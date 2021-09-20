США, Великобритания и Австралия создали новый военный блок, зоной ответственности которого является Азиатско-тихоокеанский регион и который, следовательно, направлен в первую очередь против Китая. При этом был сделан совершенно необязательный ход с разрывом австралийско-французского контракта на строительство эскадры подлодок

Заказ на 56 миллиардов долларов ушел к британцам. Считаю, что именно на этом моменте мы должны сосредоточиться, чтобы правильно оценить американские намерения в глобальной игре, проистекающие из резко уменьшившихся возможностей Вашингтона.

50 миллиардов, конечно, большие деньги. И в условиях перманентного кризиса западных экономик они никому не мешают. Но заметим, что американцы демонстративно не себе забрали эти деньги, а передали их Британии. То есть, поссорились с Францией и США, а выгоду получила Великобритания. Более того, поскольку участие в разработке новой австралийской лодки должны были принять также германские предприятия, это значит ухудшение отношений не только с Францией, но и с Германией. В целом же, американцы забрали австралийский контракт у своих союзников, являющихся членами ЕС, и передали его своему союзнику, недавно покинувшему ЕС. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Но и это не всё. С подачи американцев в австралийской прессе и социальных сетях начата издевательская, полная насмешек информационная кампания против Франции. Наконец, сразу же вслед за известием о расторжении австралийского контракта последовало сообщение о том, что Швейцария решила отказаться от планировавшейся закупки достаточно хорошо зарекомендовавших себя французских истребителей Rafale, в пользу так и не доведенных до ума американских F-35.

Думаю, никому не надо объяснять, что с учетом французских амбиций и трепетного отношения Парижа к остаткам своего былого великодержавия, такая концентрированная серия ударов по престижу Франции должна была вызвать волну антиамериканизма во французском обществе и взбесить французских политиков.

Еще раз подчеркну, что бонус почти в сотню миллиардов долларов по двум контрактам, конечно, приятен, но большая часть денег осядет в Британии, а отвечать за всё приходится США. К тому же, с точки зрения стратегии не было никакого смысла ссориться с Францией. Наоборот, ее можно было привлечь к новому тихоокеанскому военному блоку. У Парижа есть свои интересы в данной акватории и он тоже с беспокойством наблюдает за усилением Китая и ростом его агрессивности в регионе. Константин Сивков: В ответ на новый союз Китай вступит в военный блок с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

Даже деньги от австралийского контракта можно было переделить полюбовно: США и Британия просто стали бы участниками проекта, а Франция в компенсацию получила бы признание её политического веса, в виде присоединения к новому военному блоку.

Но США решили по-другому. Решили, понимая и трезво оценивая возможные издержки. А издержки эти серьёзные. НАТО — основа американского господства в Европе, в последние годы и так разрывалось системными противоречиями между его членами. Та же Франция при молчаливой поддержке Германии, Италии, Бельгии выступала за создание автономной от США европейской системы обороны. После создания AUKUS и сопровождавших этот процесс демонстративных ударов по интересам французского ВПК возникли соответствующие настроения во французском обществе, и Париж пообещал американцам серьезные проблемы в НАТО.

Такой исход в Вашингтоне не могли не прогнозировать. Более того, создается впечатление, что его умышленно провоцировали. Слишком уж плотно были скомпонованы во времени антифранцузские акции и слишком вызывающе оформлены.

Зачем это Америке? Казалось бы, что концентрируя силы против Китая, необходимо упрочить отношения с европейскими союзниками, чтобы контролировать Россию, связать ее в Европе, не давая возможности поддержать Китай в возможном противостоянии с США в Тихом океане. США же сознательно ослабляют свою главную европейскую опору — НАТО.

Можно было бы, конечно вспомнить, что когда США окружали СССР военными блоками, то помимо НАТО, СЕНТО и СЕАТО (в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, соответственно) были созданы также блоки АНЗЮК и АНЗЮС (военные союзы, включавшие Австралию, Новую Зеландию и Великобританию и Австралию, Новую Зеландию и США соответственно — ред.). Из них только НАТО и АНЗЮС дожили до наших дней, так что создавая AUKUS США фактически возрождают старую англосаксонскую конфигурацию контроля над Тихим океаном. Теперь в двух тихоокеанских блоках вновь объединены четыре англо-саксонские страны (США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия). "За чей счет банкет?" Байден предложил Лондону и Канберре морскую дружбу против Пекина © AP, Andrew Harnik

Но надо иметь в виду, что современная Франция серьезно отличается от Франции де Голля и Помпиду, стремившейся на равных конкурировать с США в рамках западного мира. При всей амбициозности Макрона, его планы не простирались дальше установления, при поддержке США, в Европе лояльной Вашингтону франко-германской гегемонии, в которой Париж играл бы первую скрипку. Современную Францию не имело смысла вытеснять из Юго-Восточной Азии. Она и так не имела там прочных позиций. Париж мог только подыгрывать Вашингтону, самостоятельную же игру вести не мог.

Тем не менее, американцы решили не только не использовать Францию в своем тихоокеанском проекте, но и серьезно подорвать отношения с ней в целом и в рамках НАТО, в частности, ослабив тем самым свою позицию в Европе. Зачем?

Давайте вспомним, что впервые заговорил о необходимости сократить внешнеполитические амбиции и резко уменьшить военное присутствие за рубежом еще Обама. Правда, ни ему, ни Трампу не удалось полностью преодолеть сопротивление партии ястребов. Десять лет по инерции продолжались попытки все удержать, ничего не отдать. Но катастрофическое поражение США в Сирии, позиционный тупик на Украине и в Восточной Европе в целом, ясно осознаваемая необходимость ухода из Ирака во избежание еще одной катастрофы, привели к тому, что при Байдене Вашингтон вынужден был перейти к гораздо более экономной внешней политике.

Свернута операция в Афганистане. Украину США бросили столь явно, что это заметил даже Зеленский. В Европе провалилась попытка остановить строительство «Северного потока — 2». Вашингтон больше не располагает ресурсом, позволяющим одновременно поддерживать напряжение в нескольких стратегических точках. Ему необходимо концентрировать все ресурсы в наиболее угрожаемом месте, чтобы иметь хоть небольшую надежду на победу.

Если Обама еще пытался добиться победы на российском направлении, то начиная с Трампа Китай по умолчанию признан Америкой главным противником. Уже Трамп пытался перевести НАТО на самоокупаемость, чем очень расстроил европейских союзников. Байден не требовал с них денег и не бросался конфетами в Меркель, но от этого возможности США не увеличились, наоборот, связанный с коронавирусом кризис и фальсифицированные выборы изрядно подкосили США. В отличие от прошлого века, они больше не могут поддерживать активность нескольких военных блоков одновременно. Меркель и Макрон подталкивают Европу к сближению с Россией - FT © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

НАТО против Китая не эффективен. Он создавался против России. Но без США он не может сдерживать и Россию. Между тем, европейцы уже поняли, что Америка не вступит в войну, даже если ей удастся спровоцировать конфликт Европы и России. В Европе стали задаваться вопросом: а зачем нужна НАТО, если США готовы защищать ЕС только добрым словом? Соответственно, шансы задействовать механизмы НАТО против России, чтобы сковать ее на западном направлении и отвлечь от Востока, пока США будут разбираться с Китаем, были минимальны.

История последних десятилетий свидетельствует, что если США утрачивают контроль над какой-то страной или регионом, они стараются хаотизировать выходящее из-под контроля пространство. Так было в Сирии, в Ливии, в Египте, в Турции, в Афганистане, на Украине. Хаотизировать Европу сложнее. Однако учитывая нарастающие противоречия между Западной и Восточной Европой, которые уже вызвали разговоры о возможности выхода из ЕС Польши и Венгрии, конфликтный потенциал на Старом континенте огромен. НАТО являлась одной из последних структур, скреплявших Европу воедино. При этом авторитет блока на Западе был настолько велик, что ни один вменяемый политик не мог позволить себе начать открыто работать на развал НАТО.

Последние действия США, провоцирующие возмущение Франции, которая прогнозируемо пообещала ответ именно на НАТОвском фронте, снимают с Вашингтона ответственность за возможный развал НАТО или, как минимум, за резкое ослабление его единства. Внешне всё выглядит так, что эгоистичные французы, обидевшись за то, что у них увели выгодные контракты, разрушили политическое единство Запада.

Что это даст Соединенным Штатам? Независимо от формального сохранения существующих структур (НАТО и ЕС), а я думаю, что к их роспуску пока европейские политики не готовы, единство Запада в целом и Европы в частности уже подорвано. Европа всё более напоминает себя саму перед Первой и Второй мировыми войнами. Нарастающие противоречия приводят к постоянному обострению ситуации, кризисы возникают во взаимоотношениях между практически всеми соседними странами, коллективная воля парализована, все ищут себе союзников за пределами традиционного круга партнеров.

При этом, как мы неоднократно указывали, для России дестабилизация Европы крайне нежелательна. Вашингтон рассчитывает, что Москва втянется в процесс улаживания внутриевропейских дрязг, не обладая ни теми ресурсами, которыми обладали США во второй половине ХХ века, когда они уверенно контролировали Европу, ни абсолютным авторитетом у всех участников европейской игры, которым обладали США, ни местом и голосом в трансатлантических военно-политических структурах (том же НАТО). Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины — видео © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В таких условиях быстрое урегулирование кризиса представляется маловероятным, то есть руки у России будут связаны достаточно продолжительное время. США могут попытаться воспользоваться эти временем, чтобы подавить Китай, который они считают главным противником и победу в войне с которым считают возможной, если она начнется в ближайшие три-пять лет.

Безусловно, стратегия США, направленная на хаотизацию Европы, авантюрна, и ее успех во многом зависит от того, насколько атрофировалось чувство самосохранения у проамериканских лимитрофов. Последние сигналы из Варшавы и прибалтийских столиц показывают, что там начинают задумываться над неприятным будущим, в котором американский военный зонтик, на котором базировались все их расчеты, отсутствует. Однако не только в лимитрофах, но и в остальном ЕС проамериканское лобби по прежнему сильно, так что однозначно определить реакцию Европы невозможно. Скорее всего, две тенденции — к примирению с Россией и сохранению ориентации на США — любой ценой будут бороться, вырабатывая в результате некую неустойчивую среднюю линию европейской политики, готовую в любой момент сорваться в крайность.

Для России в этой ситуации важно, чтобы Франция и Германия удержали возможно более полный контроль над обезамериканенной Европой. Германо-французская Европа будет слишком погружена в урегулирование межъевропейских противоречий и слишком заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией, чтобы создать нам серьезные проблемы. В то же время, США вряд ли рискнут атаковать Китай, если Россия сохранит свободу рук в глобальной политике.

Наиболее опасными с точки зрения выхода ситуации из-под контроля сегодня являются украинский и белорусский кризисы, причем если в Минске Россия имеет достаточно возможностей для контроля и стабилизации ситуации, то в Киеве наступил вакуум контроля. Запад уже не контролирует украинские власти, а Россия не контролирует их еще. При этом сами киевские власти пытаются прорвать свою политическую изоляцию за счет нарастания милитаристской риторики, открыто пугая Запад своей готовностью развязать войну с Россией.

Таким образом, переключение основных усилий американцев на Азиатско-тихоокеанский регион и парализация ими евроатлантической системы коллективной безопасности увеличивает военную опасность в лимитрофной зоне. Главным источником военной угрозы логично становится наиболее маргинальный на континенте киевский режим.