Внезапная смерть народного депутата Антона Полякова заострила вопрос об этике парламентариев, а также обострила фобии некоторых коллег умершего

Народный депутат из группы «За будущее» Поляков умер в ночь на 8 октября. Тело нардепа обнаружили на заднем сиденье такси, которое остановили украинские полицейские за нарушение ПДД.

«Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян», — рассказал таксист о своем пассажире.

Полякову вызвали «Скорую помощь», но медики спасти его не смогли. «Минус один враг». Что известно о смерти бывшего «слуги народа» Полякова © apostrophe.ua

Народному депутату было 33 года. Его смерть не только озадачила, но и напугала многих его коллег.

Непростая смерть

Обстоятельства смерти народного депутата заставили многих подозревать, что умер парламентарий по чьей-то злой воле.

«К слову о случайностях и совпадениях. За 4 дня до смерти Антон Поляков в прямом эфире заявил, что дал показания НАБУ по конвертам "слуг". Он утверждал, что депутаты "Слуги народа" получали конверты с деньгами непосредственно в день голосования за закон об олигархах в туалете Рады. Что успел и успел ли вообще Поляков рассказать НАБУ — пока не ясно. И еще одно совпадение — ночью отключилась система SmartCity, а с ней и все видеокамеры в городе. Соответственно, записей с них тоже нет», — описал обстоятельства Telegram-канал «Легитимный».

Позже стало известно, что полиция допросила помощника народного депутата Анны Скороход (с ней Поляков встречался) Руслана Джамбулатова. Именно с ним Поляков и провел последний вечер в своей жизни.

«Он допрошен. Но не задержан», — сообщил украинскому изданию «Страна» неназванный источник.

Пока у следствия нет информации, что он может быть как-то причастен к смерти нардепа.

A вот такой Telegram-канал, как «Монастырь», рассказал, почему именно Джамбулатова допросили следователи. Помощник Скороход был последним из знакомых, кто видел Полякова живым.

«Поляков выпил и жаловался ему на ссору с Анной. Потом они вышли с ресторана и сели в машину Джамбулатова. Катались по городу, после чего Руслан высадил пьяного депутата из авто. Что было дальше и каким образом Поляков оказался именно в этом такси — пока не известно», — передал канал показания Джамбулатова.

Медиа-эксперт Анатолий Шарий, в свою очередь, уверяет: Джамбулатов — не только помощник Скороход.

«Занимательно, что тот, с кем пил Антон — близок к… Арахамии. По моей инфе, они даже отдыхали вместе в неком княжестве недавно», — написал он в своем Telegram-канале.

Примечательно, что и Поляков, и Скороход — бывшие члены «Слуги народа». В 2019 году они покинули фракцию политсилы, а после — присоединились к депутатской группе «За будущее».

Неудивительно, что странная смерть Полякова взволновала «слуг народа». Притом некоторые из них и вовсе стали подозревать отравление. В пятницу, 8 октября, в объектив журналистов попала переписка нардепа от «Слуги народа» Евгения Брагара с некой Татьяной.

«Пить только из запечатанной бутылки. А лучше в магазине купить бутылку воды и ходить с ней. Чай можно пить в офисе — набираешь в крайне воду в чайник, закипело и при тебе заваривается чай — это стопроцентная безопасность», — советует та нардепу.

«Ну да. Это все говорят», — отвечает Брагар ей. Свой для Зеленского. Что известно о новом спикере Рады Стефанчуке © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Судя по этой реплике депутаты «Слуги народа» сегодня чувствуют себя как люди в окружении Папы Римского Александра VI и его сына Чезаре Борджиа — двух выдающихся деятелей эпохи Возрождения, еще при жизни заслуживших мрачную славу искусных отравителей.

Впрочем, есть среди «Слуг народа» и те, кто откровенно порадовался смерти Полякова. Чем внес раскол в и без того трещащую по швам фракцию.

Пробивая и без того пробитое дно

Заседание Верховной Рады 8 октября началось с минуты молчания по Полякову. А затем к трибуне вышел Игорь Палица — член группы «За будущее».

«Наша группа — партии "За будущее" — хочет обратиться к фракции "Слуга народа". Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заниматься людьми, детьми — госпожа Третьякова — написала, что "одним врагом меньше" о смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция "Слуга народа", сделать вывод из слов госпожи Третьяковой», — призвал депутатов Палица.

Он напомнил о мизантропических высказываниях Третьяковой и заявил, что ее реплика по поводу Полякова непозволительна.

Третьякова не стала молчать и ответила коллегам.

«У меня два замечания. Первое: откуда "За будущее" знает, что пишут в чате "Слуги народа". А во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституцией, и считают, что они могут кому-то затыкать рот (в оригинале «накидати комусь якісь платки на рота» — Ред.)…», — говорила Третьякова.

Но закончить реплику ей не дали.

А после издание Sharij.net распространило скриншот из партийного чата «Слуги народа». В обнародованной переписке коллеги Третьяковой заявили, что больше не желают оставаться в этом чате.

«Я удаляюсь из этого чата», — написал нардеп Богдан Яременко.

«Это писец», — коротко прокомментировал происходящее его коллега Павел Павлиш.

Также чат покинули Ирина Верещук, Андрей Холодов и Александр Качура.

«Если в чате такое начинают писать, то, считаю, он не нужен. Решать какие-то вопросы мы можем здесь, в зале», — заявил последний в комментарии изданию Lb.ua.

Кстати, все в том же чате Третьякова на замечания коллег ответила: «И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только по "Слугам народа"».

Впрочем, есть версия, что так народные депутаты не только отреагировали на выходку Третьяковой, но и попытались обезопасить себя от сливов. Ведь публикация скриншотов из чата (в том числе и с репликой Третьяковой — его опубликовал бывший член «Слуги народа» Гео Лерос) скомпрометировала его как безопасное средство общения.

Как бы то ни было, но смерть Полякова в очередной раз показала, из кого состоит украинская политическая элита.