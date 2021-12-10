Мероприятие проходило в формате видеоконференции — для нынешних ковидных времен это давно стало нормой. В своем вступительном слове глава российского государства отметил все более активное подключение к деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) новых государств в качестве наблюдателей.
«Я приветствую от всей души наших коллег. Куба. Узбекистан. Кстати говоря, и Молдавия проявляла тоже к этому в свое время интерес», — сказал Путин.
Он напомнил о тяжелом энергетическом кризисе, который сейчас развивается в Европе, и отметил, что участие в работе ЕАЭС помогло бы молдаванам в решении их проблем.
«Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов, и легче бы, наверное, решала те проблемные вопросы, которые возникают. Просто была бы в курсе хотя бы происходящих событий и принимаемых нами решений… Были бы в материале, легче было бы решать вопросы, о которых мы говорим», — отметил Путин.
Молдавская газовая проблема
Власти Молдавии перед окончанием действующего контракта с «Газпромом» о поставках газа поступили крайне неосмотрительно, во всеуслышание заявляя о том, что не признают накопившийся астрономический долг перед российской компанией.
«Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем», — сказала премьер страны Наталья Гаврилица 23 октября.
Долг Молдавии перед Кишиневом действительно достиг на тот момент 700 миллионов — и это без учета долгов неподконтрольного Кишиневу Приднестровья, которое задолжало «Газпрому» более 7,5 миллиарда.
Позиции Молдавии перед переговорами о новом контракте и так были весьма слабыми, но заявление Гаврилицы сделало их абсолютно ничтожными.
Поэтому «Газпром» сразу зашел с козырей: предложил молдавским властям покупать газ согласно установкам европейских бюрократов — по спотовой цене европейского рынка, которая на тот момент составляла около 800 долларов за тысячу кубов.
Возразить молдавскому правительству было нечего, так как именно такого ценообразования они в свое время добивались, чтобы «быть ближе к Европе» — ну и платить поменьше, так как цены на спотовом рынке долгое время были ниже, чем в долгосрочных контрактах с нефтяной привязкой.
Однако из гуманистических соображений Москва попросила «Газпром» пойти на уступки, и теперь Кишинев получил возможность получать газ по одной их самых низких в Европе цен — около 430 долларов за тысячу кубов.
«Газпром» также согласился подождать, пока Молдавия пересчитает свой долг за газ, не требуя эти $700 млн немедленно.
Очевидно, что эта история с долгом будет длиться долго и дойдет до разбирательств в европейских судах, которые могут принять решение и не в пользу «Газпрома» даже если его аргументы будут юридически безупречны.
Однако в тот момент, когда Молдавии срочно была нужна поддержка Евросоюза, она ее не получила.
Месяц без контракта на поставки газа Кишинев пережил крайне непросто, так как, во-первых, вынужден был покупать газ по сверхвысоким ценам, а во-вторых, этого газа не хватало даже на поддержание давления в газотранспортной системе.
Но ЕС отказался предоставить кредиты Молдавии на закупку газа и не оказал никакой поддержки в ходе переговоров с «Газпромом», ясно дав понять, что проблемы свои проблемы ей придется решать самостоятельно.
Белоруссия Лукашенко
Отношения Москвы и Минска сложно назвать безоблачными. Количество проблем и скандалов, которые возникали на протяжении последних лет в отношениях двух стран, несравнимо с разногласиями России и Молдавии.
Однако продолжая диалог даже в самых непростых ситуациях стороны успешно разрешали весьма запутанные ситуации и в итоге приходили к улучшению отношений и укреплению взаимодействия.
Белоруссия в итоге получает газ по $128,5 за тысячу кубов, также по льготным ценам снабжаются нефтью белорусские НПЗ.
Россия — крупнейший рынок для сбыта белорусских товаров, что позволяет Минску стабильно загружать свои предприятия и платить зарплаты и пенсии, успешно решая большинство социальных проблем.
Молдавия же, как и Украина, чем дальше тем больше превращается в источник дешевой рабочей силы для Европы. Больше ничем заинтересовать Берлин или Париж они не могут.
Европейская интеграция для этих стран оборачивается массовым исходом населения — сначала на заработки, а потом и на постоянное место жительства — как в страны Евросоюза, так и в Россию, где гораздо проще интегрироваться.
Для европейцев и молдаване, и украинцы будут оставаться людьми второго сорта, которым можно доверить самую неквалифицированную работу вроде чистки биотуалетов.
Россия же помогает партнерам по ЕАЭС развивать высокотехнологичное производство, создавая рабочие места у них на родине и не вынуждая к эмиграции. Самый последний пример — производство вакцин от COVID-19.
Борьба с коронавирусом
Россия без всяких проблем могла бы самостоятельно нарастить производство вакцин от COVID-19 и зарабатывать на этом, как делают Соединенные Штаты. Однако Москва в очередной раз пошла по пути взаимовыручки и не стала наживаться на партнерах.
«В большинстве государств ЕАЭС успешно налажен выпуск российских вакцин, при этом хочу подчеркнуть: Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансферт самых современных биомедицинских технологий», — рассказал Путин.
Он отметил, что борьба с коронавирусом стимулирует страны ЕАЭС к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины.
Также участники ЕАЭС сотрудничают во многих других сферах, например, наращивают взаимодействие в сферах защиты климата и «зеленой» энергетики.
Именно они будут поставщиками новых энергоносителей для Евросоюза, решившего отказаться от угля и газа к 2050 году в пользу водорода и признающего, что самостоятельно себя им обеспечить европейцы не смогут.
Молдавия тоже могла бы присоединиться к ЕАЭС — двери до сих пор открыты. И тот факт, что Россия продолжает взаимодействие с Кишиневом вопреки довольно антироссийскому правительству, подтверждает: Москва до сих пор верит: восстановление отношений возможно.