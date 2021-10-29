У президента Украины Владимира Зеленского появился-таки «политический геморрой», который может инфицировать и привести к кончине весь «зеленый» организм». Отправленный им в отставку экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 28 октября объявил о создании собственной политической партии

И сделал он на телеканале самого богатого человека страны олигарха Рината Ахметова «Украина 24»: «Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем возвращать людей, в том числе и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди».

Если верить словам Зеленского, то бороться он собирается, в первую очередь, с главным, что есть негативного в Зеленском и его команде, — с узурпацией власти в обход законов и Конституции Украины. И потому уже сейчас он критические стрелы направляет против главных узурпаторских инструментов главы государства — Офиса президента (ОПУ) и Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ), которые начали подменять собой все остальные органы власти, включая суды, и подминать под президентскую вертикали всех недовольных. От политиков до бизнеса. Причем под видом борьбы за интересы государства и против якобы криминально-коррупционных явлений. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

При этом Разумков рассказал, как СНБОУ под видом борьбы с «ворами в законе» репрессировал и давил незаконными и неконституционными санкциями всех, кем был недоволен в бизнесе и политике, по своему усмотрению. Без разбирательства и ссылок на закон.

«В Совете нацбезопасности и обороны не было никаких докладов по поводу лиц, имеющих статус «вор в законе». Да, был доклад представителя МВД. Но по каждому конкретному человеку решение не принимается, оно принимается по целому списку. В основном мы не знаем, кто эти люди — это правда. Когда так принимаются решения, мы потом с вами обсуждаем 108 ошибок….Я неоднократно озвучивал вопрос о том, чтобы получать материалы раньше, особенно в отношении санкций. Это же открытый вопрос, и люди потом все эти называются», — повторил экс-спикер свое прежнее обоснование протеста против бездумных санкций СНБОУ.

Второе направление удара по Зеленскому — подчеркивание и выпячивание собственной честности в сравнении с президентом и его ближайшим окружением.

«Я не услышал ответа ни от одного представителя Офиса президента: эти офшоры сейчас есть или нет? Деньги, которые туда перечислялись — за что это было сделано? В данном случае это бьет не по отдельным представителям власти, а по целому государству. Если такой негативный шлейф будет падать на президента, его окружение — это создает негативный имидж для всей Украины». «У меня нет офшоров, вилл, счетов за границей и дети учатся здесь, я лечусь здесь. Когда тебя это касается, ты за это будешь переживать. Если ты будешь знать, что тебе есть куда уехать из этого государства — ты это сделаешь. Я считаю, что иметь офшоры для политика — очень плохо, особенно когда ты обещал, что не будешь этого делать», — довольно пространно, но откровенно высказался Разумков на эту тему. «Готовы предать лидера». Кто помогает Разумкову отобрать популярность у Зеленского © коллаж Украина.ру

Но, что самое неприятное для Зеленского, Разумков не только подверг президента критике за испачканной в офшорном скандале «Досье Пандоры», но и фактически пообещал развивать эту направление и буровить офшорный скандал, связанный с Зеленским и его бизнес-проектом — студией «Квартал 95», и представить обществу «Пандору-2». Почему? А с прицелом на будущее. Не исключено — собственное: «Я не услышал ответа ни от одного представителя Офиса президента: эти офшоры сейчас есть или нет? Деньги, которые туда перечислялись — за что это было сделано? В данном случае это бьет не по отдельным представителям власти, а по целому государству. Если такой негативный шлейф будет падать на президента, его окружение — это создает негативный имидж для всей Украины».

При этом Разумков недвусмысленно намекнул на то, что стереотип о том, что глава парламента не становился президентом, «сегодня сломан». «Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет больше. И я буду все делать, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие — не падало», — так и сказал он.

Это, согласитесь, серьезная заявка если и не на успех, то уж точно на активную борьбу за собственную перспективу, в которой как бы нет места нынешнему президенту и его команде.

И многие обозреватели, и специалисты в это если и не верят, то, по крайней мере, на это надеются, подчеркивая принципиальную разницу между Зеленским и Разумковым. Первый — узурпатор, топчущийся по Конституции и законам, второй — законник и конституционалист. Первый по уши запачкан коррупционно-офшорными скандалами, второй — кристальны чист, во всяком случае, пока на него чего-нибудь не накопали. Президент — неопытный и не очень умный политик, кукла в чужих руках и набалдашник на чужой дубинке, экс-спикер — грамотный и образованный политик, хотя бы в теории разбирающийся в управлении государством и общественными процессами.

И если так и есть на самом деле, то Разумков — реальная альтернатива не только Зеленскому, но и для всей страны, издерганной экспериментами «зеленой» команды. Атака на президента Украины. Разумков уже в пятерке лидеров © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но есть и другая точка зрения на взлет Разумкова, в соответствии с которой он — всего лишь давно запланированный спарринг-партнер Зеленского в рамках одного — «зеленого» — политического проекта, задуманного и воплощенного в жизнь в Украине внешними кураторами и закулисными кукловодами.

Очень многие уверены, что Разумков и Зеленский — политические близнецы-братья, порождение из одного политинкубатора. И что фрондирующий экс-спикер — всего лишь политтехнология, в соответствии с которой он просто даст кураторам более широкую возможность для маневра в рамках одной выпестованной системы.

Это однозначно очень хороший и даже выигрышный ход для подлинных хозяев, определяющих и заказывающих течение политической и прочей жизни. Если на парламентских или президентских выборах побеждают Зеленский и его команда, а партия во главе с Разумковым занимают второе место, то вместе они — отличный материал для правящей коалиции в парламенте. При том, что президентом остается Зеленский, а вот на пост спикера опять претендует «младший партнер» — Разумков.

Если же побеждает Разумков со своей партией, то тогда он возглавляет страну, а в парламенте создает коалицию со сторонниками Зеленского. И по-любому незыблемыми остаются созданная и функционирующая сегодня система, ее установки и курс развития страны. Потому что речь пойдет не о ее сломе, а просто корректировке и модернизации. Подобная технология позволяет очень легко выводить за скобки любую иную оппозицию, несистемную или системную, но являющуюся альтернативой курсу. Например, «Оппоплатформу — За жизнь» («ОПЗЖ») или любых возрожденных левых, стоящих на антизападных или вообще пророссийских позициях.

Пока остаются без точного ответа и вопросы не только о том, что на самом деле делает Разумков, но и о том, кто стоит за его спиной. Если это внешние кураторы, то тогда с ним все ясно и описано выше. Но если в «нового» Разумкова и его партию решили вложиться украинские олигархи и местные региональные бароны, то стране и обществу важно было бы знать, что такое для них этот проект — желание окончательно свалить Зеленского и распрощаться с его видением построения страны и узурпацией власти или же просто элемент давления, приглашение на переговоры о совместном управлении страной и дерибане/передерибане ее активов и собственности. Дмитрий Разумков рассказал о своих планах после отставки © Facebook, Дмитро Разумков

Ответы на эти вопросы уже в ближайшие недели даст время, удивительно спрессованное тем же энергетическим кризисом, политическими дрязгами, перерастающими в бойню, предчувствием войны в Донбассе и нарастающей пандемией коронавируса.

Но по Зеленскому уже бьют, как сейчас говорят, не по-детски. Грантоедский Комитет избирателей Украины (КИУ) как раз к политическому «экватору» президента (20 ноября 2021 года минуют 2,5 года у власти) подготовил исследование о том, выполнил или не выполнил Зеленский свои предвыборные обещания. И пришел к выводу — не выполнил.

У Зеленского действительно были четыре главных обещания: мир в Донбассе, посадка Петра Порошенко и прочих преступников, борьба с коррупцией и преодоление нищеты. К ним со временм добавилось пятое главное — борьба с коронавирусом и его последствиями. И везде провал, констатировал КИУ. Напомнил, что, например, по состоянию на 29 октября 2021 года в Украине вакцинированы двумя прививками всего 16% населения, что является самым низким показателем в Европе. И уж совсем «зависло» обещание Зеленского к Дню независимости вакцинировать 50% граждан Украины.

Ну, а насчет мира в Донбассе КИУ вообще съехидничал, напомнив, что Зеленский еще в апреле 2020 года говорил: «Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Я говорил, что готов ждать один год. Если «минский процесс» не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел». И действительно, намекает КИУ, прошло уже два с половиной года. И все в Украине это тоже помнят и понимают…

P.S. Как пишет украинский ресурс «Страна.ua», в стране уже гуляют возможные названия для разумковской политпартии: «Партия разумных людей», «Разумное дело» («Розумна справа» по-украински), и даже «Разум», что уже занято партией «Развития и украинской мечты», которая и придумала себе такую аббревиатуру). У самого Разумкова «Стране» сказали: «Грех не сыграть на такой фамилии», как фамилия экс-спикера. А политолог Анатолий Октисюк вообще напрогнозировал: «Допускаю, что в итоге это будет типичная лидерская партия, где упор будет на раскрутке Разумкова. Говорится, конечно, может разное, но иначе нельзя. Проекты с «размытым» лидерством, как показал «Голос», у нас не взлетают». Так что скучной жизни не обещаем. Ждем-с.