С 18 октября Запорожская область находится в «красной» зоне карантина, а с 23 октября — бьет ковидные антирекорды. Перегружены больницы, перегружены морги, перегружены похоронные компании, и конца этому не видно

Экстрасенсы победили ученых

Система здравоохранения Украины говорит, что в Запорожье загружено около 90% ковидных коек. Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Вирусологическая лаборатория Запорожского областного центра контроля и профилактики заболеваний МОЗ ежедневно исследует 3500 образцов материала для выявления коронавируса. Каждый второй тест оказывается положительным. Почти половину выездов бригады скорой помощи совершают к больным коронавирусом, которым требуется экстренная помощь. Абсолютное большинство заражается штаммом «Дельта».

Конечно, запредельная заболеваемость и смертность вызваны, прежде всего, очень «злым» штаммом вируса. Но он сейчас везде. В конце октября разговаривал с израильтянами — у них тоже люди умирают, но гораздо реже, вакцинация почти поголовная, все соблюдают масочный режим, больницы работают без аврала. Организация и дисциплина всегда решают.

На Украине провалена кампания вакцинации — это факт. 30 лет не просто разрушения образования, но, что самое главное, разрушения рационального мышления, массовая пропаганда всякого рода мистики и мракобесия (от религиозных сект до астрологии и магии, от экстрасенсов до конспирологов, от исторической мифологии до истерической шпиономании) привели именно к тому результату, к которому и должны были. Люди стали больше верить блогерам в YouTube, чем статьям в научных журналах, которые, впрочем, никто не читает, поскольку немалую часть из них (по крайней мере, в гуманитарной сфере) лишь очень условно можно назвать научными.

Массовое оглупление и неспособность критически осмыслять полученную информацию помогли организовать Майдан и все последующие военно-политические мероприятия, но в условиях пандемии это сыграло злую шутку. Попробуй теперь доказать верующим в чипирование, зомболучи 5G и всемирный заговор масонов спасительность вакцинации. Особенно когда параллельно надо доказывать, что российская вакцина очень плохая и даже вредная. А вдруг «ученые скрывают», что и остальные вакцины тоже вредны? «Трупы некуда складывать»: Комаровский о коронавирусе на Украине © AP, Evgeniy Maloletka

Если исторической наукой на Украине называются занимательные истории о тысячелетнем существовании украинской нации, то, может, и медицинская наука такого же уровня? Кто знает.

Верую, ибо нелепо

Есть, правда, и объективная сторона отказа от вакцинации — то, как она организована. Длиннющая очередь в плохо проветриваемом коридоре поликлиники, в очереди стоят кашляющие и чихающие люди, треть из них высунула носы из-под масок, треть вообще без масок, а потом начинаются рассказы о заболевании из-за прививки. На самом деле не из-за, а после. Постоять в такой очереди и ничем не заразиться сродни чуду.

Про такие же чудеса до недавнего времени рассказывали и некоторые священники (надеюсь, хоть теперь перестали) — не надо бояться целовать икону, если вера крепка, ничем не заразишься. А если не крепка? А как определить степень крепости? А вирус тоже верит, или он действует по каким-то другим правилам? Что это, как не безответственность? Ведь здраво же православные священники осуждают сектантов, которые даже перед лицом смерти отказываются от переливания крови, а с короной ведут себя точно так же.

Куда не кинь, всюду клин. «Ватники» не хотят прививаться вражеской американской вакциной, «вышиватники» — вражеской российской. Куча народа верует, что от «короны» можно спастись, принимая антипаразитарный препарат для крупного рогатого скота — ивермектин. Если же кто-то из принимавших все-равно заболевает, значит он принимал поддельный препарат, неправильную дозировку или вообще врет, что принимал.

Даже привившиеся ведут себя неадекватно, считая, что стали бессмертными: тут же после прививки перестают носить маски и соблюдать социальную дистанцию (хотя иммунитет вырабатывается только в течение месяца), а еще утверждают, что они теперь не заразны. Как не заразны? Прививкой они уберегли себя, но носителями могут быть и заражать других. Нет, не доходит. Верую, ибо нелепо. Разум больше не в чести. Зеленский призвал украинцев бояться коронавируса © president.gov.ua

Другая сторона проблемы — медреформа «соросят», в результате которой оптимизировали больницы и сократили работников всех уровней. Теперь нет койко-мест и нет медперсонала. Сколько было разговоров об избыточности остатков советской системы здравоохранения. Якобы слишком много стационаров, они никогда не бывают заполнены, а для из содержания нужны деньги, которые уходят впустую (а могли бы уйти чиновникам и силовикам) и т. д.

В итоге, как всегда, оказалось, что руководители СССР были намного умнее или, во всяком случае дальновиднее нынешних — «лишние» мощности держались на чрезвычайный случай. Теперь, когда он наступил, а мощности оптимизированы, все посыпалось.

«Тендер» в реанимацию

В Запорожье под ковид пришлось перепрофилировать даже роддом №4, который просит везти к ним пациентов полегче, поскольку «у нас же акушеры». Но штука в том, что в других местах тоже не инфекционисты, а неврологи, пульмонологи, кардиологи и т. д. Поэтому все оставшиеся медики оказались в тяжелейшем положении — они вынуждены лечить больных не по профилю. Хотя, как мы понимаем, никто не занимается «короной» как таковой, лечат пневмонии, инсульты, инфаркты, тромбозы и т. д., которые образуются на фоне «короны».

В главной «ковидарне», областной инфекционной больнице, в прошлом году рванули почему-то установленные прямо в помещении реанимации баллоны с кислородом, погибли 4 человека.

К началу ноября реанимация была заполнена на 120%: вместо 6 предусмотренных коек — 13. Это может показаться цинизмом, но измученные врачи уже говорят о «тендере» в реанимацию. Они и понятно, пациенты очень тяжелые и многие ждут своего места, которое освобождается чаще всего в связи со смертью предыдущего пациента. Одно место на 4 нуждающихся в интенсивной терапии. Тело вынесли, койку прокварцевали, белье поменяли — и следующий, как на конвейере. Руслан Мармазов: В Донбассе свирепствует ковид, не хватает врачей и вакцины © Олег Измайлов

Более 90% пациентов — кислородзависимые, более 80% — тяжелые. «Тендер» не только в реанимацию, но и в обычную палату (всего 200 мест для ковидных), поэтому многим больным просто приходится отказывать в госпитализации. Правда свободные места появляются ежедневно, т. к. умирает более 20 человек в сутки. Если у человека есть проблемы с сердцем или почками — шансов мало, несмотря на возраст, «Дельта» бьет по самым слабым точкам. Сегодня уже нельзя сказать, что пожилые люди — в зоне риска, а остальные — нет.

Удивительно, что в 9-й больнице в два раза больше ковидных коек, чем в областной «инфекционке». 260 коек прошлой волны увеличились до 410 на сегодняшний день. И этого все равно не особенно хватает, когда в сутки поступает по 40-45 человек, а выписывать некого.

Загруженность больницы — порядка 86%. А в реанимации снова ужас, на 50 койко-местах (до пандемии их было 18) находятся 57 больных. Имеющихся в наличии 27 аппаратов ИВЛ не достаточно.

Либо прививка, либо ИВЛ

Морг 6-й больницы переполнен. Трупы приходится складывать на пол, потому что для них нет места. Из 290 коек, развернутых для пациентов с COVID-19, сегодня заняты почти все. Заметьте, в 6-й тоже почему-то больше ковидных мест, чем в «инфекционке».

Врачи работают бригадами по 2 человека по 12 часов в сутки через день. На самом деле, больше, чем по 12, поскольку после реформ медперсонала категорически мало. Оставшихся врачей и медсестер постоянно перебрасывают в разные отделения. На каждого врача приходится по 50 пациентов. Нормально осмотреть такое количество невозможно. После обхода даже трудно вспомнить, кого ты осмотрел, чтобы записать все в историю болезни. Дежурные врачи вынуждены выходить и в ночь, и в день, заведующие отделений — принимать «скорые».

В сутки поступает по 30 больных. Реанимация рассчитана на 15 больных и полностью занята.

В 7-й больнице ковидных мест тоже больше, чем в «инфекционке» — со 130 их увеличили до 250, а реанимацию — с 6 до 12. По сути, кровати ставят впритык друг к другу. К началу ноября больница заполнена на 90%, реанимация — на 100%. В день везут 30-35 человек. Поддельные сертификаты — одна из причин роста ковид-заболеваний на Украине © REUTERS, Press Service of the National Police of Ukraine/Handout

5-я еще недавно считалась «чистой», и ковидных больных туда не везли. Но в частных разговорах врачи объясняли, что у привезенных пациентов с отрицательным ПЦР через несколько дней выявлялся коронавирус. Естественно, они заражают и других больных, и медперсонал. Поэтому 7 октября хирургический комплекс больницы перепрофилировали под «корону» и развернули под это дело 50 коек. Готовят еще столько же. Хирургические операции придется проводить где-то в другом месте.

Весьма вероятно, что та же участь в ближайшее время ждет и 8-ю больницу. Она тоже как бы «чистая», но больше недели назад туда положили родственника знакомых с отрицательным ПЦР, но с явными симптомами ковида.

Врачи ковидных больниц все как один говорят, что вакцинированные к ним почти не попадают. А у тех немногих, которые все-таки заразились, болезнь протекает значительно легче. В реанимации привитых вообще нет, поскольку у них как правило на фоне короны не развивается пневмония и нет дыхательной недостаточности — только ОРВИ.

Поэтому либо прививка и соблюдение карантинных ограничений, либо ИВЛ с непредсказуемым итогом, — альтернатива не умозрительная, а самая что ни есть объективная. Но народ продолжает слушать блогеров вместо врачей и лечиться урино- или ивермектинотерапией вместо вакцинации.

Ничем хорошим это не закончится.