Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии, сообщило немецкое издание Die Welt. Кроме того, европейцы хотят оказывать большую, чем сегодня, помощь в реформе сектора гражданской безопасности

О том, что же именно хочет ЕС создать на Украине, рассказал воскресный выпуск издания Die Welt — Welt am Sonntag. Согласно попавшему в руки немецких журналистов внутреннему документу европейского внешнеполитического ведомства, на Украине хотят создать военно-консультативную и учебную миссию ЕС (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine — EUATM). Россия — Украина: призрак войны

Как сообщает издание, создать миссию попросили Минобороны и МИД Украины. Они направили соответствующее письмо верховному представителю Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю.

За создание миссии высказались Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. Их поддержали Швеция и Финляндия.

Помимо создания EUATM в документе предлагаются и другие способы укрепить военный потенциал Украины. Среди таких — расширить консультативную миссию ЕС по реформе гражданской безопасности Украины.

Если документы, на которые ссылается Die Welt, подлинные, можно с полной уверенностью сказать: ЕС взял на вооружение советский опыт. И тому есть причина.

Задний двор американцев и их бывшей метрополии

В апреле 2021 года издание «Версия» сообщило о том, что осенью этого же года на Украине должны появиться три военные базы США. По информации издания, вечером 13 апреля государственные областные администрации Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей получили из Киева распоряжения за подписью замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. «Байрактары» против Черноморского флота России. Зачем Киеву беспилотники © пресс-служба СНБО

«Совместно с представителями Минобороны Украины изыскать земельные участки под строительства военных городков», — гласили распоряжения.

Срок администрациям поставили до 1 мая. При этом три из четырёх баз, по информации «Версии», будут строить сами американцы.

Позже информация о строительстве американских баз на Украине не подтвердилась. На сегодняшний момент есть лишь одна база, которую американцы строят на Украине — оперативный центр в Очакове, что в Николаевской области.

В июне 2021 года некоторые здания этой базы были переданы в эксплуатацию. Тогда же, в июне, Украина подписала совместный меморандум об укреплении сотрудничества в военной сфере с Великобританией. Подписание меморандума проходило в торжественной атмосфере на палубе пришвартованного в Одессе британского эсминца HMS Defender.

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Как заявлял ещё до подписания меморандума президент Украины Владимир Зеленский, на покупку техники Украина должна была получить у экспортно-кредитного агентства Великобритании кредит на сумму в 1,25 млрд фунтов. К тому времени Великобритания вот уже как год и четыре с лишним месяца вышла из состава Евросоюза.

Таким образом, Украина стала фактически «задним двором» США и их бывшей метрополии — Великобритании. И соседей Украины это не радовало.

В сентябре 2021 года свою обеспокоенность сложившейся ситуацией выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Особое внимание украинскому участку — что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединённые Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — отметил он на встрече с руководством белорусских силовиков.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что слова Лукашенко о базах под видом учебных центров не соответствуют действительности. Однако никто, в том числе и на Украине, не сможет отрицать присутствие американцев и британцев на Украине. А вот что касается ЕС, то здесь всё по-другому.

Старый проверенный советский…

Интеграция в Европу — один из лозунгов, под которым на Украине в том числе и свергали власть в 2014 году. Но если говорить о военном присутствии ЕС на Украине, можно заметить интересный парадокс: в стране активно действуют страны-члены НАТО. Но это прежде всего Великобритания и США. Первая находится в Европе географически, но с 1 февраля 2020 года не является членом ЕС.

Кроме того, существует литовско-польско-украинская бригада, которая базируется в польском Люблине. Безденежное прощание с «совком» и курс на НАТО: о чём рассказал главком ВСУ © president.gov.ua

А вот что касается стран «старой Европы» — политического и экономического сердца ЕС — то их присутствие на Украине очень скромно.

Такой парадокс, очевидно, не устраивал Киев, который решил обратиться к ЕС с просьбой увеличить военное присутствие на Украине. При этом переговорную позицию украинцев можно назвать сильной: запуск «Северного потока-2» даёт им моральные основания требовать хоть какую-то компенсацию у Европы.

Впрочем, в самой Германии идею о расширении военного присутствия на Украине считают хорошей далеко не все.

В комментарии изданию Die Welt создание EUATM поддержал представитель консервативного блока ХДС/ХСС, против высказались представители «Левых» и «Альтернативы для Германии».

В то же время, представители Социал-демократической партии Германии, «Зеленые» и Свободной демократической партии Германии — а именно этим политсилы скорее всего и сформируют правящее большинство — отказались давать комментарии по поводу EUATM. Но даже если новые власти Германии поддержат создание военно-консультативной и учебной миссии ЕС на Украине, вряд ли EUATM можно будет назвать полноценной военной базой. Скорее всего, эта миссия будет напоминать то, что так хорошо знакомо старшему поколению украинских военных: институт советских военных советников.

СССР помогал не только военной техникой и финансами, но и военными советниками странам по всему земному шару. Однако даже реформирование армии под руководством высококлассных советских специалистов не гарантировало победы. Так, в 1973 году Египет и Сирия проиграли Израилю в «Войне судного дня». И это несмотря на то, что советские военные советники до этого работали с египетской армии (чему, к примеру, посвящены мемуары Василия Мурзинцева «Записки военного советника в Египте»).

Наличие европейских военных советников на Украине вряд ли сделает украинскую армию боеспособнее. Тем более, Украина и сама без всякой помощи внедряет стандарты НАТО.

«В вопросах управления, в вопросах планирования, в вопросах подготовки, да в чём угодно — в вопросах применения — мы полностью разработали те стандарты, по которым выполняет задание НАТО», — рассказал 25 сентября главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

Таким образом ЕС вполне может отправить нескольких военных для того, чтобы те занимались старой доброй ИБД — имитацией бурной деятельности. Да и вряд ли украинцы будут прислушиваться к консультациям европейцев: у них в приоритете сотрудничество с США и Великобританией. Тем более последние нацелены на создание своих баз на Украине.