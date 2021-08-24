Допустим, когда президент Зеленский в выступлении перед началом военного парада поведал о «терриконах Днепра, Десны и Южного Буга», это была оговорка. После терриконов в тексте наверняка запятая была, а он забыл её обозначить в речи. Но, если честно, у него всё выступление – сплошная оговорка. А сколько там исторических открытий!

Честно говоря, перечислять странности речи президента сложно. Тем не менее, пробежимся наискосок по этому чуду кварталовской мысли.

Для начала Владимир Александрович поздравил Украину с 30-й годовщиной восстановления государственности. О чём это говорит?

Если 24 августа 1991 года украинская государственность была восстановлена, значит, до этого её не было. А значит, и праздновать нечего, ведь 24 августа 1991 года Акт о независимости был принят Верховным Советом Украинской ССР.

Именно УССР было реальным государством, преемником которого является современная Украина. Если мы говорим о том, что Украина уже не является преемником УССР, то не может быть никакого праздника 24 августа (государственности-то не было!) и, кстати, нет никакого Крыма, Донбасса, Закарпатья…

Удивительные исторические открытия с этого только начинаются.

Вот, например, Конституции Украины 25 лет, но ей 311. Просто есть Конституция, а есть что-то, что называют Конституцией. По большому счёту, оба документа только называются, но не являются. Нынешняя Конституция вообще была отменена Конституционным судом из-за противоречия самой себе ещё в 2010 году.

Украинской армии 30 лет, но она в 1616 году брала Кафу. Ничего особенного — машина времени. Хотя с Кафой как-то неудобно получилось — это ведь «украинская» Феодосия в «украинском» Крыму — зачем её брать-то? Эдак можно и Киев взять совершенно случайно.

«Мы — молодая страна с тысячелетней историей».

Понятно, что спичрайтер хотел как лучше, потому что рассуждения о тысячелетней истории украинского государства навязли на зубах и ничем не подтверждаются (недаром ведь в речи говорится о восстановлении государства). Но вышло как всегда.

Украина именно как страна не такая уж молодая — в источниках упоминается с XII века. Но уже из этого следует, что ей далеко до тысячи лет. К тому же границы страны Украины и различных государств на её территории не совпадали практически никогда.

«Мы наследники могучей страны, которая была центром Европы».

Почему была? Украина как страна действительно находится недалеко от географического центра Европы. Таких центров много, один из них находится в Закарпатье.

В то же время украинское государство (в те небольшие исторические промежутки, когда оно существовало) находилось на задворках Европы. Даже если речь идёт о Киевской Руси и легендарной французской королеве Анне Ярославне.

Зеленский заявил, что учреждает День украинской государственности, который теперь будет праздноваться в… День расцвета украинской государственности. Днём расцвета было решено считать день крещения Руси.

Нет, всё логично — Русь крестили в день, когда украинское государство достигло своего наибольшего расцвета. В один день это было. Просто в разных местах. Наверное… И, кстати, да — расцвет украинской государственности минул как раз где-то тысячу лет назад. Сейчас, надо думать, глубокий упадок.

Точкой отсчёта украинской государственности Зеленский считает год основания Киева. Хм… В 1982 году было торжественно отмечено 1500-летие города (сейчас, соответственно, — 1539), но по «Повести временных лет» Киев основан в 860 году (1161), а по польской хронике Матея Стрыйковского — в 430 году (1591). Первое письменное упоминание — начало X века (более 1120 лет). Как видим, год основания Киева «плавает» в диапазоне полутысячелетия (!). Твёрдая такая «точка отсчёта», нечего сказать…

В Киеве, если кто-то не знал, начиналось Православие. Да-да, так Зеленский и сказал, ласково глядя на Вселенского патриарха Варфоломея, статус которого стал каким-то уж очень неопределённым в эту минуту, — почему центр православия не в Киеве, а в каком-то заштатном Константинополе?

В Киеве, как оказалось зародился и старославянский язык, — жаль, святые Кирилл и Мефодий не знали, бедолаги. Обязательно бы до Киева дошли. И, конечно, не баловались бы с болгарским-то языком.

Собственно, чего уж тут говорить об историческом прошлом, если Зеленский с недавним прошлым определиться не может? Он, например, ухитрился не назвать ни одного из своих предшественников на посту президента, но хотя бы упомянул регионы, из которых происходят первые трое. По поводу Донецка упомянуты были Быков и Бубка, но вот никаких президентов там не было. Впрочем, дончане, чьи «украинские сердца» нельзя паспортизировать (что имел в виду президент, осталось непонятным, но, возможно, это как-то связано с новым цифровым паспортом), вряд ли будут в претензии за это — невелика слава.

Порошенко тоже остался неупомянутым, правда, Зеленский счёл возможным почти дословно его процитировать: «ни один враг не нанёс нам большего удара, чем наши собственные распри». Это любимая тема пятого президента — очень его возмущало наличие в стране оппозиции, а то, что против неё санкции вводить можно, он не знал.

Когда после всего этого Зеленский обещает вернуть захороненных за пределами Украины борцов за независимость Украины и её культурные ценности, то видятся апокалиптические картины вроде попытки перезахоронения в Киеве Христофора Колумба (вы не знали, что он из Коломыи в Ивано-Франковской области?).

В общем, исторический вызов, брошенный в статье Владимира Путина, оказался неподъёмным для Офиса президента Украины. Попытка дать решительный ответ нанесла разрушительный удар и так не блестящим умственным способностям президентских спичрайтеров.