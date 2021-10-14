Саммит «Украина-ЕС» показал, что риторика украинских властей в газовой сфере чем дальше, тем больше напоминает театр абсурда. И хотя, безусловно, нападки Украины на "Газпром" и Россию поддерживаются ЕС, все же и здесь находятся чиновники, у которых с логикой все в порядке

12 октября в Киеве с большим размахом стартовал очередной саммит Украина — ЕС. В открытии участвовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Хосеп Боррель.

Обсуждали в том числе и вопросы газовой сферы. И тут обставленное с большой помпой мероприятие пошло совсем не так, как планировали украинские власти.

Претензии неуместны

В частности, глава европейской дипломатии Хосеп Боррель совсем недипломатично дал понять, что Украине не стоит надеяться оспорить соглашение Венгрии и «Газпрома» о поставках газа в обход украинской ГТС.

«Страны-члены могут заключать двусторонние соглашения. Насколько мне известно, в соглашении между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству», — цитирует Борреля Reuters.

Фактически его слова ставят крест на жалобе Украины в европейские контролирующие органы с целью проверить российско-венгерскую сделку на соответствие законам Евросоюза.

«То, что в контракте Венгрии и Газпрома нет ничего противозаконного, мне было очевидно с самого начала. Европа не готова ради каких-то партикулярных интересов рушить свою систему права», — сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии Украина.ру.

В том, что жалобы Киева изначально были обречены, уверен и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, украинская власть пошла на этот шаг только для того, чтобы поднять шум.

«Украине просто очень важно привлекать к себе внимание, говорить, что она страдает, намекая тем самым, что нужна какая-то экономическая помощь со стороны Евросоюза», — сказал Юшков в интервью Украина.ру.

В то же время такой недвусмысленный негативный ответ Европы на претензии Украины на организованном Киевом мероприятии выглядит как пощечина.

Зеленскому и его команде уже сейчас придется объяснять своему электорату причины очередного провала во внешней политике и напряженную ситуацию в стране с газом и отоплением.

Виновата, как всегда, Москва

Судя по общему настрою, царившему на мероприятии, виновницей всех бед опять попытаются сделать Россию. Причем делать это будут все более и более абсурдно.

Президент Зеленский заявил, что Киев намерен избавиться от зависимости от российского газа. При этом почти незамеченным остался тот факт, что Украина вот уже несколько лет заявляет, что не получает российский газ. Выходит, раньше врали?

«Мы не можем ждать, когда нам угрожает сосед отключением или уменьшением объема газа. Мы должны быть действительно энергонезависимыми», — сказал Зеленский, презентуя программу сокращения потребления газа на Украине.

Энергетический кризис на Украине. Куда идет украинский газ собственной добычи © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я понимаю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, учитывая намного меньшие поставки газа от "Газпрома"», — сказала она.

Вот и дер Ляйнен не в курсе: официально никакого газа из России в Украину не поступает, по утверждению украинских чиновников уже более 2 тысяч дней (есть даже специальный счетчик для этого).

Правда, все это — от лукавого, поскольку Украина, как получала газ из России, так и продолжает получать, но по так называемому виртуальному реверсу — газ получает из России, а платит за него Европе. В результате такой вот нехитрой комбинации с деньгами украинские власти обманывают собственный народ и при этом берут с населения деньги за эту ложь в виде добавочной стоимости газа, которую платят за "виртуал" Европе.

Ниже абсолютного нуля

«У них чуть ли не ежегодный праздник был — день отказа от российского газа. На сайте компании «Укртрансгаз» был счетчик — сколько дней они прожили без российского газа», — отметил Игорь Юшков

Если покупки российского газа были на нуле, и потом вдруг стали еще меньше, это означает, что Украина стала поставлять газ в Россию — чего, естественно, не происходит.

Возможно, еврочиновница и Зеленский имели в виду контракт о транзите российского газа через Украину? Но и тут промашка: этот контракт «Газпром» перевыполняет.

«Это глупость, если честно, так как договор по транзиту газа через Украину перевыполняется. Объемы прокачки выше, чем зафиксировано в договоре, это общеизвестный факт», — подчеркнул Марунич.

Ничто не обязывает «Газпром» качать через Украину больше газа, есть только желания Урсулы фон дер Ляйен и прочих, добавил он.

Комизма ситуации добавил еще один тезис Зеленского: мол, энергонезависимость — это хорошо, но не ценой отказа от транзита российского газа.

«Сохранение энергетической независимости Украины очень важно. В любом случае для нас важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по 2 млрд законных долларов (ежегодно — ред.) никто не хочет», — сказал Зеленский.

Так вот где, оказывается, собака зарыта. Дело вовсе не в "самом грязном газе", как охарактеризовал его в прошедшем сентябре тот же Зеленский в разговоре с министром энергетики США Дженнифером Гренхольмом, а в деньгах за него. То есть жалуясь на Россию, Украина хотела бы, как стало в очередной раз ясно на саммите "Украина-ЕС", и дальше получать деньги за транзит газа. Мягко говоря, странная логика — называть газ "самым грязным", но желать исправно получать за него деньги и дальше.

Получается совсем как в том анекдоте, когда дотошный клиент ресторана подзывает официанта и говорит: «во-первых у вас не салат оливье, а г*но, а во-вторых, почему такие маленькие порции»?

Да и что значит «законные 2 млрд долларов»? Украинские власти уже решили, что «Газпром» обязан платить за транзит именно им и никому более?

«"Газпром" никому ничего не обязан — кроме своих акционеров. В том числе ничего не должен украинскому народу», — подчеркнул Дмитрий Марунич.

Credo ad absurdum

Впрочем, как считает Игорь Юшков, в риторике украинской власти есть нечто еще помимо нелепого театра абсурда.

Киев последовательно развивает тезис о том, что любые газопроводы из России в ЕС, идущие не по территории Украины, это использование Москвой энергетики как «оружия», некоего рычага политического давления.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден подписали заявление, согласно которому Берлин обязуется ввести санкции на уровне ЕС против «Северного потока-2», если РФ использует энергетику как оружие.

«И теперь Киев постоянно твердит по любому поводу — "смотрите, Россия использует энергетику как оружие" — с тем, чтобы заставить Германию ввести санкции против "Северного потока-2"», — сказал Юшков.

Впрочем, эта стратегия при всей ее последовательности и поддержке со стороны властей США уже вызывает нешуточное раздражение в Европе, о чем недвусмысленно дает понять реакция Брюсселя на претензии к Венгрии за новый контракт с «Газпромом».

На примере отношений Киева и Будапешта становится понятно, что терпение Европы небезгранично.

Венгерский удар

Отказу венгров от прокачки газа через Украину предшествовали притеснения киевским режимом компактно проживающих в украинском Закарпатье венгров.

Недружественная Украина сама толкнула Венгрию на шаг с газом - Бортник © Руслан Бортник

Теперь Будапешт сделал шаг, который нанес серьезный удар по энергобезопасности Украины, как утверждают это украинские власти.

Дело все в том, что, как рассказал украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский в интервью Украина.ру, в 2021 году примерно 50% газа по «виртуальному реверсу» на Украину поставляла именно Венгрия.

Ее решение качать газ в обход Украины существенно снизило возможности Киева импортировать газ. Вот и "вспомнили" украинские власти, что газ-то, который они потребляют из Европы на самом деле российский, "газпромовский".

На самом деле, как мы уже неоднократно отмечали, Украина получает по импорту ежегодно порядка 10 млрд кубометров газа, и потеря половины этого объема, особенно накануне старта отопительного сезона, создает серьезные риски и ставит под сомнение успешное прохождение зимы. Но вины в этом "Газпрома" нет. Это — решение украинской власти.

При этом украинская власть еще и запасла втрое меньших запланированного угля. А к этому добавилость и низкие объемы газа в украинских хранилищах. В общем все это обещает очень непростую зиму украинским налогоплательщикам. Вот и ищут заранее "виноватого" украинские власти.