет роль президента.

Конечно, это было не самое важное событие 2021 года для Зеленского. Но самое демонстративное.

Событий более важных тоже хватало. Скандал за скандалом, неудачи внутренние и внешние, серьёзное падение рейтинга. Общее недовольство в элитах и в народе.

В 2022 году такого уже не будет. Сатурн и Уран начнут "утюжить" следующих.

Но всё, что произошло с Зеленским в 2021, будет иметь для него далеко идущие последствия. Сатурн "раздаёт карму", если можно так фамильярно сказать об этой суровой планете. Это символ справедливости. Игривая беспечность — нет, не пройдёт.

Как попытался превратить в шутку скандал с Панамским оффшором Зеленский поначалу. Но не вышло. Ролик "не зашёл", народу перестало быть "прикольно".

Пенсия для президента

Что будет дальше? На Зеленского перестал действовать Уран (невероятные повороты сюжета). Сатурн ушел от соединения с его Солнцем. В ближайшие годы его судьба — безвестность. Он не сумел провести неожиданные (Уран) и серьезные (Сатурн) реформы. А шанс был.

Тот же самый квадрат планет давал ему для этого силы и энергию. Но вся энергия превратилась в скандалы и борьбу президента с "инакомыслящими". А могла бы превратиться в грандиозные проекты перестройки страны. В настоящую "Большую стройку". Программа президента Украины называется "Велыке будивництво", которое народ с разочарованием переиначил в "Велыке крадивництво".

Дети 2022

При квадрате Сатурна и Урана рождаются будущие оппозиционеры.

Сейчас будут рождаться дети, которые в будущем в политике выберут путь борьбы, оппозицию. Так же как и те, кто родился в 1988, 1999, 2010 годах. В годы соединения, квадратуры, оппозиции Урана и Сатурна.

Это будущие оппозиционеры, экстремисты и экстремалы. Они не понимают "непротивления злу насилием". Наоборот, это как раз про сопротивление. На любое подавление (со стороны государства, родителей, норм приличия и так далее) будет ответ. Ещё большее нарушение "ваших" правил и норм.

И вот вопрос — как же избежать этого у детей в будущем.

Как всегда — используя возможности аспекта на благо себе. Эти дети будут очень талантливыми, способными создавать что-то действительно стоящее, уникальное.

Способны на революционный прорыв. В профессии, работе, спорте, творчестве.

Новые технологии в науке. Новые подходы в политике. Всё это, кстати, мы увидим сейчас, в 2022.

Отлично для учёбы, освоения новых профессий. Особенно связанных с интернетом, новыми методами лечения, новыми областями знаний.

Квадрат идёт по знакам Телец — Водолей. Конфликт между консервативным и новаторским. Причем интересно, что самая консервативная планета, Сатурн, стоит в новаторском Водолее. А суперноватор Уран — в патриархальном, традиционном Тельце.

Слом старого, приход нового. Это всегда сложно. Но как говорится, если не можешь противостоять, надо "возглавить процесс".

Это рецепт для всех нас. Начинаем учёбу, освоение новых знаний.

Новые подходы во всём. Но касается это только науки, техники, работы.

В личных отношениях — пользуемся старыми проверенными методами. Уважение, спокойствие, без поспешных решений. Уран — планета разводов, неожиданных разрывов отношений. Сатурн же, наоборот, чрезвычайно укрепляет брак. Надо всё-таки в этих сложных личных вопросах держаться за "методы Сатурна". Никуда не надо спешить.

Планеты — 2022

Что касается остальных высших планет и наших "любимчиков"-2022, Сатурна и Урана. Краткий обзор положения планет в знаках в 2022.

Уран — это энергия. Чаще всего эта планета ассоциируется с электроэнергией. Даже символически иногда Уран изображают как удар молнии, электрического разряда.

В Тельце — новая энергия, которая создаст что-то ощутимо новое в способах владения, обладания. Собственность станет выглядеть по другому. Как для сегодняшней молодежи уже перестало быть чем-то важным владение домом или машиной.

Гораздо важнее — "потребление" новых впечатлений — путешествия, новые сериалы, "прикольная жизнь". "Я заявился в соцсетях высоким уровнем потребления".

Ещё одна особенность Урана в Тельце — жажда лёгкой наживы. Нет желания упорно трудиться. Но есть изобретательность, направленная, увы, на ту же материальную наживу.

Для мировой политики это означает буквально "торговые войны".

Телец — знак стабильности, процветания, жизненных удовольствий. Покровительствует торговле, особенно продуктами питания и тем, что необходимо для ежедневного выживания.

Уран — планета неожиданных, внезапных и резких решений.

Значит, в торговле и снабжении, в сельском хозяйстве будут внезапные перепады. И это не означает внезапный "золотой дождь". Скорее, наоборот. Остановки в снабжении. Неожиданное прекращение поставок. Внезапные спекуляции.

Всё это мы тоже видели уже в 2021. Проблемы с подвозом продуктов в Англии и США в 2021. Неожиданное, яркое, театральное в чем-то (Уран работает) повышение цен на газ на мировых рынках.

Уран находится в Тельце с марта 2019 по апрель 2026 года. Тенденции уже очевидны. Но в ближайшие четыре года ещё много чего произойдёт.

Уран даёт упрямство, неосмотрительность, поспешность. Но может и принести неожиданный выигрыш в торговых делах, особенно если будет применение новых технологий, создание новых неформальных объединений.

Телец — знак земной, его очень интересуют комфорт, покой, простые, земные радости и гарантии безопасности. Очень заботится о собственности, стабильности, надёжности.

Что может предложить революционер (Уран) сибариту и рантье (Телец)? Революционные финансовые технологии? Новые способы достижения комфорта?

Именно это мы и видим в последние годы, когда, например, различные криптовалюты назойливо продвигаются и предлагаются на каждом шагу. Добропорядочные буржуа заводят "крипто — кошельки".

И как раз в последние годы окончательно оформился новый класс суперсобственников — "цифровики".

Уран — это компьютеры, интернет, Телец — мировая хозяйственная система, финансы и торговля.

Уран приносит радикальные изменения. В Тельце — в мировой финансовой системе.

Условные "цифровики" сейчас воюют с условными "банкирами".

Идёт торговая война США — Китай, она была "запланирована" самой логикой экономического развития этих стран. Но в горячую, по крайней мере в видимую фазу, она вошла в последние годы.

Революционные изменения произойдут в еде. В Евросоюзе с мая 2021 года разрешено добавлять в пищу сушеных мучных червей, с декабря — саранчу. В планах — законы о питании сверчками и кузнечиками.

Это обескураживающие инновации (Уран) в питании (Телец).

К сожалению, Уран часто вынуждает к поспешным, непредсказуемым и резким разрывам отношений. Это касается и отношений личных, и торговых. Появляется желание "поставить всё на кон".

Люди разводятся, теряют семьи, бросают страну, мчатся за тридевять земель. Или решают, что надо "высказать всё" — начальнику, родственникам.

Конечно же, планеты не "руководят". Они высвечивают то, что в нас самих уже есть.

После 2021 года, когда Уран вынуждал многих к поспешным решениям, приходит 2022, и Сатурн многое "заморозит", затормозит. Что, может быть, даже к лучшему.

Сатурн в Водолее. Заморозка

Сатурн придаёт нам устойчивость, но при этом во многом ограничивает. Сатурн в Водолее замораживает, в частности, дружбу. Например, человек недоволен коллективом, но вынужден в нём продолжать работать.

Многие из нас почувствовали ограничения в общении. Друзья не могут приехать (границы закрыты из-за карантина). Общение в кафе и ресторанах — с ограничениями. А некоторые люди даже перестали в принципе из-за коронавируса посещать дружеские компании.

Ещё в 2021 году мы встретились с началом ограничений свободы в интернете. Это буквально прямое прочтение положения Сатурна (закон, порядок, ограничения) в Водолее (интернет, новые технологии). И эта тенденция будет продолжаться.

Но обычные люди вряд ли это сильно почувствуют. Многие смогут обойти. Как это произошло, например, на Украине. Ограничение работы многих сайтов (в том числе Украина.ру) вызвало в свое время шквал предложений "через впн". Программы-анонимайзеры теперь стоят буквально на каждом украинском смартфоне.

Свои приложения для работы в Украине выпустили "Мэйл.ру", "В контакте" и другие популярные ныне "запрещённые" в Украине платформы. Жёсткие ограничения (Сатурн) в интернете (Водолей), как оказалось, можно легко и с выдумкой обойти (Уран). Так что здесь наш знаменитый квадрат помог людям. И это лучшее прочтение аспекта Уран — Сатурн.

Кастовое общество — это уже серьезнее. Попытки "социальных рейтингов" — уже будни таких стран как Китай. Безусловно, впереди у нас то же самое. И даже, наверное, уже есть. Всевидящее око, его многочисленные шпионы давно следят за нами. Пока Сатурн находится в Водолее, такие рейтинги могут начать обретать силу законов.

Как в Китае. Нарушил правила дорожного движения — понижение в рейтинге. Сходил на собрание партийного актива — повышение. Посетил порно сайт в интернете — опять понижение.

Потопы, техногенные катастрофы и метеорит: украинский астролог напугал прогнозом © Скриншот с эфира MY.UA

Ещё из ранее невероятного. Связь, интернет, новые технологии и власть. Вот уже переговоры лидеров (власть, Сатурн) и политические саммиты проводятся через интернет (Водолей, Уран, новые технологии, новые объединения). Но это больше формальный признак.

Важнее то, что пока Сатурн находится в Водолее, происходят новые объединения стран. Создаются новые структуры власти. Какие — возможно, мы узнаем об этом, но значительно позже. Потому что — Нептун в Рыбах. С 2012 по 2025 год.

Нептун и Юпитер в Рыбах. Жизнь "за кулисами"

Нептун в Рыбах находится в знаке, которым управляет. Поэтому он здесь чрезвычайно силён.

Неясная, странная ситуация в политике, в мире, в обществе. Очень многое происходит "за кулисами". Это касается и личной жизни, и политики. Интриги, тайные договора, странные сюжеты. Многое просто скрыто от наших глаз.

Хаос. Утопия. Дезориентация — и в обществе, и в личной жизни. Желаемое принимается за действительное.

Много иллюзий, люди становятся легко внушаемыми, управляемыми. Верят в нелепости. Вспомним драматические события Майдана — 2014 на Украине, когда украинские бабушки говорили прямо и откровенно — "хотим пенсию, как в Германии". И никакие аргументы не действовали.

Или выборы президентом Зеленского, для которого был заранее создан иллюзорный образ "справедливого президента" в сериале "Слуга народа". Фото и кино — образы — это "специализация" Нептуна.

По сути, на выборах тогда выиграл созданный в кино фантом, а не реальный человек.

В конечном итоге, Нептун лишит нас всех иллюзий. Придет разочарование. Но это будет ближе к концу 2024 года.

В знак Рыб в 2022 году приходит Юпитер.

Планета-благодетель, Юпитер, обычно приносит только хорошее. Счастье, удачу и увеличение возможностей.

Но в знаке Рыб Юпитер может что-то неадекватно увеличить. Кроме политических интриг и запутанных отношений между людьми, Нептун

"руководит", в частности, инфекциями.

Есть вероятность того, что в 2022 мы столкнёмся с новыми волнами вируса. Или с неадекватной мировой паникой. Правда, уже в мае Юпитер переходит в знак Овна, а потом в ретро движении. И снова в Рыбы он попадает ненадолго только осенью 2022 года.

Будем надеяться, что январь — май 2022 не принесут нам новых панических атак, связанных с инфекциями. А что касается политических интриг — они будут только усиливаться. Но о большинстве из них мы узнаем только через годы.

Плутон в Козероге

Плутон находится в Козероге, знаке, символизирующем власть и государство, уже давно, с 2008 года. И покинет его в 2024. За это время глобально поменялся и ещё поменяется мир, в котором мы живём.

Изменилась сама система мировой власти. Появилось несколько новых центров силы. Это, конечно, в первую очередь, Россия и Китай. "Цветные революции", которые так успешно проходили по всему миру начиная с 90-х годов прошлого столетия, вдруг стали буксовать.

Появился совершенно новый господствующий класс мирового империализма — "цифровики". Это в первую очередь гигантские цмфровые мегаплатформы в интернете. Социальные сети, которые превратились в мощный инструмент управления массами.

Управление мировыми процессами не просто перешло в руки других людей или стран, а стало качественно другим.

Уже никто не говорит и не может сказать "Государство — это я". Само понятие государства меняется.

Процессы глобализации полностью поменяли мир. После финансового кризиса 2008-2009 года (Плутон как раз зашёл в знак Козерога) невероятно усилилась глобальная финансовая и цифровая элита.

К чему все это приведет?

Поживём — увидим.

А пока послушаем советы великого философа, созданного гениальным Тельцом Ярославом Гашеком. Жить ему пришлось во времена великих перемен, что очень не нравится Те

Как говорил бравый солдат Швейк.

"Никогда так не было, чтобы никак не было".

"И чем больше мы пили, тем трезвее становились".

" — Наше дело дрянь, — начал он слова утешения".

"Самое лучшее, — сказал Швейк — это выдавать себя за идиота".

Будем философски наблюдать. Запасаемся трубочками и хорошим табачком (как никогда не унывающий Швейк).

Будет интересно!