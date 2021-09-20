Новый «красный день» белорусского календаря – стопроцентный проект Александра Лукашенко. Он этот праздник вычислил и лично утвердил Указом № 206. Указы президента РБ вступают в силу в момент подписания и не требуют утверждения ни правительством, ни парламентом, ни референдумом

17 сентября: день воссоединения Украины © Public Domain

Это убежденные люди, которых не надо агитировать за Лукашенко. Они приехали в Минск в рабочий день со всех концов страны, встретили своего президента громом оваций. И их герой выступил с давно подготовленной поздравительной речью, которая обещает стать самым ярким историческим троллингом после статьи Владимира Путина об Украине. Но если российский президент апеллировал к братской стране и был максимально политкорректен, то белорусского лидера не связывали никакие табу. Потому что День народного единства — это в первую очередь публичная пощечина государству, абсолютно враждебному для наших стран.

Праздничный пролог

Итак, Александр Григорьевич, находясь в Душанбе среди восточной роскоши дворцов, покрытых коврами из фруктов, украшенных пирамидами из арбузов и дынь, увешанных гроздьями винограда самых невиданных сортов, с нетерпением ждал, когда он сможет покинуть это великолепие. И, не дожидаясь окончания юбилейных заседаний Шанхайской организации сотрудничества, он передал полномочия министру иностранных дел Владимиру Макею и улетел бортом №1 в Белоруссию, где отмечали его праздник.

Никто не смог омрачить День народного единства. Фронда окончательно смирилась с поражением, а эмигранты настолько исписались в жанре «шатания режима», что в отсутствие козырей были вынуждены бить информационные тузы «диктатора» жалкими сводками по коронавирусу, которые в Белоруссии давно никого не интересуют. Единственное, что подвело, — погода. 17 сентября в Белоруссии выдалось по-осеннему ненастным. Но стихия на атмосферу гигантского внутреннего пространства "Минск-арены" повлиять не могла. Пространство крытого стадиона было до отказа заполнено не просто зрителями — активистами альтернативного «змагарам» провластного движения «ябатек» — убежденных сторонников президента Лукашенко и его версии белорусской государственности.

Собственно, именно этой теме державотворчества и посвящен новый госпраздник. Президент, историк по образованию, определил для празднования национального единения 17 сентября. В этот день 82 года назад Красная армия вошла на территорию бывшей второй Речи Посполитой для того, чтобы взять под защиту население территорий, населенных русскими, белорусами и украинцами. Это официальная причина военной кампании, которая в советской и российской историографии именуется «Освободительным походом». А на самом деле, де-факто и де-юре, это были территории России, захваченные и оккупированные воссозданной после Первой мировой войны Польшей. Мы возвращали свое, а не захватывали чужое. В современной Польше считают иначе, с точностью до наоборот. Но обо всем по порядку.

Немного истории

Мы возвращали свое: послевоенная Парижская конференция постановила вернуть России всю территорию бывшего Северо-западного края Российской империи, без Литвы и Польши, по «Линии Керзона». Но неудачная советско-польская война позволила полякам оккупировать западную Белоруссию, где она получила роль окраины под названием Восточные Кресы. Белорусы получили статус граждан второго сорта в этой колонии. И они видели, что восточным белорусам подарили национальное государство, БССР, нарезали от бывших губерний России фрагменты Смоленской, Витебской и Минской областей. Пусть эта республика была самой маленькой в СССР, но сравнения с ней Восточные Кресы решительно не выдерживали.

В 1926 году Белорусскую ССР прирастили Речицким и Гомельским уездами РСФСР. А в воскресенье, 17 сентября 1939 года, Москва явилась в Польшу и предъявила права на оккупированные поляками русские земли. Освободительный поход вернул нашей стране территории Новогрудского, Полесского, Виленского, Белостокского воеводств и так называемую «Серединную Литву». Что характерно, эти приобретения одобрили и Франция, и Великобритания. 1 декабря 1939 года возвращение западных границ СССР на «Линию Керзона», установленную Версальским договором, поддержал сэр Уинстон Черчилль. Впрочем, тогда он еще не был премьер-министром и мог себе позволить такие вольности. В русле этой исторической правды следовала президентская логика Александра Лукашенко. Просто раньше он об этом молчал по соображениям политкорректности. Но после того как Польша развязала войну против лично Лукашенко, то и он следует правилам войны. Информационной.

Торжественная порка

Мероприятие, которое было организовано в пятницу в "Минск-арене" называлось «Символ единства». И не даром телеграмм-канал «Пул первого», который связывают с пресс-секретарем президента РБ Натальей Эйсмонт, обещал «много интересного». Самым интересным для наблюдателей было то, что скажет в своей поздравительной речи Лукашенко. И прозвучали под куполом "Минск-арены" эти давно копившиеся слова исторической правды о том, что случилось в 1939 году. Лукашенко провозгласил, что в этот день Белоруссия воссоединилась в своих национальных границах.

Лукашенковедам известен этот прием, которым всякий раз пользуется Александр Григорьевич. Владея историей со студенческой скамьи, он ловко пользуется фактами в нужное время в нужном месте. Порой от его понимания истории кое-кто сетует. Как это было после слов, сказанных казахстанскому коллеге о белорусах, «вынужденных воевать за чужие им государства». Но не на этот раз, потому что молния полетела в сторону общего врага. Лукашенко заговорил о двадцатилетнем угнетении белорусского народа «польскими панами».

Эксперт описал, что бы началось, если бы завтра Россия и Белоруссия объединились в одно государство © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Поляки за две недели сдали даже свои исконные польские земли. Не стали за них сражаться и умирать. Что тогда говорить о восточных землях, которые входили в состав Польши несправедливо? Таким образом, Красная Армия защитила людей, когда зашла на эту территорию в 1939 году» — рубил правду-матку президент Белоруссии, — «Да, сегодня мы не в силах заставить замолчать националистов разных мастей, потомков коллаборационистов, приравнявших это событие к нападению фашистской Германии на Польшу. Но мы можем и должны наконец-то, не стесняясь, ответить фактами».

Закон бумеранга

История Белоруссии и правда драматична. Множество зигзагов видела она, едва ли не каждая историческая коллизия оставила на белорусской земле кровавый след. Все войны, которые Запад вел с Москвой начиная с Ивана Грозного, делали Белоруссию полем битвы. Тут пробовали меряться силами поляки, запорожские казаки, венгры, шведы, немцы и даже французы. «Вся история порой трудного и драматичного пути Белоруссии к обретению и сохранению своей государственности не раз подтверждала древнейшую мудрость, что сила в единстве», — подчеркнул Лукашенко.

Обострение у границы. Польша ввела режим ЧП, Белоруссия двинула внутренние войска на запад © AP, Czarek Sokolowski

Раньше эти голые факты говорить было неполиткорректно. Хотя польские политиканы и гешефт-махеры от истории 30 последних лет не брезговали лить грязь на нашу Родину, на нашу историю, на наш народ и на нашу честь. В лице Лукашенко по ним ударил беспощадный закон бумеранга. По всему было видно, что он долго и тщательно готовился к этому «уроку истории» для своих скандальных соседей. Старался высыпать на их исторические раны пуд соли, уравняв сторонников воссоздания «великой Польши» и, конечно же, «гитлеровских оккупантов». Потому что на войне как на войне. Мелочь, конечно, но зато очень приятно. И справедливо. По крайней мере ради одного этого стоит признать целесообразность учреждения нового белорусского праздника именно здесь и именно сейчас.