В декабре президент Владимир Зеленский подал пять законопроектов, которые должны легализовать двойное гражданство для представителей западной диаспоры и облегчить им устройство на руководящие должности на Украине. Одновременно предлагается усилить ответственность за двойное гражданство для граждан Украины

Направлены эти меры, в первую очередь, против тех соотечественников президента, которые приняли гражданство России или республик Донбасса.

Сейчас двойное гражданство на Украине формально запрещено (это следует из положений ст. 4 Конституции). Лишение украинского гражданства допускается в случае его получения на основании неполных или недостоверных данных. Добровольные «отказники» должны официально обратиться в консульство Украины с пакетом документом. Буква закона гласит, что только президент может лишить человека гражданства, но тот же закон не обязывает президента это делать. Поскольку президент Украины редко подписывает заявления о выходе из украинского гражданства, эта норма фактически не действует. Нередко новым гражданам РФ в консульстве предлагают лично явиться по месту украинской прописки, чтобы «сняться с воинского учета» или «закрыть счета», что нередко является попыткой заманить людей в ловушку (особенно, касается это жителей Л/ДНР). Пургин объяснил, что на самом деле происходит с паспортизацией Донбасса и границей между ДНР/ЛНР © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Следовательно, из украинского гражданства выйти практически нельзя. Даже тех, кто обрел гражданство другой страны много лет назад и на Украине не проживает, в Киеве считают гражданами Украины, что и позволяет заявлять о населении в 42 миллиона, но перепись не проводить.

Законопроекты Зеленского также предполагают лишение гражданства Украины за использование «документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности». Норму о национальной безопасности на Украине трактуют весьма вольно. Что или кто только не угрожает национальной безопасности — от российских поп-исполнителей до советских фильмов. Зеленский также предлагает лишать гражданства Украины за установленный факт прохождения военной службы в «государстве-агрессоре», то есть, в России, а также за действия, которые непосредственно угрожают национальным интересам Украины. Сейчас фактически даже работа слесарем-сантехником в Донецке или Симферополе может трактоваться именно так.

Уже сейчас на Украине строго наказывается получение паспортов ЛНР и ДНР (если найдут). Хотя формально Киев не считает их документами, но сам факт наличия такого паспорта трактуется, как пособничество терроризму и предательство интересов Украины.

Одним из новых законопроектов Зеленского вводится уголовная ответственность за сокрытие двойного гражданства для чиновников, военнослужащих и представителей местного самоуправления. Законопроекты Зеленского о гражданстве предполагают также уголовную ответственность за внесение субъектом декларирования заведомо недостоверной информации о наличии гражданства другого государства. Максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы. Вынужденная мера с препятствиями. Российский паспорт в Донбассе как бронежилет © Филипп Прокудин

Скрывать это в принципе могут лишь те, у кого есть второе российское гражданство. К украинскому чиновнику с паспортом Кипра или Канады вряд ли возникнут особые претензии.

В законопроектах Зеленского о гражданстве содержится ряд дискриминационных норм, которые позволяют гражданам США занимать руководящие должности, но не украинцам, проживающим в Донецке. В инициативе Зеленского есть, например, норма о том, что если лицо не имеет возможности выйти из иностранного гражданства, чтобы подать соответствующее заявление, то оно все равно сохраняет украинское гражданство и может занимать руководящие посты. Но это не касается гражданства «страны-агрессора» или норм об «угрозах национальной безопасности», которые определяет СБУ.

«Делается это с одной целью: чтобы жители западных государств могли получить украинский паспорт и работать в правительстве, наблюдательном совете«, — отмечает политолог Кирилл Молчанов.

С ним согласен и адвокат Ростислав Кравец. «Мы не можем выбрать прокурора САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры — Ред.)? Завтра приедет эстонский или литовский сотрудник ЦРУ, ему выдадут украинский паспорт, и он будет работать. Это станет реальностью благодаря новому законопроекту. Ведь если раньше послы не могли сберечь своих иностранных агентов на этих должностях, то скоро у них будет карт-бланш«, — считает адвокат.

Политолог Руслан Бортник считает, что карательные нормы будут применяться выборочно, в отношении разыскиваемых лиц и политических оппонентов. «Ожидать того, что это случится в разрезе сотен тысяч и миллионов людей, я бы все же не стал утверждать», — говорит Бортник.

Однако нормы законопроектов Зеленского создают еще и законодательную базу для последующего поражения в правах жителей Л/ДНР в случае выполнения Минских договоренностей. Те из жителей Донбасса, у кого есть паспорт республик, паспорт РФ или они работали/служили в РФ или органах республик, не смогут занимать какие-либо должности в случае реинтеграции Донбасса даже на правах особого статуса. Зеленский хочет лишить гражданства некоторых украинцев - законопроект © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Проще говоря, в Донецк и Луганск будут присылать из Киева всех представителей власти и «местного самоуправления». В таком случае сам особый статус и местное самоуправление становится фикцией. Мало того, теоретически губернаторами Донецкой области, судьями и прокурорами могут стать граждане США и Канады. На Украине они уже занимали ряд министерских должностей, как например, Наталья Яресько (министр финансов) или Ульяна Супрун (и.о. министра здравоохранения). Новые законопроекты Зеленского облегчают процедуру выдачи украинского гражданства американцам или канадцам, позволяя обойти ограничения относительно руководящих должностей. И вполне возможно в будущем, какой-нибудь американец Майкл Рочестер с прабабушкой из австрийской Галичины, бывший сотрудник Госдепартамента США, сможет официально стать губернатором Донецкой области.

Член российского президентского совета по правам человека Богдан Безпалько видит в этих законопроектах Зеленского в привязке к законопроекту о переходном периоде в Донбассе очередную попытку уйти от Минских соглашений и сегрегацию граждан Украины. Он в частности обращает внимание, что в документе есть отсылка к законопроекту о переходном периоде, в котором Киев угрожает люстрацией сотрудникам Народной милиции, полиции и МГБ республик, а также тех, кто занимает должности в «оккупационных администрациях». Конкретный перечень тех, кому запретят занимать важные должности, составит СБУ и некая независимая комиссия.

«Введение этого законопроекта в парламент и его одобрение можно юридически рассматривать как выход Украины из Минских соглашений. В целом он предусматривает дискриминацию и этнические чистки. Особый статус, только в совершенно другом, негативном ключе по отношению к Донбассу», — утверждает Безпалько.

Также, по его словам, принятие законопроектов Зеленского о гражданстве будет означать то, что жители Донбасса будут жителями даже не второго, а третьего или четвертого сорта на законодательном уровне.

Подобные инициативы в принципе укладываются в канву политики Киева после Евромайдана, целью которой является политизация гражданства и национальной идентичности. Украинцем или полноправным гражданином Украины должен считаться только человек с проамериканскими или радикальными националистическими взглядами, чтобы увековечить нынешний антироссийский курс страны.