Госстат Украины в октябре 2021 года озвучил свежие данные об инфляции и росте цен в стране. За сентябрь оптовые цены производителей промышленной продукции выросли на 45,1% по сравнении с августом прошлого года

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Услуги ЖКХ за последний год, по данным Госстата, подорожали на 27,2%. Следствием этого стали и рекордные долги украинцев за услуги — на конец сентября задолжали 64,4 миллиарда гривен.

В целом же за последние 7 лет, как говорит политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник, инфляция на Украине составила 300%, в то время как зарплата выросла на 150%.

Подорожание традиционно объясняют ростом цен на мировых рынках, то есть за пределами Украины, ростом цен на сырье, газ и транспорт. Внутренние цены зависят от мирового рынка. Ценовое давление усиливается внутренними факторами, учитывая высокую себестоимость производства в условиях насыщенности рынка на фоне сбора урожая.

В министерстве экономики Украины говорят, что до конца года снижения темпов инфляции и приостановки роста цен ожидать не стоит.

«Текущий тренд мировых цен на энергоносители делает невозможным существенное затухание инфляционной динамики до конца текущего года и в начале следующего», — сообщает Минэкономики Украины.

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Telegram-канал «Шептун» среди причин роста цен также упоминает низкую заполненность газовых хранилищ и угольных складов.

«Одной из главных причин рекордной инфляции в Украине — по итогам сентября она достигла 11% в годовом измерении — стали кражи из Государственного резерва, из-за которых в прошлом году страна потеряла 97% своих продовольственных запасов.

Еще одна составляющая резкого повышения продовольственных цен — ошибки в энергетическом секторе: низкая заполненность подземных газовых хранилищ и практически полное отсутствие угля на складах, из-за которого уже сегодня, в преддверии отопительного сезона останавливаются некоторые ТЭС. Разворованные в свое время склады Госрезева, когда государство потеряло свыше 800 млн гривен, не позволяют сегодня властям проводить так называемые продовольственные интервенции, благодаря которым правительство могло бы удерживать цены на некоторые, особенно социально значимые товары», — пишет «Шептун».

Помимо таких объективных факторов, как мировой рост цен, есть еще и аппетиты украинских монополистов, которые завышают цены на 50%, мотивируя это, например, ростом цен на сырье на 10%.

Нестабильная ситуация на украинском энергорынке подстегивают и без того подрастающие цены. Смягчить рост цен могло бы ограничение экспорта определенных товаров (подсолнечное масло) и прямая закупка газа и электроэнергии в Белоруссии и РФ. Однако правительство Украины на это никогда не пойдет, опасаясь окрика из посольства США и бунта местных радикальных националистов.

Цены будут расти, топлива на зиму может не хватить, а тысячи украинцев могут лишиться работы, так как из-за высокой цены газа предприятия останавливаются. Основными потребителями газа являются химические предприятия, выпускающие минеральные удобрения для украинского сельского хозяйства. Рост цен на удобрения неминуемо вызывает рост цен и на всю сельскохозяйственную продукцию.

В такой ситуации, как пишет Telegram-канал «Картель», украинское правительство не имеет никаких иных вариантов, кроме дежурных обвинений в адрес России.

«Нас ждёт топливный кризис. Цены на бензин и дизельное топливо будут расти, что спровоцирует рост цены на все остальные секторы экономики и усилит инфляцию и обнищание народа. В Кабмине пока нет алгоритма решения вопроса. Скорее всего и не будет, просто скажут, виновата Россия», — пишет «Картель».

Автогаз на Украине резко подорожал: маршрутки не выходят на рейсы, цены на все товары вырастут © Facebook, Маршрутка UA Антон Поляков, в одном из интервью также рассказывал, что социальное недовольство ростом цен у Зеленского решили давить установлением тотального контроля над СМИ.

«Чувствую, что все недовольство украинцев будет подавляться в медийном поле — все недовольные СМИ закроют, а людям будут вешать лапшу на уши, печатать деньги и плодить инфляцию и безработицу», — рассказывал депутат, вышедший из президентской партии.

Параллельно власти Украины рассказывают народу, что инфляция — это хорошо, пишет Telegram-канал «Наблюдатель».

«Итак нам говорят: инфляция вызвана оздоровлением экономики. Переводим: мы все станем беднее, потому что экономике лучше. Что ж тут хорошего, если мы станем беднее? Ответ: в той системе глобального обмана так всегда: кризис — мы беднее, оздоровление — мы беднее. Главное, что бы мы не стали богаче, потому что начнём быть более независимыми от системы, а этого допустить нельзя, рабство должно быть тотальным. Главное красиво это все называть», — сообщает «Наблюдатель».

Проще говоря, даже при угрозе экономического коллапса, отсутствия газа, веерных отключений электричества, у украинского правительства нет иных вариантов, кроме как заболтать проблему и в очередной раз обвинить Россию. Этот универсальный сценарий работает, как показал опыт прошлых кризисных ситуаций на Украине. Ну, а люди, которым нечем платить за свет и не на что купить продукты, всегда могут уехать в Польшу или Россию.