В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработана и введена в эксплуатацию современная информационно-аналитическая система Главного ситуационного центра страны «СОТА»

Отмечается, что система работает с Big Data, обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из различных источников для повышения достоверности, эффективного мониторинга состояния национальной безопасности по более чем 20 направлениям с целью эффективной координации деятельности государственных органов.

Среди этих направлений социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность, события в зоне проведения ООС, распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией, пространственная и функциональная трансформация, самоуправление в контексте децентрализации, местные бюджеты и способность общин, недропользование, экономическая безопасность, финансовые рынки. Зеленский созывает СНБО: СМИ сообщили, против кого введут новые санкции © president.gov.ua

Что такое «СОТА», и откуда она появилась

В целом главное предназначение системы — контроль и решение функциональных задач по национальной безопасности Украины. Она имеет три контура обработки информации: общедоступный, для служебного пользования и тайный.

Вообще информационно-аналитическая система (ИАС) под названием «СОТА» появилась в публичном пространстве в марте этого года, когда (СНБО) обнародовала электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией по стране. Никаких совпадений при поиске в интернете обнаружить не удавалось, ее разработчик неизвестен. Впрочем, как оказалось, в основе ее функционирования лежит некое российское программное обеспечение. В прошлом году сеть ситуационных центров в Украине строилась по примеру России.

Еще в декабре 2019 аппарат СНБО заказал новую ИАС. Всего на оплату разнообразного мультимедийного оборудования государство изначально выделило 17 млн грн. Позже сумма увеличилась почти в 6 раз — почти до 3,5 млн долларов США (более 93 млн грн).

Главный ситуационный центр СНБО — ведущий в системе центров. Именно к нему стекается информация из местных, ведомственных, правительственных центров, Верховной Рады и президентского офиса. Все медийные комнаты работают по единому регламенту взаимодействия и обслуживаются центральной ИАС. Интересно, что расходование таких средств даже стало предметом расследования ГБР, ибо система внедрялась без соответствующих документов и сертификации, но о ходе следствия в СМИ не особо упоминают.

Учитывая чрезмерное увлечение Зе-командой «закручиванием гаек» под предлогом заботы о нацбезопасности, есть подозрение, что «СОТА» будет использоваться для тотальной слежки за гражданами страны. В первую очередь для прослушивания телефонных переговоров, контроля над социальными сетями и пресечения любого контента, который власть сочтет для себя нежелательным. Зеленский фактически строит диктатуру на манер оруэлловской антиутопии, где «большой брат смотрит за тобой». При этом в роли того самого «большого брата» выступит СНБО — неконституционный орган, который должен исполнять исключительно совещательную роль при президенте Украины. Глава СНБО Украины перешел на латиницу и совершил три ошибки в одном предложении © Facebook, Олексій Данілов

СНБО как структура для построения диктатуры

За последние 7 месяцев из некоей формальной структуры усилиями Зеленского СНБО стремительно превратилось в полноценный орган власти, подменяющий собой частично Кабмин, а еще прокуратуру, СБУ и суды. Внесудебные санкции в отношении политических оппонентов власти, СМИ, оппозиционных журналистов, вводимые в результате его заседаний, стали олицетворением новых репрессий, способом передела финансовых потоков в пользу лиц, аффилированных с властью.

Еще в феврале преображение СНБО началось с санкций в отношении телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK», а также их владельца — нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Позже без суда и следствия санкциями Зеленский задавил Виктора Медведчука и его супругу, одним росчерком пера лишая семью собственности и бизнеса.

Затем под эгидой СНБО внедрялись ограничительные меры в отношении тех главных контрабандистов, мелких владельцев конвертационных центров и лиц, названных ворами в законе. И, хотя частично это казалось оправданным, опять же вся загвоздка заключалась в правовом нигилизме: по закону такое может делать только суд. А следовательно, все внесудебные процедуры со временем будут отменены (возможно, тогда, когда Зеленский уже не будет президентом), а государство будет вынуждено выплатить пострадавшим миллиарды бюджетных средств. Поэтому-то внесудебные и неправовые действия президента Зеленского и его окружения в результате не благо, а колоссальный удар по государству.

Ярко выраженный политический оттенок носили санкции против интернет-СМИ «Страна.uа» и его главного редактора Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария, его жены Ольги и тещи Аллы Бондаренко. Все они якобы способствовали российским структурам в проведении «информационных операций» и занимались дискредитацией политики государства через СМИ. Кроме того, к той же категории можно отнести ограничения в правах нардепа Андрея Деркача, иных лиц, способствовавших вскрытию внешнего управления США и злоупотреблений Джо Байдена в Украине.

И вот теперь СНБО берет под тотальный контроль не отдельных политиков и бизнесменов, а все общество.

Если Верховная Рада во втором чтении примет проект закона Зеленского о деолигархизации, именно СНБО будет решать, кто из украинских бизнесменов олигарх и на кого накладывать санкции. Для этого нужно соответствовать хотя бы трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен. Именно система «СОТА» призвана мониторить состояние тех лиц, которых наделят данным статусом. Впрочем, власть просто хочет принудить к покорности неугодных, а речи о структурных реформах, перезапуске и развитии определенных государственных институтов не идет.

По сути, внедряя «СОТА», команда Зеленского продолжает политику по зачистке информационного пространства страны от критики в свой адрес, заставляет замолчать своих оппонентов на более низких ступенях социальной лестницы и перебирает на себя основные финансовые потоки. И все это делается с помощью СНБО.