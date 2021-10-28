В четверг, 28 октября, Украина отмечает День освобождения от фашистских захватчиков — официальный государственный праздник, который установили в не столь далеком 2009 году и пока что не успели декоммунизировать усилиями ревизионистских политиков

Однако украинские лидеры отмечают это дату «сквозь зубы» — без сколько-нибудь большого размаха, без активного освещения в медиа и с запрятанным в карман кукишем. Они принципиально отказываются признавать, что в октябре 1944 года украинцев действительно освободили — причем это сделали бойцы Красной Армии под руководством коммунистического правительства СССР. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Признавать эти очевидные факты просто нельзя — ведь они в корне противоречат государственной идеологии, восторжествовавшей в Стране Достоинства по итогам победы Евромайдана. Потому что она представляет УССР порабощенной Кремлем колонией, где у людей в принципе не существовало ни малейшей свободы.

Историческая правда не играет здесь никакой роли — ее легко отбрасывают в сторону ради потребностей текущей политической конъюнктуры. Украинский Институт национальной памяти официально рекомендовал заменить слово «освобождение» на более «нейтральный» термин «изгнание». Потому что подразумевается, что после окончания Великой Отечественной войны Украина все так же находилась под оккупацией — только на этот раз под советской. «Дух большевизма остался в прошлом». В Украине уничтожают легендарные предприятия © Privatization.gov.ua

Да и само понятие «Великая Отечественная война» накануне внесли в черный список Совета национальной безопасности и обороны Украины, потому что оно якобы принадлежит к вражескому антиукраинскому нарративу.

Украинские власти четко выполняют эти рекомендации — отмечая День освобождения Украины, они ни словом не поминают никакое освобождение.

«77 лет назад нацистские оккупанты были изгнаны с украинской земли. Вечная память всем, кто отдал за нее жизнь! Вечная слава всем защитникам!», — написали по случаю сегодняшней даты в блоге Владимира Зеленского.

«77 лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину!», — вторит этому на фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Как будто оба поздравления написаны по единому идеологически выверенному темнику.

Никто из них не говорит об освободивших свою родину красноармейцах, хотя в составе РККА воевали миллионы жителей Украины, включая дедушку украинского президента. А судя по словам руководителя Кабмина, украинцам скоро будут рассказывать, что их освободили от Гитлера правильные западные демократии — при деятельном участии украинских националистических коллаборационистов.

Впрочем, дело не только в словах, которые скрывают за собой лукавое оруэлловское двоемыслие. Куда важнее указать на конкретные практические поступки, происходившие в Украине накануне этой неудобной праздничной даты. Потому что вчера по стране прокатилась очередная волна вандализации построенных в советские годы памятников, включая монументы советским солдатам-освободителям.

Во Львове разрушили гранитное изображение ордена Великой Отечественной войны, установленное на военном мемориале «Марсово поле». «Прямо сейчас происходит демонтаж советской оккупационной символики, с чем мы вас всех и поздравляем!», — сообщила об этом организация националистических грантоедов, публикуя видео разбитого памятника.

Его уничтожили во исполнение закона о декоммунизации, потому что изображение ордена украшено запрещенными в Украине молотом и серпом. Генеральное консульство России во Львове указывало на то, что нормы репрессивного закона не распространяются на надгробные сооружения, расположенные на территории мест захоронений и мест почетных захоронений. Однако проблема в том, что националистические чиновники не обращают на собственные законы никакого внимания — при условии, что они не соответствуют их собственным политическим интересам.

Это подтвердилось буквально на днях, когда Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал передать родственникам останки легендарного разведчика-антифашиста Николая Кузнецова. Его могила находится во Львове, возле недавно снесенного мемориала советским красноармейцам, и подвергается осквернению — потому что на улицах этого города регулярно проходят шествия в память об «украинских» эсэсовцах. Однако мэр города Андрей Садовой отказался выполнять решение суда последней инстанции. Он требует включить «террориста» Кузнецова в «обменный фонд», чтобы использовать его для торгов с Москвой — и таким образом превращает покойного в политического заложника.

То же самое происходит в других украинских регионах. 27 октября нацисты разрушили на Полтавщине памятник революционному комдиву Василию Чапаеву, уничтожили стелу в честь комсомольцев и повалили бюст украинского советского генерала — Героя Советского Союза Ивана Моисеевича Третьяка, который появился на свет в Хорольском районе Полтавской области.

Местные жители отказывались демонтировать эти памятники и содержали их в образцовом порядке. Поэтому монументы атаковали ночью — причем погромом руководил ультраправый «активист» Сергей Филимонов, известный под прозвищем Сын Перуна, сыгравший главную роль в бездарном фильме Олега Сенцова. Он опубликовал в соцсетях фотографию с оторванной головой Чапаева и заведомо уверен в собственной безнаказанности. Потому что украинские власти благосклонно относятся к запрещенному законами вандализму и фактически поощряют такие действия — рассматривая их в качестве борьбы с тяжелым наследием оккупации. Бесславная история. Во Львове уничтожили Монумент Славы © zaxid.net

День освобождения от фашистских захватчиков отмечается сейчас в условиях политического господства современных правых, которые навязывают украинскому обществу свои мифы и культы. Однако это обстоятельство придает празднику особую актуальность, напоминая о прошлых победах в борьбе с нацизмом и возвращая украинцам необходимую толику оптимизма.

«Генеральный план "Ост" в общем и целом снова в повестке дня. Никакого суверенного государства на «восточных территориях», аграрный придаток без промышленности, высокоэффективное сельское хозяйство и минимум людей. Население оптимизируется под трудовые задачи — остальные уничтожаются или выселяются. Всем управляют иностранные администрации. Суды и законы формирует СС. А злая ирония момента состоит в том, что активным инструментом продвижения «нового порядка», как и в 1941 году, снова являются националисты, у которых собственного проекта страны не было ни тогда, ни сейчас.

В этом свете и 77-я годовщина освобождения Украины выглядит как напоминание о том, что тогда народ все же не захотел умирать, «оптимизироваться» под хилое племя сельхозрабов. Где-то сам, где-то из-под палки, но он выбрал другую судьбу. Если уж мы не в состоянии повторить такой выбор, то приятно хотя бы вспомнить, что можно как-то иначе. Так что с праздником!», — пишет об этом киевский историк и краевед Дмитрий Заборин.

И мы присоединяемся к его поздравлениям. Потому что освобождение от фашизма возможно и неизбежно — о чем не стоит забывать в самых сложных исторических ситуациях.