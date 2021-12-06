На днях президент Владимир Зеленский подал Верховную Раду ряд законопроектов, регулирующих гражданство Украины, в том числе помеченный как безотлагательный законопроект №6368 о множественном гражданстве. По своей сути он дискриминационный, так как предполагает предоставление двойного гражданства исключительно этническим украинцам из стран НАТО

Украинский депутат выдал коллег с двойным гражданством © Facebook, Арсен Аваков / Facebook, Арсен Аваков / Перейти в фотобанк

«Важная составляющая нашей международной политики — поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента», — заявил Зеленский.

Неконституционный законопроект

«Обошел острые углы»: Бортник объяснил смысл выступления Зеленского в Раде © стрингер

Сейчас законодательство Украины запрещает иметь двойное (множественное) гражданство. Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.

И проблема в том, что законопроект Зеленского изначально противоречит конституции страны, которая не признает двойного гражданства. Еще в 2019 году Главное научно-экспертное управление Верховной Рады выдало свое резюме по этому поводу: «Любая легализация двойного (множественного) гражданства путем принятия законодательных предписаний возможна только после соответствующего уточнения Основного закона страны». Проще говоря, сначала надо Конституцию менять или, по крайней мере, «нагибать» Конституционный суд.

Ноябрьский опрос Фонда "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии показал, что половина опрошенных на Украине выступают против двойного гражданства. Среди сторонников двойного гражданства нет при этом единства — одни хотят двойного гражданства со странами Запада, а другие — с республиками бывшего СССР.

Дискриминация и криминализация

Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Евгения Енина рассказывала в интервью, что при разработке законопроекта им важно было найти правильный баланс, который позволит украинцам не отказываться от другого гражданства, если речь идет о странах ЕС или НАТО. Зеленский тоже обещал ввести двойное гражданство на встрече с украинской диаспорой в Нью-Йорке. В США Зеленский также заявил, что нельзя предоставить гражданство всем этническим украинцам, поскольку многие из них живут в «недружественных странах».

Сейчас фактически миллионы украинцев имеют двойное гражданство — российское и румынское, венгерское и словацкое, помимо украинского. Миллионы заробитчан, работающих в разных странах, достают, когда им выгодно, тот или иной паспорт. Однако законопроект Зеленского не предполагает легализацию для них. Им, наоборот, грозит усиление ответственности. Законопроектами, которые тоже подал Зеленский, вводится уголовная ответственность за сокрытие иностранного гражданства. Внесение субъектом декларирование недостоверных сведений о наличии гражданства иностранного государства карается штрафом от 68 до 85 000 гр или тюремным сроком до 3 лет.

В этой части инициативы Зеленского должны криминализовать жителей Донбасса, Крыма, получивших российские паспорта, и те миллионы украинцев, которые выехали в РФ после 2014 года, но продолжают периодически ездить к родственникам на Украину.

Законопроект также предполагает лишение украинского гражданства для тех, кто «представляет угрозу национальной безопасности», а это понятие на Украине трактуется очень вольно — сотням популярных исполнителей, в том числе украинского происхождения, въезд на Украину запрещен из соображений «угроз национальной безопасности», хотя проявились эти «угрозы» лишь в посещении Крыма.

Политолог Руслан Бортник считает, что размытость формулировок позволит властям Украины в ручном механизме использовать этот инструмент против определенных граждан Украины. «Расплывчатые формулировки в законопроекте означают, что президент будет в ручном режиме контролировать выдачу и лишение гражданства. Прежде всего, потенциально все причастные к каким-то формам управления в Донбассе и Крыму, получившие российское гражданство, будут в поле зрения власти после принятия этого закона. Но не только они. У многих бизнесменов есть второе гражданство. И это ни для кого не секрет. Этот вопрос превращает в дополнительный инструмент влияния для разных лиц. Можно будет и к бизнесу прийти, и к чиновникам, и к тем, кого не удастся прижать по закону об олигархах, к кому угодно, и шантажировать их возможностью отобрать украинское гражданство», — говорит политолог.

Канадская диаспора, как кузница управленческих кадров

Подавляющему большинству потомков украинских мигрантов в Канаде и США украинское гражданство не нужно. Большая часть из них ассимилировались, смешавшись с представителями других этнических групп, став канадцами или американцами, соответственно. Украинское гражданство в странах Запада нужно лишь нескольким сотням этнических украинцев, которых присылают поруководить министерствами и ведомствами Украины, вроде Ульяны Супрун или Натальи Яресько.

Какому-нибудь железнодорожному рабочему Джону Карпюку из Виннипега украинское гражданство не требуется. Вот если бы на Украине зарплаты и пенсии были выше, чем в Канаде, тогда другое дело. Раз в жизни Джон Карпюк, может быть, и посетит Украину из интереса в качестве туриста, но обязательно вернется туда, где у него уже есть друзья, знакомые, налаженный быт и клубы по интересам. Чтобы житель Виннипега просился в украинское гражданство, с Виннипегом должно случиться что-то страшное, как, например, с Кабулом или Багдадом.

Украинское гражданство может потребоваться лишь тем «профессиональным украинцам» из диаспоры, чью национальную идентичность поддерживают и подпитывают власти США и Канады для дальнейшего использования в своих целях на их исторической родине.

Политолог Руслан Бортник считает, что Зеленский вдохновился примером соседней Молдавии, где ранее легализовали западную диаспору, что позволило Майе Санду победить на выборах в стране, электорально расколотой пополам. Привлечением голосов украинской западной диаспоры Зеленский, по мнению Бортника, рассчитывает выиграть и следующие выборы. Однако Молдавия — намного меньше. Там решающими стали голоса лишь 260 000 зарубежных избирателей (диаспоры).

«И тебя посчитают». На Украине возьмутся за бипатридов © AP, Dmitry Lovetsky Петра Порошенко, радикально националистической «Свободы» и прочих правых/ультраправых партий. В националистической части канадской диаспоры Зеленского не уважают, так как считают, что он недостаточно воюет с пророссийскими гражданами и недостаточно навязывает стране культы Бандеры и Шухевича.

Второе гражданство для представителей диаспоры необходимо тем, кого на западе хотят назначить управлять своей заморской колонией. Иными словами, речь идет о том, чтобы прислать на Украину управленческий аппарат на высокопоставленные должности, поскольку местным у Вашингтона нет особого доверия.

Президент Всемирного конгресса украинцев (националистической части диаспоры) Павел Грод еще в 2019 году заявлял, что он считает, что пора разрешить иметь несколько паспортов, что позволит украинцам из диаспоры становится госслужащими. Целью же работы Конгресса Павел Грод называл борьбу с «российской агрессией» и влиянием «русского мира».

Проще говоря, законопроект Зеленского прописан исключительно под небольшую группу граждан США, Канады и Великобритании украинского происхождения, которых направят на историческую родину на управленческие должности, но гражданство западных стран они сохранят официально. Фактически это можно считать колониальным управлением — на высокопоставленных должностях в министерствах и руководстве государственных компаний будут люди с паспортами США и Канады, которые будут проводить непопулярные антисоциальные реформы, а в любой момент смогут вернуться обратно — в метрополию.