Дом бесплодия, секрет вечной молодости, призрак гроба: жуткие истории Львова

Старинный Львов богат достопримечательностями, окутанными мистическими историями и легендами. Многие из них вошли в новую ужасающую подборку от издания Украина.ру

«Бесплодный» дом

Много лет назад во двор дома по улице Дрогобыча, 8 пришла ведьма. Одна из пар не хотела иметь детей и попросила ведьму помочь избавиться от еще не родившегося ребенка, ведьма согласись помочь в обмен на возможность проклясть весь дом. С тех пор ни одна девушка, жившая в этом доме, не смогла забеременеть. Говорят, проклятие, как бы странно ни звучало, действует до сих пор.

Подземелье Иезуитского собора святых Петра и Павла

Когда-то во Львов пришел монах из другого монастыря. Он взбунтовался, так как не хотел быть простым монахом. Тогда его закрыли в келье — вымаливать прощение у бога. Спустя некоторое время к нему пришел мужчина в черном и долго не выходил. Когда монахи пришли проверить, что случилось, выбили дверь, в келье уже никого не было. На полу лежал небольшой листок бумаги, подписанный кровью. Это был контракт, в котором монах продал душу дьяволу.

Многие верят, что копия этого документа до сей поры хранится в львовском архиве. С того времени по львовским подземельям ходит призрак Черного Монаха.

Лысая гора

В парке «Вознесение» рядом с Высоким Замком находится гора, которая пользуется дурной славой, даже несмотря на то что церковники предпринимали неоднократные попытки освятить её. По легенде, именно здесь ведьмы устраивали массовые шабаши с жертвоприношениями, последствия которых неоднократно оказывали негативное влияние на весь город.

В 1600-е годы у вершины горы находился очень глубокий колодец. Его облюбовали самоубийцы. После очередного случая горожане забросали колодец землей. И жуткая слава не покинула это место. В начале 1990-х на высоченном металлическом кресте, установленном на вершине Лысой горы, повесился мужчина. Поговаривают, снять тело самоубийцы не могли несколько дней.

Вилла «Пион»

В позапрошлом столетии здесь жила колдунья, которая за счет своих любовников оставалась вечно молодой. Никто из соседей не знал точного возраста дамы, но, пока ее ровесники умирали от старости, она продолжала жить полной жизнью без единой морщины на лице. Неизвестно, сколько бы это все продолжалось, если бы один из любовников не раскусил колдунью. Она умерла, а ее душа до сих пор бродит по территории виллы и рыдает по ночам.

Дом книги имени Федорова

Неприметное двухэтажное кирпичное здание позади Дворца Потоцких давно известно в городе как «дом привидений». В 80-е сюда принесли мощи первопечатника Ивана Федоровича (Федорова), его сына (памятники обоих — перед зданием) и еще двух людей. Их вмуровали в стену часовни. С тех пор по зданию стали бродить призраки. Посетители часто сталкивались с довольно странным явлением: им под ноги ни с того, ни с сего падали церковные книги, причем открывались они неизменно на страницах с погребальной Литургией.

Считают, что таким образом дух первопечатника просил предать его тело земле. В 2014 году мощи были похоронены по христианским традициям, однако слава «призрака» у дома осталась.

Ратуша

Даже в помещении горсовета не все чисто. По его коридорам и лестницам разгуливает привидение в виде черного гроба. Этой легенде уже более 400 лет: суд приговорил к смертной казни мужчину, который не был виновен в преступлении. Впоследствии удалось поймать настоящего бандита, однако невинного человека уже убили.

Цитадель

На территории известной горы и бывшего австрийского защитного форта гитлеровцы в 1940-х устроили концлагерь и огородили его колючей проволокой. Там умерло немало украинцев, поляков и евреев. Сейчас одно из заброшенных помещений бывшего концлагеря занимает фешенебельный отель.