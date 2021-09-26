Хотя Ужгороду точно более тысячи лет, свое нынешнее название он официально получил лишь в 1919-м, до того именуясь Унгвар. Однако жители ласково называют его просто «варош» (по-венгерски — город)

Первое письменное упоминание о городе Унгвар (Хунгвар) появилось в 1154 году в трудах арабского путешественника Мухаммада аль-Идриси — кстати, именно на составленной им карте мира впервые указано название Rusia. Основанный славянами город несколько сотен лет находился под властью венгерской короны, в которой был одним из самых драгоценных камней.

1. От топонима «Унгвар» произошло название венгров

В хронике известного венгерского летописца Анонимуса сказано о том, что в конце IX — начале Х века один из вождей древних угров, Арпад, захватил Унгвар, и его соплеменникам так понравилась эта земля, что они присвоили себе ее имя (отсюда и название Венгрии на английском языке — Hungary).

Конечно, это лишь красивая легенда, возникшая в XIII веке, хотя название Унгвар, безусловно, происходит от венгерского слова var — замок, крепость. Однако первое городище у горы, где ныне возвышается Ужгородский замок, было основано племенами белых хорватов в V-VI веках. В дальнейшем за эти земли соперничали Болгарское царство и Великая Моравия, поскольку Древнерусское государство с центром в Киеве смогло взять под контроль лишь находящуюся севернее Карпат Червонную Русь. Нестор Летописец упоминал, что «жили здесь словины и влахи», а последним довенгерским правителем Унгвара был славянский князь Лаборец. Именно его деревянный замок взяли штурмом и сожгли венгры, а самого князя с остатками войска догнали и убили на территории нынешней Словакии — и речка, у которой это случилось, поныне носит имя Лаборец.

Но туй го маш, цимборы*, или 5 мифов и стереотипов о Закарпатье и закарпатцах © t-v.te.ua / t-v.te.ua / Перейти в фотобанк Павел Шафарик в середине XIX века произвел название «Угвар», которое в последующем было славянизировано до «Ужгород». Это название стало официальным в 1919-м, когда территория нынешнего Закарпатья вошла в состав Чехословакии, и стало столицей автономной Подкарпатской Руси.

Однако жители Ужгорода зачастую называют его просто «варош», то есть город по-венгерски. Это, как по мне, весьма символически отражает реальную деградацию его значимости: ведь в Венгрии названия, оканчивающиеся на —вар (Вуковар, Секешфехервар, Тимишвар) означали более древние и значимые города, чем те, названия которых оканчивались на —варош.

2. В Ужгородском замке живет привидение Белой Девы

После захвата Унгвара венграми они соорудили вместо сожженного деревянного замка каменный, который выдержал осаду половцев в 1086-м, но был сильно разрушен татарами в 1241 году. В 1248 году началось восстановление Ужгородской крепости, которая защищала восточные рубежи королевства вплоть до 1317 года, когда ее снова захватили и уничтожили татары. В 1322 году в истории крепости начался новый этап, связанный с влиятельными венгерскими магнатами из рода Другетов, владевшими замком до середины XVIII века. Собственно, именно с ними связана главная легенда Ужгородского замка — ведь в каждом средневековом сооружении обязательно должен быть свой призрак, который поддерживает славу замка и охраняет его стихийных бедствий и недоброго глаза.

Легенда гласит, что период войн между венгерскими и польскими магнатами, когда замок играл ключевую роль в обороне этих земель, у графа Другета была красивая белокурая голубоглазая дочь. За длинные светлые волосы прозвали ее Белой Девой, ее красота пленяла многих, но сердце девушки было закрыто. Как-то на балу она познакомилась с молодым красавцем и влюбилась в него, молодые люди тайно встречались несколько недель.

В это время началась осада замка польскими войсками, и среди врагов Дева узнала своего возлюбленного, который оказался одним изпольских военачальников. Девушка не смогла удержаться и назначила ему свидание у потайного входа в замок, через который враги могли проникли внутрь. Когда отец узнал, что его родная дочь могла выдать полякам тайну замка, он приказал замуровать ее в крепостную стену. Местные жители утверждают, что с тех пор каждую ночь несчастная Белая Дева бродит по длинным коридорам замка и ищет возлюбленного.

Легенды и мифы древнего Киева. Или не такого уж и древнего © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

3. В Ужгороде находится самая длинная липовая аллея в Европе

Липовая аллея тянется вдоль реки Уж по двум набережным Ужгорода — Независимости и Студенческой. Сегодня длина аллеи достигает 2 километров 200 метров, она действительно самая длинная в Европе. Аллея состоит из нескольких видов лип, цветущих поочередно, с мая по июль, каждый сорт в течение приблизительно двух недель. Не менее захватывающее зрелище открывается туристам осенью, когда более трехсот лип загораются яркими осенними красками.

Липовую аллею в 1920-х годах высадили чешские ботаники. Однако в городе существует легенда, что ее заложил известный местный натуралист, многолетний преподаватель Ужгородской королевской католической гимназии Иштван Лаудон — как подарок своей жене Шарлотте к очередной годовщине свадьбы. Подтверждений этому нет, однако аллея продолжает радовать горожан и туристов — в отличие от действительно заложенного Лаудоном дендропарка, от которого осталось не так много деревьев.

Мифы Днепра: редкая птица, сом-людоед, драгоценный идол и многотысячные жертвы © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк Томашем Масариком. Он в середине 1930-х будто бы закопал под 8-й липой «капсулу времени» — серебряный тубус с предсказанием будущего города. А не ищут его потому, что с тех пор несколько лип срубили, и невозможно сказать, какая именно из оставшихся — легендарная восьмая. Подтверждением легенды для туристов служит табличка у «ясеня Масарика», где будто бы была установлена трибуна для его выступления во время визита в город (хотя на самом деле президент Чехословакии выступал у здания нынешней Закарпатской облгосадминистрации).

4. Палинка из сакуры — самый дорогой напиток Ужгорода

Посетив Ужгород в конце апреля, вы застанете цветение сакур. В эти дни засаженные сакурами улицы Довженко и Ракоци, а также прилегающая к набережной площадь Пушкина, которые иногда называют Сакуровой аллеей, превращаются в фантастический райский сад. Как же эти экзотические деревья занесло на Западную Украину?

Местная легенда гласит, что однажды японцы ехали с визитом к австрийскому императору Францу-Иосифу I, и в подарок везли сакуры. Их путь пролегал через Закарпатье, и как-то послы остановились на ночлег в Мукачеве. Конечно, известие о визите японцев мгновенно облетело весь город. Ночью местные жители украли саженцы японской вишни, а затем под видом фруктовых деревьев продали в Ужгороде. С тех пор будто бы и растет здесь это экзотическое растение, радуя глаз красивым розовым цветом — хотя и не дает плодов. Правда, их с лихвой компенсируют туристы, который каждый год съезжаются посмотреть на цветение сакур.

Край больших начальников. Пять мифов о Днепропетровске © АлександрБеленький/macos.livejournal.com

Уже во времена независимой Украины в Ужгороде возникла легенда о палинке (фруктовой водке) из… цвета сакуры. Мол, делают ее из лепестков, собранных по ночам, и попробовать напиток можно только нелегально за огромные деньги в нескольких заведениях на Корзо (центральная улица Ужгорода). Некоторые рестораторы даже поместили в меню коктейль «Розовый Уж» — но, конечно, его ингредиенты не имеют ничего общего с ужгородскими сакурами. Главное наслаждение от них получают, как и в Японии, созерцая их опадающий цвет.

5. Ужгород — столица мини-скульптур

Каждому приезжему в Ужгороде местные жители обязательно расскажут о «фишке» города — бронзовых мини-скульптурках. Первую из них установили еще в 2010 году — это был образ Миколайчика, который здесь, как и в других регионах Западной Украины, приносит подарки детям на Рождество. С тех пор в Ужгороде уже появилось несколько десятков памятничков. Увековечивают самые разные фигуры и объекты — от Швейка и Наполеона до кубика Рубика и телевизора, показывающего «Лебединое озеро».

Точное их количество назвать трудно, потому что добавляются новые, а иногда фигурки воруют или ломают. В свое время, к примеру, Швейка погнули, пытаясь выломать и унести с собой. Поэтому ныне, устанавливая в Ужгороде очередную мини-скульптурку, авторы заботятся о ее прочности и стойкости против вандалов, поведение которых не отбивает охоту у авторов маленьких чудо-памятников творить их и дарить городу. Многие уже стали своеобразными символами города, к примеру, своеобразная пародия на статую Свободы в Нью-Йорке — «Свободка», которую на праздники наряжают в различные костюмы. Анти-Пьемонт: 5 мифов и стереотипов о Галичине

В 2019-м Ужгородский горсовет решил развивать тему малых памятников и издал книгу под «скромным» названием «Ужгород — мировая столица мини-скульптур». Это, конечно, претензия «на вырост», потому что даже до Вроцлава с его сотнями бронзовых гномиков столице Закарпатья еще далеко, зато в Ужгороде все фигурки очень разнообразные. В книге собраны фото 35 самых популярных из них, о которых писательница Наталия Попадюк написала юмористическую легенду.

Согласно одной из них, скульптурка клавишника группы Deep Purple Джона Лорда, который сидит на ограде набережной и смотрит на реку, появилась здесь совсем не случайно: будто бы здесь известный музыкант тосковал по прекрасной ужгородке, наблюдая туман над Ужем. И именно так появилась легендарная песня Smoke on the Water… Жители швейцарского города Монтрё, пожар в казино которого на самом деле и вдохновил на написание знаменитого хита, такой трактовкой остались крайне недовольны.