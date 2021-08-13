Стоны, призраки и таинственные символы: мистические замки Западной Украины

На западе Украины осталось много старинных замков либо же замковых руин, окруженных таинственными легендами. Местные жители рассказывают о привидениях, жутких звуках и мистических событиях, связанных с этими постройками

Золочевский замок

В уютном городке Золочеве во Львовской области сохранился замок, построенный в 1634 году. Когда-то он служил крепостью, а позже превратился в тюрьму (после прихода австрийцев). С того момента все и началось: молчаливые камни как губка впитывали бесконечные муки заключенных, среди которых были даже беременные женщины и дети.

Золочевский замок называют кладбищем мучеников, ведь тела пленных, которые умирали в муках, не были похоронены.

Ещё ужаснее в замке стало после того, как внезапно на его территории появились огромные камни с символами, которые до сих пор интерпретируют по-разному. Кто-то считает их тайными знаками шифра, другие говорят, что это карта, принадлежащая рыцарскому ордену тамплиеров.

Со времени появления камней в замке стали замечать призрак мужчины в длинном плаще, в шляпе и с тростью в руке.

Подгорецкий замок

В селе Подгорцы возвышается замок, возраст которого скоро достигнет 400 лет. Когда-то он был собственностью гетмана Станислава Конецпольского, позже стал владением Вацлаава Жевуского, потом принадлежал помещикам Сенгушкам.

Это был роскошный дворец, который нередко становился объектом разгромов и краж. Его неоднократно жгли, разрушали, а в какой-то момент вообще замок превратили в госпиталь. Вот оттуда и пошли страшные истории, легенды о призраках.

«Часто бывало такое, что дверь на втором этаже дворца открывалась сама собой, а почти невидимая фигура женщины в белом пышном платье каждую ночь бродила то по одной, то по другой комнате», — говорится в записи Сенгушков.

Говорят, что эта загадочная леди — неупокоенная супруга Жевуского, который в приступе безумной ревности сам убил ее, но от большой любви похоронить не смог и замуровал где-то в стенах замка.

Замок Паланок

Украинский Дракула, призрак грешницы, затерянные сокровища: легенды таинственного Чернигова © focus.ua

Будучи построенным, по разным данным, в 900-1300-х годах, замок стал настоящим памятником истории. Пережил бесчисленное количество своих хозяев и жителей, десятки штурмов и осад и сохранился в почти идеальном состоянии до наших дней.

Больше всего прославили замок две женщины — София Батори и Илона Зрини — свекровь и невестка, которые, правя замком, враждовали между собой. Но если Илона вошла в историю как храбрая защитница укрепления, то Батори постигла мистическая, страшная слава.

Рассказывают, что женщина имела пристрастие к человеческой крови и не только убивала ради нее, но и принимала кровавые ванны, принося в жертву 13-летних девственниц. Местные рассказывают, что в комнатах Мукачевского замка в те времена были специальные комнаты для пыток, стены которых шлифовались человеческими телами.

Еще одна из легенд этого замка — о создании глубокого колодца, который расположен под Старой башней. Рассказывают, что подданные князя Корятовича долбили скалу несколько лет подряд, но воды в колодце все не было. Князь пообещал мешок золота тому, кто наконец найдет воду.

Перед князем появился низенький смуглый человечек, он прыгнул в колодец, оттуда якобы послышался грохот, из глубины колодца полетели камни, в воздухе появился резкий серный запах. Потом все стихло, и из глубины появился тот же человечек и заверил, что отныне в колодце будет вода. Пообещав через три дня вернуться, он приказал приготовить к тому времени обещанный мешок с золотом.

Корятович хоть и был князем, но мешка золота у него не было. Поэтому он приказал положить в маленький мешочек несколько золотых монет и отдать черту (все верили, что это именно он), ведь не было четкого условия относительно размеров мешка. Человечек страшно разозлился, выругался, а потом снова прыгнул в колодец. Долго он там бушевал, пугая людей громкими звуками. Говорят, и по сей день со дна колодца иногда можно услышать непонятный гул: это свирепствует черт, но выбраться из колодца не решается, потому что ему стыдно, что так легко позволил людям себя обмануть.

В 1789 году замок превратили в тюрьму для политических заключенных. На протяжении более 100 лет здесь отбывали срок около 20 тысяч осужденных. Поэтому каменные стены помнят не мало мук, стонов и крови.

Олесский замок

Замок в поселке городского типа Олесько считается одним из самых древних на территории Украины. В свое время место его расположения было как раз на границе двух государств — Литвы и Польши, поэтому правители обоих государств боролись за присвоение каменного дворца.

Известен замок и тем, что в середине XVII века здесь родился Ян Собеский — король Польши.

По легенде, во время появления на свет младенца была страшная гроза. А мраморный стол, на который положили мальчика, молния расколола буквально пополам.

Еще одна зловещая молния попала в замок уже в 1951 году и спровоцировала огромный пожар. Здание устояло, но с течением времени стены разрушились. Буквально недавно замок восстановили.

Самое знаменитое местное привидение — призрак Адама Жоклевского. Молодой шляхтич был влюблен в дочь одного из владельцев замка. Однако тот не отдал ее ему в жены, тогда юноша всадил в свое сердце нож и умер прямо в замке. Владельцы бездумно скинули тело в болото, которое находилось прямо у стен замка, как самоубийцу.

Теперь этот призрак пугает туристов.

Ужгородский замок

Согласно легенде, в XVII веке владельцем Ужгородского замка был венгерский рыцарь Другет. У него была юная, очень красивая дочь.

Польский магнат задумал любой ценой получить замок. Чтобы узнать, как это сделать, он придумал хитрый план: оделся странствующим рыцарем и приехал в замок на разведку.

Вечерами путешественник рассказывал хозяевам о своих приключениях в далеких краях. Слушая эти рассказы, дочь Другета влюбилась в него. А когда узнала, кто ее возлюбленный, не смогла преодолеть любовь и рассказала о тайном ходе в замок. Другет узнал о коварстве, и нечестный гость был казнен.

Не простил рыцарь и свою дочь: за измену отец приказал живой замуровать ее в крепостной стене. С тех пор каждую ночь по замку ходит призрак: это девушка никак не найдет любимого.

Невицкий замок

Об этом замке рассказывают легенды, связанные с Поганой Девой. Так назвали люди турецкую чародейку, которая якобы построила Невицкий замок, приказав примешивать к извести молоко и человеческую кровь, а всем, кто ей не поклонялся, рубила головы.

Однако нашелся в окрестных селах юноша Иванко, который пообещал освободить народ от Поганой Девы, как только станет королем. Хозяин, у которого работал Иванко, только посмеялся: конечно, станешь королем — как только железо зацветет, так и станешь. С этими словами хозяин воткнул в землю палку — и она тут же проросла пышными розами.

Поняв это знамение, Иванко отправился в Ужгород, где аристократы как раз выбирали короля. Поскольку они не могли прийти к согласию, решили бросить вверх золотую корону — на чью голову упадет, тот и будет королем. Она упала на голову Иванка.

Аристократы не хотели признать королем мужика, поэтому подбрасывали корону еще трижды — и каждый раз она ложилась на голову Иванка. Когда же юноша был коронован, он выполнил свое обещание и казнил Поганую Деву.

Кременецкий замок

Кременец — очень красивый волынский городок с многочисленными архитектурными памятниками, историческими зданиями, красивыми святынями.

Кременец окружен семью горами, наиболее известной является легендарная гора Бона. На ее вершине до сих пор красуются руины некогда могучей княжеской крепости. Год ее основания затерялся где-то между началом ХII и XIII веков. Замок разрушали и восстанавливали, пока от него не остались только руины.

Самой известной легендой замка является повествование о королеве Бона. Получив щедрый подарок от мужа Сигизмунда I, итальянка завладела им в середине XVI века. Очень красивая, умная, амбициозная и… жестокая женщина.

Эта жестокость овеяна впечатляющими легендами, которые одна за другой приписывают правительнице ужасные, даже демонические черты. Так ли было на самом деле, или это выдумки, неизвестно, но понятно, что королеву явно не любили.

По одной из версий, именно она сжила со свету двух своих невесток, родовое происхождение которых не соответствовало ее политическим планам.

Хустский замок

Замок был сожжен молнией, которая попала в пороховой склад. Прошлое замка связывают с самим графом Дракулой. Согласно хустским легендам, это совсем не вампир, а рыцарь, который был обезображен шрамами в боях и из-за этого прозван Драго (с румынского «бес»).

Разбогатев на военных достижениях, он выкупил Хустский замок. По одной из версий, его потомком был трансильванский граф Дракула.

Рассказывают, что замок стоит на костях погибших строителей. Что касается привидений, то их родословная в Хустском замке ведется со времен монгольского завоевания Батыя. Один из его воевод случайно убил собственного сына. А его сестра покончила с собой от горя, и с тех пор ее призрак бродит по замку.