Утверждение, что американцы могут проделать со своими украинскими помощниками, агентами влияния и слугами то, что они проделали с афганскими, неожиданно получило косвенное, но красноречивое подтверждение. И именно в Украине, где многие не верили и не верят в свой «афганский» вариант

Ан нет. Американцы нигде не меняются. И не меняют своего отношения к «аборигенам». Их они используют либо как материал для экспериментов по «демократизации», либо как расходный материал, который вообще не жалко. Американцам жалко американцев. Да и то не всегда и не очень.

Но когда есть возможность, американцы всегда защищают американцев. Как сейчас в Украине на очередном празднике демократизации и приобщения «варваров» к обязательным «общедемократическим ценностям», которые обязательны на пути в светлое интеграционное будущее. И без которых эта самая интеграция вообще невозможна. В посольстве США посоветовали гражданам не ходить на гей-парады на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

28 августа 2021 года в Украине, конкретнее в Одессе, запланирован масштабный и демонстрационный гей-парад. Затем, 12 сентября, аналогичное «евросчастье» должно состояться в Харькове, а 19 сентября — в Киеве.

Марши представителей ЛГБТ-сообщества анонсированы под охраной нарядов Нацполиции Украины, но проводятся на гранты западных соответствующих фондов и под присмотром соглядатаев из посольств стран «свободного мира». Только после одобрения мероприятий дипломатами их организаторам ставится отметка «зачет», а выделенные деньги окончательно списываются на «демократизацию».

Справедливости ради, например, посольство США в Украине однозначно учитывает негативное отношение к подобным мероприятиям со стороны многих недовольных в украинском обществе. Но именно вот этот подход к проведению гей-парадов показывает весь цинизм и весь формализм американцев в организации и проведении шествий.

С одной стороны, американцы уверяют, что гей-парады должны состояться при любой погоде и при любом отношении к ним украинцев. Несмотря даже на то, что представители неонацистских структур (типа «Нацкорпуса» или «Традиции и порядок», а также других радикальных организаций) всегда устраивают провокации на гей-парадах, нападают на их участников, что нередко они приводят к столкновениям и избиению участников «прайда» (та они себя величают). Гей-парад на Успение: одесситы возмущены датой проведения ЛГБТ-шествия © OdessaPride/Фейсбук

С другой стороны, именно американцы показывают, что инциденты на всех гей-парадах ни в коем случае не должны касаться американцев. И демонстрация сексуальной девиантности, и возможные инциденты, приводящие к жертвам, — это для «туземцев», а американцы — неприкосновенны.

Одним — мордобой, а организаторам — возможность поставить «галочки» и отчитаться.

Посольство США в Киеве выпустило рекомендации для американских граждан в связи с приближающимся сезоном гей-парадов на Украине: шествия поддерживать всей душой, но самим на них не ходить. Посольство прямо предупредило, что на эти мероприятия подтянутся экстремисты и будут нападать на участников, что чревато драками.

«В непосредственной близости от этих митингов существует вероятность насилия, поскольку они привлекли к себе серьезное негативное внимание в интернете со стороны экстремистских групп. Эти группы ранее препятствовали проведению прайдов в Украине посредством контрдемонстраций и физических нападений, и они также могут подстрекать к насилию во время событий этого года», — сказано в официальном сообщении американского посольства американцам, которые, возможно, готовы были бы проявить свою солидарность с украинскими нетрадиционалами, но которым их участникам может угрожать непосредственная физическая опасность.

В посольстве США на Украине назвали ожидания от встречи Зеленского с Байденом © Facebook, U.S. Embassy Kyiv Ukraine

— избегать толп и демонстраций;

— соблюдать осторожность вблизи крупных собраний или протестов;

— следить за своим окружением;

— следить за обновлениями в местных СМИ;

— вести себя сдержанно.

Украинцы в соцсетях по-разному отреагировали на американское предупреждение. Сторонники поблагодарили за заботу. Противники высказались более грубо, но в чем-то точно: «Педерасты предупредили педерастов не ходить к педерастам».

Однако сути дела это не меняет: в подмандатных территориях американцы навязывают свои рекомендации любой ценой и пристально следят за их выполнением, но сами участвовать в них не желают. И при первой же возможности бросают «аборигенов» наедине с их же проблемами.

Это ничем не отличается от поведения американцев в Кабуле, где они совершенно безжалостно бросают на растерзание людей, кому они навязывали свои ценности и кто служил им и помогал верой и правдой.

В этом году в Одессе состоится очередная демонстрация, если хотите, «генеральная репетиция» того, что может быть. Запланировано, как анонсировали организаторы, «главное событие Седьмого фестиваля квир-культуры «Одесса Прайд 2021». Фокус внимания США сместился с украинских вопросов - пресс-секретарь Зеленского © Сергей Никифоров/Инстаграм

«Жить свободно, жить без страха», — слоган нынешнего прайда. И мы приглашаем всех, кто хочет строить общество без насилия и ненависти, кого волнуют вопросы личной безопасности и бесправие человека в Украине, присоединиться к нам», — зазывали зазывалы гей-парада.

Организаторы и представители Нацполиции Украины провели конструктивный диалог, достигли компромиссного решения по безопасному маршруту, а главный полицейский Одессы Николай Семенишин заверил, что во время мероприятия в этом году будет обеспечен порядок.

И никого не интересовало, что в этом году гей-парад в городе запланировали на православный праздник Успения Пресвятой Богородицы. И что может быть горячо еще и по этой причине.

А одесситам есть что вспомнить. В прошлом году во время проведения гей-парада участников забросали помидорами и яйцами, забрызгали газовыми баллончиками. Для защиты было задействовано более 200 силовиков, и двум полицейским, вставшим на защиту нетрадиционалов, вломили по первой число. Они вместе с другими пострадавшими вынуждены были обратиться за помощью к медикам, 16 человек были задержаны.

Но тогда соглядатаи от американского посольства остались довольны — «демократия» на одесской земле расцветала по плану.