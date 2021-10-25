В конце октября в Украине вновь обострилась борьба за Россию между президентом Владимиром Зеленским и Виктором Медведчуком, главой политсовета партии «Оппоплатформа - За жизнь» («ОПЗЖ»), которого сам Зеленский определил в свои главные враги

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Зеленский преследует Медведчука, чтобы вытеснить его, «кума Путина», с российского переговорного направления и застолбить это дело за собой. В окружении Зеленского же не зря так пробивают идею лично встречи президентов Украины и России — Зеленскому кажется, что для полной легитимности и самоутверждения на международной арене ему не хватает только путинского «благословения». А Путин не считает нужным встречаться с Зеленским, так не видит тем для переговоров.

И эта верхушечная нестыковка, по общему мнению, уже вредит обеим странам, но в большей степени, конечно же, Украине.

И вот 22 октября Зеленский в интервью агентству «Bloomberg» заявил, что Украина готова предоставить «Газпрому» скидку на транзит природного газа в Европу, чтобы увеличить объем поставок и ослабить энергетический кризис в регионе.

«Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран — потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но и у «Газпрома» есть дополнительные мощности. Учитывая текущий тариф, скидка составит, как я предполагаю, 50%», — сказал он.

Более того, добавил, что скидка возможна уже сейчас на весь дополнительный объем газа, транзитируемый сверх обусловленных контрактом 40 млрд. кубов.

И тем самым президент Украины фактически согласился с тем, что ранее говорил его российский визави Владимир Путин, когда заверял всех, что продление транзитного договора с Украиной вполне возможно и после 2024 года, если та предложит выгодные коммерческие условия. Снижение цены на транзит — одно из таких условий.

Медведчук объяснил, что необходимо для экономического развития Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По мнению лидера «ОПЗЖ», предложение Зеленского о росте прокачки газа является правильным, но скорее всего, бессмысленным, потому что запоздалым.

«Здесь вопрос заключается в том, что это кому он предлагает? Если он предлагает европейцам, то европейцы — это сделать не могут, если он это предлагает россиянам, то россияне должны на это согласиться, согласятся или нет — я не знаю… Это предложение является запоздалым, потому, на мой взгляд, оно является недоговороспособным, потому что сегодня Россия, видимо, заинтересована в запуске «Северного потока-2», не увеличением, прокачкой через ГТС Украины. Но договариваться надо, предлагать надо, надо искать общие сегодня возможности, для развития торгово-экономических отношений», — сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу «Первый независимый».

Однако взамен он снова предложил не ограничиваться газом, а восстанавливать украинско-российские экономические и торговые отношения по всему спектру.

«Восстановление торгово-экономических отношений с Россией — это главный сегодня фактор, который может повлиять на развитие Украины… И энергетический кризис, а это кризис сегодня не только поставок газа, стоимости газа, роста жилищно-коммунальных тарифов — это еще и уголь, которого нет, это еще и электроэнергия, которой недостаточно. Это все то, что может быть компенсировано или все, что может быть устранено за счет, именно, восстановления торгово-экономических отношений с Россией», — сказал политик.

А дальше Медведчук обвинил Зеленского в дешевом, беспощадном, но тоже бессмысленном пиаре. То есть сделал то, что больше всего любит делать актерствующий президент Украины, но всячески скрывает и ненавидит всех, кто его разоблачает. А Медведчук ударил, что называется, по больному: «В планах этой власти, которую возглавляет господин Зеленский, таких прожектов или реальных проектов (восстановления отношений с Россией. — Авт.) не существует, ну а предложение ради пиара, ну что же надо попробовать это сделать реальностью. Будет это выгодно Украине? Безусловно будет выгодно Украине, но сможет ли он договориться остается вопросом».

Вопрос действительно остается и зависает в воздухе. И касается он главной двухсторонней проблемы — политического доверия друг другу. И взаимоотношений в самой правящей украинской элите, и двух президентов Украины и России, и двух элит, правящих в двух странах.

И если речь идет об отношения между Зеленским и Медведчуком, то доверия тут нет совсем. Президент Украины не просто не доверяет лидеру одной из оппозиционных партий, но и боится его, видит в нем главного, более умного и более успешного конкурента и желает избавиться от он него любыми способами. В том числе в высшей степени безнравственными.

Буквально на днях вспыхнул и угас вполне циничный и фарисейский скандал, связанный с тайными планами Офиса президента и, надо понимать, самого Зеленского отправить Медведчука в Россию, обменяв его в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной, самопровозглашенными ЛДНР в Донбассе и Россией. Зеленский решил разыграть из себе твердого конституционалиста-законника и сказал, что он с радостью обменял бы Медведчука, если бы у того было российское гражданство, а раз нет, то Конституция, мол, запрещает торговать гражданами Украины.

У Порошенко рассказали, как Зеленский пытается подмять под себя весь русскоязычный электорат © president.gov.ua

За годы его президентства состоялись три обмена. В сентябре 2019 года Зеленский благословил первый такой обмен: в Украину вернулось 35 человек (режиссер Олег Сенцов, моряки с арестованных Россией кораблей во время провокации в Керченском проливе в 2018 году и т.д.). Но при этом в Россию и ЛДНР по обмену ушли, как минимум, 23 человека, являющиеся… гражданами Украины. А обменивать, выдавать, приторговывать гражданами Украины кому-либо прямо запрещает Конституция Украины. Возвращать в страну — да, выдавать — однозначно нет.

«Посмотрела список «освобожденных россиян». Как же много в нем граждан Украины. То есть граждан Украины меняют на граждан Украины. И так было всегда — Киев наловив людей с украинскими паспортами на блокпостах, пытался обменять их на своих военнопленных. Проблема была лишь в том, что для возможности обмена Украина хватала и хватала своих граждан без разбора… Ну и, кроме того, обмен граждан Украины на граждан Украины свидетельствует о том, что на Украине идет все-таки гражданская война», — написала тогда журналист Марина Ахмедова, ранее работавшая в зоне боевых действий в Донбассе.

Но Зеленский тогда сказал: «Далее мы будем приближать время возвращения всех наших пленных и продолжать уже в минском процессе разведение войск».

В декабре 2019-го и в апреле 2020 года картина с обменом, когда высылались граждане Украины, повторилась. Вот все и обвинили Зеленского в том, что он тогда руководствовался двойными стандартами и соображениями политической целесообразности, значит, может поступить так и сейчас, когда нужно избавиться от оппонента.

Кроме того, многие заподозрили и обвинили Зеленского в том, что он вообще хочет обменять Медведчука и на газ, и на благосклонность Путина в отношении двухсторонней встречи в верхах. Однако есть в этой ситуации два очень веских «но».

Во-первых, в отношениях между Украиной и Россией наметился очевидный пик замерзания, когда Кремль практически объявил руководство недоговороспособным по всем направлениям и явно рассчитывает на смену (ротацию) кадров под воздействием, скажем мягко, самых неожиданным факторов. И уж точно, если верить словам Путина, никакого доверия к Зеленскому нет совсем.

Во-вторых, — и это тоже немаловажно! — лидер «ОПЗЖ» Медведчук как всегда предлагает и подтверждает свои услуги в нормализации двухсторонних отношений. И это нормально. Но возникают встречные вопросы: а нужно ли его посредничество в таком деле, являются ли он вместе его партией репрезентативными выразителями настроений в обществе и обладают ли они достаточными даже не полномочиями или механизмами, а хотя бы потенциальными возможностями ситуацию исправить? Другими словами, ставил ли Кремль на Медведчука и «ОПЗЖ» так, как тем хотелось бы?