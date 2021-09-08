Запах из прошлого, остановка для мертвецов и ведьмин лес: мистические места Николаева

Издание Украина.ру подготовило новую леденящую кровь подборку таинственных мест Николаева. В ней собрано всё самое жуткое: призраки, ведьмы и магия

Адмиральская улица

Здесь ночами можно встретить призрак Адмирала. Его описывают как мужчину преклонного возраста, одетого в костюм времён Екатерины II: парик, треуголка, ботинки с пряжками. Шпага отсутствует, вместо неё в руке — палка, ко всему этому — мундир, на котором сверкают пуговицы, но без орденов.

Многие пытаются сфотографировать привидение, но мало у кого это получилось.

Заброшенная больница в Корабельном районе

По сути, их там много, как и по всему городу. Но не многие обладают жуткой аурой, которая особенно проявляется ночью.

Когда-то здесь был морг, потом — инфекционная больница. Непонятно, почему, но в скором времени её забросили и подожгли. С тех пор внутри всё разрушено и валяется куча мусора, а снаружи — шприцы. Словом, не самое приятное место для прогулок.

Маслобойня

Раньше в Николаеве мололи семечки и делали подсолнечное масло, потому на улице Чкалова был особенный запах. Маслобойни давно нет. Но много кто утверждает, что порой, в туманную николаевскую ночь, запах этот снова проявляется. И кажется, маслобойня никуда не делась. Такое вот призрачное явление.

Остановка для призраков в зоопарке

Николаевский зоопарк находится на месте старого кладбища. На территории зверинца расположена одна заброшенная остановка. Есть легенда, что она не простая, с нее возят не детей с мороженым, а мертвецов. Потому, якобы если остаться на территории зоопарка до наступления полуночи, можно увидеть, как к остановке подъедет трамвай-призрак, чтобы перевезти мертвых пассажиров.

«Победные» болота

Сам по себе парк «Победы» и без того мистичный, особенно по ночам. Если идти в парк по понтонному мосту, можно заметить едва приметные болота. Поговаривают, что некогда там обнаружили тела юных утопленниц — они бежали через парк на дискотеку и угодили в болото.

И будто бы летом в полночь можно увидеть на тускло освещенной дорожке одну из девушек, которая просит помощи. Она говорит, что ее подруга, перебрав лишнего, потеряла сознание возле болота и ей никак самой не дотащить ее до маршрутки. Однако лучше не идти на помощь этой «русалке»…

Кладбище младенцев

Поговаривают, что в центре города на заброшенном пустыре существует проклятое место, куда одно время матери, не желающие оставлять себе младенцев, относили их, закапывали, либо просто оставляли в мусоре. Еще говорят, если побывать там ночью, можно услышать, как плачут дети.

Призрак горисполкома

Если подняться на один из верхних этажей здания Горисполкома и затаиться в коридоре, можно услышать, и даже возможно встретить прозрачное очертание человека. Считается, что это призрак чиновника, многие годы проработавшего в стенах здания.

Чумное кладбище

Кладбище существовало давно — на месте современного кафе «Густо», что напротив рынка «Колос». И хоть чумы в Николаеве не было, там хоронили умерших вследствие этой болезни.

Когда кладбище прекратило своё существование — точно неизвестно, но и сейчас в том месте обитает зловещая аура. И, как говорят, ходит дух.

Николаевские катакомбы

Сокровища Украины: где можно отыскать клады и древние реликвии © fonwall.ru

Существует множество разных версий касательно происхождения николаевских катакомб, причём они не исключают друг друга.

Первая версия заключается в том, что все многокилометровые тоннели, проходящие под городом, происходят от недостроенного водопровода I-ой четверти XIX века.

Вторая версия приписывает строительство катакомб туркам, в связи с нахождением в тоннелях ятаганов.

Третья версия заключается в том, что при строительстве Николаева требовалось много камня. Его добывали недалеко от застраиваемой части города — в пределах Николаевского полуострова. Одновременно с камнем добывалась и известь, причем в основном со стороны береговых обрывов Бугского лимана, также в пределах города. Выработки образовывали глубокие и разветвлённые катакомбы, которые, вследствие естественного расширения города, оказались под его домами.

Жители рассказывают, что в катакомбах живет множество призраков и происходят паранормальные явления.

Матвеевский лес

Местные считают, что все ведьмы города обитают именно в прилегающей к лесу Матвеевке. Энергетика этого места якобы притягивает колдунов и ведьм, которые заходят в лесные гущи и проводят там свои ритуалы — порой среди всяческого мусора можно встретить предметы явно оккультного назначения. Поговаривают также, здесь проходят шабаши.