Американские СМИ по большей части проигнорировали состоявшиеся в Киеве переговоры между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время европейские СМИ, напротив, активно комментируют это событие

Агентство «Рейтер» публикует статью «Меркель вновь успокаивает по поводу российского трубопровода, Украина требует большей ясности». Агентство отмечает, что, несмотря на заверения канцлера ФРГ о том, что Украина не пострадает от работы «Северного потока — 2», «Украина заявила, что переговоры о её будущем в качестве страны, обеспечивающей транзит газа, были недостаточно конкретными».

В статье отмечается, что Германия предоставляла Украине финансовую помощь и дипломатическую поддержку «после аннексии Крыма Россией в 2014 году и начала войны в регионе Донбасс на востоке страны… в том же году». Однако Киев недоволен «сделкой между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку-2», который будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Администрация президента США Джо Байдена не попыталась уничтожить проект санкциями, за что выступала Украина», — отмечается в статье.

«Меркель также хочет добиться большего прогресса на мирных переговорах по восточной Украине и в воскресенье призвала к переговорам в «нормандском формате» между лидерами Германии, Франции, России и Украины», — сообщает агентство. «Такое немцы не прощают»: соцсети о визите Меркель в Украину © REUTERS, Sergey Dolzhenko

Телеканал «Франс 24» отмечает, что Меркель, важнейший союзник Украины, поддерживавший её «в конфликте с пророссийскими сепаратистами», разочаровала Зеленского «своим аппетитом к российскому газу».

«Меркель была одним из самых громких голосов, обвинявших Кремль в поддержке сепаратистов», — отмечается в статье. Одновременно «она сыграла решающую роль в заключении Минских мирных соглашений в 2015 году, которые помогли остановить самые ожесточённые столкновения». Однако многие на Украине недовольны этими соглашениями, которые «предполагают некоторую автономию для отколовшихся частей Донецкой и Луганской областей», и считают их невыгодными для страны.

Телеканал приводит звучащие в Киеве обвинения в адрес Меркель. К примеру, тот факт, что она не приняла участие в саммите «Крымская платформа», истолковывается как «двойственность немецкой политики», а «Северный поток-2» — как «проявление экономического эгоизма Германии и заигрывания с Россией».

Лондонская газета «Файнэншл Таймс» отмечает, что проект «Северный поток — 2» стоимостью 11 миллиардов долларов особенно беспокоит Киев, поскольку может привести к потере Украиной двух миллиардов долларов в год, получаемых ею в настоящее время за транзит газа, «если Москва прекратит поставки через Украину».

Корреспондент «Немецкой волны» Ник Коннолли в репортаже из Киева назвал обстановку встречи «прохладной»:

«Владимир Зеленский не скрывал своего разочарования, говоря, в общем, что обещания компенсации, сделанные Германией в обмен на завершение строительства газопровода, то есть попытка «подсластить пилюлю», была слишком малой и сделана слишком поздно… чувствовалось, что украинскую сторону не убедили аргументы, которые привезли Ангела Меркель и её команда».

Испанская газета «Паис» публикует статью «Меркель прощается с Украиной, не предложив конкретных гарантий противодействия России». «Прорываться я не буду». Кличко не пропустили встречать Меркель в аэропорту © Facebook, Віталій Кличко

«Киевское правительство возлагало на эту встречу большие надежды, но последний официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель на Украину закончился расплывчатым обещанием, что Берлин не покинет эту страну перед Россией». Меркель приехала в Киев через два дня после встречи в Москве с президентом России, во время которой вооружённый конфликт на Украине «был второстепенной темой», — отмечает газета.

Меркель заявила о своей «полной поддержке правительства Зеленского», утверждая, что Россия является стороной конфликта, и «поэтому справедливо, что Украина отказывается вести переговоры с сепаратистами». Однако Зеленский «призвал Берлин к более ощутимой поддержке».

«Мы обращаемся к немецкому правительству с просьбами о поставках оружия, а оно в той или иной форме их отвергает», — цитирует газета президента Украины.

Ещё одна тема, которой озабочен Зеленский, — газопровод «Северный поток — 2». Украина и другие страны Восточной Европы не доверяют обещаниям Меркель и возлагают свои надежды на так называемый «третий энергетический пакет» (свод директив и регламентов ЕС, направленный на недопущение монополии поставщиков газа и электричества. — Ред.), «который предусматривает, что поставка газа и его транспортировка должны осуществляться разными компаниями», и который может быть использован против «Газпрома», указывает газета.

Вышеупомянутые издания уделяют непропорционально большое внимание вопросам, связанным с «Северным Потоком — 2», словам Зеленского о том, что данный проект является «оружием» России, и обещаниям Меркель не допустить его использования в качестве такового, хотя в действительности больший вес во время переговоров имели проблемы, связанные с военным конфликтом на востоке Украины.

Немецкое агентство ДПА куда точнее отразило течение переговоров и, в отличие от других европейских изданий, начинает посвящённую визиту статью с рассказа о попытке Меркель организовать новый многосторонний саммит по вопросам мира на Украине, а «Северный поток — 2» называет второй обсуждаемой темой. Также в статье отмечается, что в последние годы значение Украины как транзитной страны для российского газа снизилось из-за уже существующего трубопровода «Северный поток — 1», а получаемые Украиной транзитные сборы снизились с 2 миллиардов евро до 1,7 миллиарда в 2020 году.

Агентство сообщает, что накануне визита Меркель Украина получила от Германии полтора миллиона доз вакцины «АстраЗенека», упоминая в связи с этим, что на Украине полностью вакцинировано от COVID-19 пока что лишь немногим более 3 миллионов человек, или примерно 9% от подлежащего вакцинации населения.

Ни одно из вышеперечисленных СМИ не сообщило о важном предупреждении, сделанном Меркель в ходе совместной с Зеленским пресс-конференции в Киеве в ответ на вопрос журналистки телеканала «Интер» по поводу «гарантий Украине» о том, что последняя останется транзитной страной для российского газа после запуска «Северного Потока — 2». Канцлер напомнила о планах ЕС достичь «климатической нейтральности к 2050 году», в связи с чем, по её словам, потребление газа в странах Евросоюза или вообще прекратится, или существенно снизится.

Об этом сообщает сайт «Ойлпрайс», специализирующийся на новостях нефтегазовой промышленности.