Киев стремится обвинить Россию в срыве переговоров - посол РФ

Киев стремится обвинить Россию в срыве переговоров - посол РФ

Киев вновь попытается обвинить Москву в срыве переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

2025-12-11T10:30

В ответ на давление США и требования президента Дональда Трампа максимально продвинуться по предложенному им плану украинского урегулирования нынешние власти Украины демонстрируют блеф и стремление сорвать переговорный процесс через выставление неприемлемых для России условий."В данном случае мне кажется, что это больше похоже на затяжку времени и такой карточный блеф. <…> Киев хочет максимально переписать те условия, которые предлагаются со стороны Трампа. И, по сути дела, он стремится добиться неприемлемых для России условий, чтобы следующим шагом было просто обвинение её в срыве переговоров — это главная задача", — сказал Мирошник.Накануне, 10 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского об "энергетическом перемирии", подчеркнул принципиальную позицию Москвы - достижение устойчивого, гарантированного и долговременного мира, а не перемирия.Весной 2025 года Зеленский саботировал "энергетическое перемирие", инициированное президентом США и односторонне соблюдавшееся Россией.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Под давлением Запада Киев может пойти на территориальный компромисс. Хроника событий на утро 11 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

