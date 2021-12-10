Тяжелейший экономический кризис, в котором очутилась Молдавия этой осенью, мог бы разрешиться гораздо проще, если бы Кишинев не отдалялся от интеграционных процессов на постсоветском пространстве, сказал президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета 10 октября

Мероприятие проходило в формате видеоконференции — для нынешних ковидных времен это давно стало нормой. В своем вступительном слове глава российского государства отметил все более активное подключение к деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) новых государств в качестве наблюдателей.

«Я приветствую от всей души наших коллег. Куба. Узбекистан. Кстати говоря, и Молдавия проявляла тоже к этому в свое время интерес», — сказал Путин.

Он напомнил о тяжелом энергетическом кризисе, который сейчас развивается в Европе, и отметил, что участие в работе ЕАЭС помогло бы молдаванам в решении их проблем.

«Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов, и легче бы, наверное, решала те проблемные вопросы, которые возникают. Просто была бы в курсе хотя бы происходящих событий и принимаемых нами решений… Были бы в материале, легче было бы решать вопросы, о которых мы говорим», — отметил Путин.

Молдавская газовая проблема

Власти Молдавии перед окончанием действующего контракта с «Газпромом» о поставках газа поступили крайне неосмотрительно, во всеуслышание заявляя о том, что не признают накопившийся астрономический долг перед российской компанией.

«Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем», — сказала премьер страны Наталья Гаврилица 23 октября.

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Позиции Молдавии перед переговорами о новом контракте и так были весьма слабыми, но заявление Гаврилицы сделало их абсолютно ничтожными.

Поэтому «Газпром» сразу зашел с козырей: предложил молдавским властям покупать газ согласно установкам европейских бюрократов — по спотовой цене европейского рынка, которая на тот момент составляла около 800 долларов за тысячу кубов.

Возразить молдавскому правительству было нечего, так как именно такого ценообразования они в свое время добивались, чтобы «быть ближе к Европе» — ну и платить поменьше, так как цены на спотовом рынке долгое время были ниже, чем в долгосрочных контрактах с нефтяной привязкой.

Однако из гуманистических соображений Москва попросила «Газпром» пойти на уступки, и теперь Кишинев получил возможность получать газ по одной их самых низких в Европе цен — около 430 долларов за тысячу кубов.

«Газпром» также согласился подождать, пока Молдавия пересчитает свой долг за газ, не требуя эти $700 млн немедленно.

Очевидно, что эта история с долгом будет длиться долго и дойдет до разбирательств в европейских судах, которые могут принять решение и не в пользу «Газпрома» даже если его аргументы будут юридически безупречны.

Однако в тот момент, когда Молдавии срочно была нужна поддержка Евросоюза, она ее не получила.

Месяц без контракта на поставки газа Кишинев пережил крайне непросто, так как, во-первых, вынужден был покупать газ по сверхвысоким ценам, а во-вторых, этого газа не хватало даже на поддержание давления в газотранспортной системе.

Но ЕС отказался предоставить кредиты Молдавии на закупку газа и не оказал никакой поддержки в ходе переговоров с «Газпромом», ясно дав понять, что проблемы свои проблемы ей придется решать самостоятельно.

Белоруссия Лукашенко

Отношения Москвы и Минска сложно назвать безоблачными. Количество проблем и скандалов, которые возникали на протяжении последних лет в отношениях двух стран, несравнимо с разногласиями России и Молдавии.

Однако продолжая диалог даже в самых непростых ситуациях стороны успешно разрешали весьма запутанные ситуации и в итоге приходили к улучшению отношений и укреплению взаимодействия.

«Лукашенко на крымской земле». Когда в Симферополе откроется консульство Белоруссии © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Россия — крупнейший рынок для сбыта белорусских товаров, что позволяет Минску стабильно загружать свои предприятия и платить зарплаты и пенсии, успешно решая большинство социальных проблем.

Молдавия же, как и Украина, чем дальше тем больше превращается в источник дешевой рабочей силы для Европы. Больше ничем заинтересовать Берлин или Париж они не могут.

Европейская интеграция для этих стран оборачивается массовым исходом населения — сначала на заработки, а потом и на постоянное место жительства — как в страны Евросоюза, так и в Россию, где гораздо проще интегрироваться.

Для европейцев и молдаване, и украинцы будут оставаться людьми второго сорта, которым можно доверить самую неквалифицированную работу вроде чистки биотуалетов.

Россия же помогает партнерам по ЕАЭС развивать высокотехнологичное производство, создавая рабочие места у них на родине и не вынуждая к эмиграции. Самый последний пример — производство вакцин от COVID-19.

Борьба с коронавирусом

Россия без всяких проблем могла бы самостоятельно нарастить производство вакцин от COVID-19 и зарабатывать на этом, как делают Соединенные Штаты. Однако Москва в очередной раз пошла по пути взаимовыручки и не стала наживаться на партнерах.

«В большинстве государств ЕАЭС успешно налажен выпуск российских вакцин, при этом хочу подчеркнуть: Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансферт самых современных биомедицинских технологий», — рассказал Путин.

Он отметил, что борьба с коронавирусом стимулирует страны ЕАЭС к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины.

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Именно они будут поставщиками новых энергоносителей для Евросоюза, решившего отказаться от угля и газа к 2050 году в пользу водорода и признающего, что самостоятельно себя им обеспечить европейцы не смогут.

Молдавия тоже могла бы присоединиться к ЕАЭС — двери до сих пор открыты. И тот факт, что Россия продолжает взаимодействие с Кишиневом вопреки довольно антироссийскому правительству, подтверждает: Москва до сих пор верит: восстановление отношений возможно.