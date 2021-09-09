В новую жуткую подборку от издания Украина.ру попали самые знаменитые привидения, которых когда-либо встречали в Николаеве

Пьяный грек

Это романтичная и печальная история. Рассказывают, что в конце прошлого столетия в Николаев за зерном пришло турецкое судно. Пока его грузили, команда сошла на берег — развлечься и отдохнуть в припортовой корчме.

Капитаном судна был пожилой грек, а его племянник работал в команде матросом. На берегу молодой грек познакомился с красивой девушкой по имени Харитина, дочерью хозяина корчмы. Полюбили молодые друг друга и решили пожениться. Отец Харитины свое согласие на брак дал, но поставил условие — на свадьбе непременно должны присутствовать родители жениха. Капитан судна заверил, что следующим рейсом привезет сватов.

Запах из прошлого, остановка для мертвецов и ведьмин лес: мистические места Николаева © svidok.info

Капитан положил тело племянника в мешок с солью и повез его домой, за море.

Несчастная Харитина так горевала и убивалась, что отец, побаиваясь за здравый смысл дочки, решил как можно скорее выдать ее замуж. Девушка в отчаянии воле отца и не противилась. Не прошло и сорока дней с той трагической ночи, в корчме играли свадьбу: выходила Харитина за таможенника. Когда же молодые собрались уже идти со свадьбы домой, на пороге корчмы появилось перед ними привидение, в котором узнали утонувшего парня. Перепугались не на шутку и гости, и молодые, но ничего плохого, кроме испуга, так и не случилось.

Говорят, внучку той Харитины везде сопровождает приведение Пьяного Грека — оберегает от всяческих неприятностей.

Адмирал

Привидение Адмирала чаще всего встречается на улице Адмиральской, в районе бывшей Соборной площади. Очевидцы описывают его как призрачную фигуру мужчины лет 50. Одет он в костюм времен Екатерины II: парик, треугольная шляпа, ботинки с пряжками, без шпаги, в руке — палка, на мундире блестят пуговицы, но орденов нет. Сквозь него просматривалась кладка стены.

Жители могут только догадываться, кем он был при жизни: может это тень незаслуженно забытого горожанами Екатерининого вельможи или наоборот — одного из прославленных флотоводцев, чьи бюсты стоят на одноименной улице.

Архиерей

Рассказывают, что в Богоявленском (ныне Корабельном районе) якобы обитает «Архиерей» — призрак священника, убитого и ограбленного ворами еще до революции.

Его описывают как прозрачную голубоватую мужскую фигуру в длинной, до пят, одежде. На голове — высокая шапка, в руке — посох с набалдашником. Призрак пытается что-то сказать очевидцам и довольно быстро жестикулирует так, что «руки» развеваются, будто длинные полотнища. Потом непонятый он обычно пропадает.

Казачка

Во времена, когда Причерноморская степь ещё не была обжита, на полуострове образованном рекой Южный Буг стоял турецкий форпост. А в степи были разбросаны небольшие хуторки казаков. В одном из них жила вдова казачка со своей красавицей дочерью.

Однажды, во время подготовки очередного набега на турецкие крепости, появились на хуторе казаки разведчики. Самый молодой из них влюбился в юную казачку и она ответила ему своей любовью. Всю ночь проговорили влюблённые, а на утро казаки ушли на разведку. Возвращаясь, по просьбе молодого казака, опять зашли на хуторок вдовы. Тогда же молодые и договорились о свадьбе, получив благословение матери юной казачки, после возвращения парня из похода. При расставании подарила казачка суженному вышитый платок и дала клятву ждать его возвращения, а казак поклялся не забывать её и вернуться на их хуторок.

Неудачным для казаков оказался поход: многие погибли, а молодой казак попал в плен, на галеры. Прикованный к веслу, не смог он передать весточку любимой. Так и пропал он на тех галерах. Казачка ждала своего любимого, выходя на крутой берег лимана и всматриваясь в неспокойные воды…

Приведение казачки и сейчас иногда можно увидеть лунной ночью на крутом берегу в районе парка Победы.