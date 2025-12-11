Киев стремится обвинить Россию в срыве переговоров - посол РФ - 11.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251211/kiev-stremitsya-obvinit-rossiyu-v-sryve-peregovorov---posol-rf-1072940690.html
Киев стремится обвинить Россию в срыве переговоров - посол РФ
Киев стремится обвинить Россию в срыве переговоров - посол РФ - 11.12.2025 Украина.ру
Киев стремится обвинить Россию в срыве переговоров - посол РФ
Киев вновь попытается обвинить Москву в срыве переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2025-12-11T10:30
2025-12-11T10:32
новости
россия
киев
украина
украина.ру
родион мирошник
москва
дональд трамп
владимир зеленский
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062796634_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_be896b46e708a3c150e78dcb4188de7f.jpg.webp
В ответ на давление США и требования президента Дональда Трампа максимально продвинуться по предложенному им плану украинского урегулирования нынешние власти Украины демонстрируют блеф и стремление сорвать переговорный процесс через выставление неприемлемых для России условий."В данном случае мне кажется, что это больше похоже на затяжку времени и такой карточный блеф. &lt;…&gt; Киев хочет максимально переписать те условия, которые предлагаются со стороны Трампа. И, по сути дела, он стремится добиться неприемлемых для России условий, чтобы следующим шагом было просто обвинение её в срыве переговоров — это главная задача", — сказал Мирошник.Накануне, 10 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского об "энергетическом перемирии", подчеркнул принципиальную позицию Москвы - достижение устойчивого, гарантированного и долговременного мира, а не перемирия.Весной 2025 года Зеленский саботировал "энергетическое перемирие", инициированное президентом США и односторонне соблюдавшееся Россией.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Под давлением Запада Киев может пойти на территориальный компромисс. Хроника событий на утро 11 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062796634_351:0:3080:2047_1920x0_80_0_0_44b131a7a89eef24ef9f7102c219cd30.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, украина.ру, родион мирошник, москва, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры по украине 2025, новости переговоров, когда будет мир, будет ли мир между россией и украиной, мир с украиной, сво
Новости, Россия, Киев, Украина, Украина.ру, Родион Мирошник, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, когда будет мир, будет ли мир между Россией и Украиной, мир с Украиной, СВО

Киев стремится обвинить Россию в срыве переговоров - посол РФ

10:30 11.12.2025 (обновлено: 10:32 11.12.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИнтервью Родиона Мирошника агентству РИА Новости
Интервью Родиона Мирошника агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Киев вновь попытается обвинить Москву в срыве переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
В ответ на давление США и требования президента Дональда Трампа максимально продвинуться по предложенному им плану украинского урегулирования нынешние власти Украины демонстрируют блеф и стремление сорвать переговорный процесс через выставление неприемлемых для России условий.
"В данном случае мне кажется, что это больше похоже на затяжку времени и такой карточный блеф. <…> Киев хочет максимально переписать те условия, которые предлагаются со стороны Трампа. И, по сути дела, он стремится добиться неприемлемых для России условий, чтобы следующим шагом было просто обвинение её в срыве переговоров — это главная задача", — сказал Мирошник.
Накануне, 10 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского об "энергетическом перемирии", подчеркнул принципиальную позицию Москвы - достижение устойчивого, гарантированного и долговременного мира, а не перемирия.
Весной 2025 года Зеленский саботировал "энергетическое перемирие", инициированное президентом США и односторонне соблюдавшееся Россией.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Под давлением Запада Киев может пойти на территориальный компромисс. Хроника событий на утро 11 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаУкраина.руРодион МирошникМоскваДональд ТрампВладимир Зеленскийпереговоры по Украине 2025новости переговоровкогда будет мирбудет ли мир между Россией и Украиноймир с УкраинойСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:57Ответ Украины на мирный план Трампа включает новые идеи
10:42Европа тайно обсуждает альтернативный план финансирования Киева - Politico
10:38Авиакомпании выполняют рейсы по скорректированному расписанию после снятия ограничений Росавиации
10:30Киев стремится обвинить Россию в срыве переговоров - посол РФ
10:25Мирошник рассказал о "символичном выпаде" диктатуры Зеленского. Главные новости к этому часу
10:20Кто вместо Ермака. Скудность ума при всем богатстве выбора
10:00Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 декабря
09:59"Рыба гниёт с головы": расследование связей Арахамии и Гусева привело к коррупционной системе Зеленского
09:57Северск освобождён, ВСУ в Мирнограде тяжело - Подоляка
09:50Палата представителей США утвердила рекордный оборонный бюджет
09:36Два Дональда в борьбе за деньги
09:29Британия признала наличие своих десантников на Украине
09:18Житель Иркутска устроил поджог трансформаторной подстанции по указанию мошенников
09:11Успехи ВС РФ на Сумском направлении
09:00Под давлением Запада Киев может пойти на территориальный компромисс. Хроника событий на утро 11 декабря
08:40Силы ПВО уничтожили 40 дронов над Калужской областью
08:39ПВО РФ за ночь перехватила и уничтожила 287 украинских беспилотников над российскими регионами
08:15Главное за ночь 11 декабря
08:01Большой торг после окончания СВО: Лизан о вывернутых карманах Евросоюза и отказе от Украины
07:51Угроза Москве: Собянин сообщил о десятках вражеских дронах, сбитых на подлете к столице
Лента новостейМолния