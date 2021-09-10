Весной 1986 года произошла самая крупная в истории прошлого века ядерная катастрофа - взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЗС. До сих пор это событие окутано тайнами и легендами

Бегство животных

В момент происшествия в нескольких десятках километров от очага не осталось практически ни одного домашнего животного.

Запах из прошлого, остановка для мертвецов и ведьмин лес: мистические места Николаева © svidok.info

В газете «Молодь Украини» в феврале 86-го вышла небольшая заметка, в которой говорилось о странной эпидемии в городе Припять. Речь шла о необычном поведении животных, которое объяснили массовым заболеванием и рекомендовали всем владельцам питомцев обратиться к ветеринарам.

По словам очевидцев, столбы в городах были завешаны объявлениями о пропаже собак и кошек. Есть сведения, что из домов убежали больше тысячи животных.

Представитель московского филиала «Чернобыльского союза» (организация, объединяющая ликвидаторов со всего СНГ) Лидия Архангельская рассказала, что за все время работы на месте катастрофы не видела ни одного представителя фауны.

«Не было ни живых, ни трупов. Даже воронье не кружило. Конечно, все это наводило ужас», — объяснила она.

Портал в ад

По словам той же Архангельской, после катастрофы никто не верил в официальную версию об ошибке советских ученых.

«Версии были разные, иногда — самые невероятные. Говорили, к примеру, что ученые открыли вход в ад и из преисподней на землю явилось зло… Некоторые местные рассказывали, что на следующий день после катастрофы будто бы видели на небе лик дьявола, который смотрел свысока и смеялся», — рассказала она.

Инопланетяне

Многие местные жители в разговорах с приехавшими на помощь со всего Союза ликвидаторами рассказывали о странных объектах в небе, похожих на летающие тарелки.

Известный советский уфолог Владимир Ажажа был убежден, что без инопланетян в Чернобыле не обошлось. Вот только что они там делали: устроили ли катастрофу или, наоборот, помогали ее предотвратить — он так и не разузнал.

«Я лично опросил больше сотни человек, которые видели НЛО и накануне произошедшего в Чернобыле, и в ночь катастрофы, и даже недели спустя. Могу заверить — они говорили правду, потому что люди, которые не знали друг друга, жили в разных городах за десятки километров друг от друга, описывали совершенно идентичные корабли инопланетян. Всего в зоне ЧАЭС наблюдали четыре вида неопознанных летающих объектов. Это традиционные «тарелки» дискообразной формы с куполом сверху, сигары, светящие и постоянно меняющие окрас шары и «треугольники». Какова их миссия — это загадка всей моей жизни. Но мне хочется верить, что инопланетный разум все же пришел нам на помощь», — говорил Ажажа в одном из своих последних интервью (он скончался в 2009 году).

Ещё одному уфологу, ученому из Гомеля Валерию Кратохвилю, удалось разыскать человека, поднятого по тревоге в ту трагическую ночь, — Михаила Андреевича Варицкого, старшего дозиметриста УДК (управления дозиметрического контроля) Чернобыля, работающего и живущего там с самого начала строительства ЧАЭС. Он рассказал уфологу, что в ночь ЧП с группой дозиметристов выехал по срочному вызову к четвертому энергоблоку. На подъезде, увидев, как полыхает реактор развороченного взрывом блока, и почувствовав «жжение лица», специалисты, понимая угрозу облучения, решили отказаться от немедленного выполнения задания и вернуться на базу за средствами защиты. Но как только они начали разворачивать свой автомобиль, «…увидели медленно проплывающий в небе ярко-латунного цвета огненный шар. Он был диаметром 6-8 метров и завис на расстоянии приблизительно 300 метров от реактора четвертого блока. Все это длилось где-то три минуты… Шар неожиданно побледнел, стал едва заметен, медленно уплыл на северо-запад, в сторону Белоруссии. Что самое интересное: когда мы разворачивались, приборы показывали радиацию 3000 миллирентген/час, а после пролета НЛО — 800 миллирентген/час. Научно объяснить это невозможно».

Но настоящий бум НЛО случился после 1986 года. Согласно отчетным документам комиссии по аномальным явлениям при украинском отделении НТО радиоэлектроники и связи им. А. С. Попова от 1990 года, в течение 4 лет после происшествия было зарегистрировано больше 8 тысяч наблюдений НЛО. Больше всего — над рекой Припять, над озером Радуга (в черте Киева), в районе Белой Церкви, сел Яблуновка и Бородянка и над Голосеевским лесом.

Послание от Теслы

Еще один любопытный факт, связанный с Чернобылем, не дает покоя мистикам уже много лет. Ровно за 25 минут до взрыва, когда еще ничего не случилось, сейсмические станции, разбросанные по всему земному шару, зафиксировали мощную сейсмическую волну.

По мнению одного из исследователей произошедшего ученого Петра Войцеховского, взрыв стал результатом испытания американцами секретного оружия.

«Взрыв идет не от сатаны, а от Николы Теслы», — предполагал Войцеховский.

Кстати, экономисты говорят, что единственной страной, которая выиграла от случившегося в Чернобыле, стала Америка. После взрыва по всей Европе были законсервированы работы по строительству нескольких сотен АЭС (только в Германии закрыли 14 строек). Вся Европа, начавшая отказываться от АЭС, стала переходить на нефть, которая взлетела в цене. За один год после катастрофы бюджет США увеличился на 37 миллиардов долларов.

«Человек-мотылек»

Существует еще одна легенда о Чернобыле, связанная с кино. По словам некоторых работников станции, за несколько дней до аварии они видели в небе человека с гигантскими крыльями. Его же будто бы наблюдали поверх пламени пожара, разгоревшегося после взрыва. Под впечатлением от этих историй режиссер Марк Пеллингтон снял фильм «Человек-мотылек». Если верить ленте, «человек-мотылек» предупреждает людей о предстоящих катастрофах. В титрах к фильму указано, что он основан на реальных событиях —по рассказам очевидцев, выживших в Чернобыле.