12 августа исполняется 190 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской, знаменитой женщины-философа, оккультиста и писательницы

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Многие считали ее великим "магом и чародеем". Многие думали, что она — ученица тибетских Махатм (Учителей человечества). Кто-то продолжает ее "Теософское дело" и сейчас. Большинство же знакомых с ее книгами признают талантливым писателем и философом-эзотериком.

Каков же был ее земной путь?

Праправнучка Ярослава Мудрого

Множество загадок сопровождало Елену Петровну Блаватскую всю жизнь. Неизвестно, где и на какие средства она жила часть своей жизни. Неизвестно, где проходила обучение и кто были её учителя.

Неизвестно, что правда, а что нет в её рассказах о путешествиях, встречах и удивительных событиях жизни. Какова была природа тех чудес, которые происходили в её присутствии.

Но что известно очень хорошо и не вызывает сомнений — ее родословная. Хотя это, пожалуй, самая удивительная и невероятная часть её биографии.

Елена Петровна Блаватская происходила из одной из самых знатных семей России — князей Долгоруковых (один из предков был прозван так за свою мстительность).

В этом роду было много бояр, воевод, стольничих, были губернаторы и генералы. А ведёт свою родословную род Долгоруковых от киевского князя Ярослава Мудрого.

Елена Петровна Блаватская — прапрапра… внучка Ярослава Мудрого.

Сестра Сергея Витте

У её бабушки, Елены Павловны Долгоруковой, было три дочери. Одна, Елена Ган, — мать Блаватской. А вторая, Екатерина, вышла замуж за Юлия Витте и стала матерью Сергея Юльевича Витте. Это именно тот знаменитый министр финансов России, который ввел "золотой стандарт" рубля и способствовал строительству Транссибирской магистрали и КВЖД. Некоторое время он возглавлял правительство России.

Сергей Юльевич Витте, получается, двоюродный брат Блаватской. Так как их матери — родные сестры.

Кстати, Сергей Витте — выпускник Одесского Новороссийского университета, окончил физико-математический факультет. Он хотел быть учёным и остаться на кафедре в Одессе. Но семья сказала — нет, это не дворянское дело.

И Сергей Юльевич начал службу на Одесской железной дороге. А впоследствии долгое время возглавлял Юго-Западную железную дорогу, в которую входили Киевская и Харьковская железные дороги. Жил в Киеве.

Прославился и как министр железных дорог, и как министр финансов России.

И ещё одна фигура из их общей с Блаватской родословной. Сергей Юльевич сообщал, что его прадед благословил свою дочь замуж старинным крестом, который принадлежал киевскому князю, святому Михаилу Черниговскому. Это был один из знаменитых предков их семьи. Впоследствии этот крест перешёл к самому Сергею Витте.

Такой была семья, к которой принадлежала будущий мистик и философ Елена Блаватская.

Путешественница

Родилась основательница Теософского общества в городе Екатеринославе (нынче на Украине этот город называется Днепр, а до этого — всем хорошо известный Днепропетровск).

Никто не мог предположить тогда, что девочка из баснословно родовитой дворянской семьи, внучка губернатора Саратова и Тифлиса, родившаяся в одном из провинциальных городов империи, проживет такую невероятную жизнь.

Начать с того, что Елена Петровна, покинув дом в 18 лет, отправилась путешествовать по миру одна. И не в европейские страны, столицы и на курорты, а в Африку, обе Америки, в Индию и в Тибет. Что из рассказов об этих путешествиях правда, а что нет, неизвестно, но какие-то из них, безусловно, были.

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После брака с вице-губернатором Эриванской губернии Никифором Блаватским Елена Петровна Ган стала Блаватской. Она прославит в будущем эту фамилию, хотя сам брак продолжался всего три месяца и, скорее всего, был фиктивным. Никифор Васильевич Блаватский, по воспоминаниям её сестры, был "добрейшим человеком", намного старше Елены. И больше о нем в истории воспоминаний не осталось.

После короткого проживания в статусе жены Елена Петровна отправилась на пароходе в Константинополь и начала работать в местном цирке наездницей. После отправилась путешествовать по Европе и учиться музыке. С. Ю. Витте писал в воспоминаниях, что семья узнала из газет о том, что Елена Блаватская даёт концерты в Лондоне и Париже. Она серьезно училась музыке и с этой целью ещё в 13 лет брала уроки в этих же мировых столицах.

В то же время остались свидетельства очевидцев, которые видели её в это время в Египте, в Каире, где она якобы искала тайные знания и собирала материалы для будущей книги "Разоблачённая Изида". И говорила что-то вроде "Не мой это труд, но пославшего меня".

Вымысел и правда настолько тесно переплелись в её биографии, что сейчас отделить одно от другого не представляется возможным. Можно только сказать, что жизнь ее в любом случае была невероятной, а путешествия в любом случае — обширнейшими.

Встреча с Махатмой

В Лондоне в свой день рождения, когда ей исполнилось 20 лет, она встретила индуса по имени Мория. С раннего детства его образ часто появлялся перед ней в воображении. Она тотчас узнала его. Махатма ("Великая Душа") сказал ей, что "требуется её участие в работе", и Елена Петровна по его указанию отправилась в Индию и Тибет, где получала оккультные знания около 7 лет.

Но дальше начинается разнобой, разноголосица свидетельств и воспоминаний.

Кто-то пишет, что она никуда не ездила, а жила у своих родных. Кто-то — что Елена Петровна совершила два кругосветных путешествия. Из Лондона в Индию и Тибет, назад в Лондон, оттуда в Америку, где с переселенцами она дошла до Сан-Франциско. Опять в Индию через Японию и Китай.

Кроме того, она посещала Мексику, Южную Америку, три года провела на Кавказе. И всё это — до 30 лет.

Потом опять Тибет, где она получила у лам буддийские посвящения (этот факт подтверждают многие авторитетные источники и деятели буддизма в своих книгах, так как тексты Блаватской свидетельствуют о её безусловных знаниях таких аспектов, которые известны лишь посвященным).

Каир, Константинополь, Европа, участие в восстании на стороне Гарибальди, где она была ранена (правда ли это, тоже достоверно неизвестно).

Невероятные, мистические, огромные даже по сегодняшним меркам путешествия завершились на время в Одессе.

Там, по воспоминаниям С. Ю. Витте, она открыла магазин искусственных цветов. Часто заходила в гости к семейству Витте. "Я был поражён, — писал Сергей Юльевич, — её громаднейшим талантом все схватывать самым быстрым образом".

Но её дар он оценивал скептически. "В сущности она была очень незлобливым, добрым человеком. Она обладала такими громаднейшими голубыми глазами, которых я никогда в жизни ни у кого не видел… И когда она начинала рассказывать… небылицу, то эти глаза все время страшно искрились. Меня поэтому не удивляет, что она имела громадное влияние на многих людей, склонных к мистицизму".

Общество теософов

До 45 лет жизнь путешественницы с громадными голубыми глазами не очень привлекала внимание общества.

Но в это время Елена Петровна встретила в Америке, куда она отправилась после Одессы, полковника Генри Олькотта и создала вместе с ним Теософское общество. С этого момента началась ее мировая слава.

Что же такое теософия? Само слово переводится как "Божественная мудрость".

Цели теософии были описаны самими создателями общества чрезвычайно туманно.

Создание Всемирного братства людей. Сравнительное изучение религий, философии и науки. Исследование необъясненных пока законов природы и человека.

Эти благородные, но не совсем ясные цели не привлекли на первых порах к теософам сколько-нибудь значительного количества последователей.

Все изменилось через два года. Вышла первая книга Елены Петровны — "Разоблачённая Изида" — и мгновенно стала сенсацией. Книгу раскупили за несколько дней, о Блаватской стали говорить и писать.

Выяснилось, что у неё, помимо всего прочего, необычайный литературный талант. Это неудивительно. Известными писательницами были её мама и родная сестра — Елена Ган и Вера Желиховская.

Елена и Вера

Елену Ган Белинский называл "русской Жорж Санд". К сожалению, она скончалась в 28 лет от скоротечной чахотки, когда дочки были совсем маленькими. Они выросли в семье деда.

Сестра Елены, Вера, во втором браке была замужем за директором Тифлисской гимназии Желиховским. Стала писать в основном книги для детей, которые тоже были очень популярными, как и романы её матери.

Но книги Елены Блаватской представляли собой, конечно, нечто совершенно особенное.

Популярность в России, и тоже огромную, ей принесла книга "Из пещер и дебрей Индостана", которую интересно читать и сегодня. Это книга о путешествиях, об индийской философии, культуре, образе жизни. И конечно же, о тайнах и чудесах.

Книга "Тайная доктрина", в которой рассказывается об устройстве мира (по брахманическим, ведическим и буддийским источникам), была раскуплена по подписке ещё до выхода в тираж.

Популярность Блаватской как писательницы и философа была огромной.

Но такой же огромной была ее слава мага и чародея. Это в будущем значительно повредило ее репутации и репутации самих теософов. Но и привлекло множество людей, которые иначе никак бы не заинтересовались идеями о Всемирном братстве людей и религий.

Письма Махатм

Елена Петровна утверждала, что в работе над книгами ей помогали "высшие существа" — Махатмы. Многие исследователи считали, что, скорее всего, это идеализированные образы настоящих людей, учителей-индусов. Некоторые из них описаны в книге "Из пещер и дебрей Индостана".

Интересно то, что и при её жизни, и после многие теософы состояли в "переписке" с Махатмами. А один из таких "корреспондентов", Синетт, стал автором книги "Письма Махатм", которая и сегодня довольно популярна.

Альфред Синетт был редактором газеты "Пионер", самой популярной в Индии англоязычной газеты того времени. И он говорил впоследствии, что переписка, начавшаяся с письма, которое он адресовал "Неизвестному Брату", стала самой интересной перепиской в его жизни.

Письма передавались, конечно, через Блаватскую.

Как всегда в случае с Еленой Петровной, надо отбросить флёр мистицизма и подозрения в шарлатанстве, потому что спор о подлинности писем идёт уже больше века, и убедить никто никого ни в чём не в состоянии.

Адепты "писем" уверены, что их диктовали Махатмы. А скептики, которых большинство, просто не обращают на них внимания. Ведь этим людям, заражённым скептицизмом, имеющим узкие практические интересы, в принципе не важны вопросы "божественного в человеке и в природе", чему и посвящены «Письма Махатм».

Они переписывались с Синеттом об Атлантиде, Лемурии, о разумных существах на других планетах и тайных знаниях. О развитии духовных способностей, о тайнах жизни и смерти.

Эти захватывающие диалоги — начало того огромного пласта эзотерической литературы, которая так популярна в наши дни. "Контактёры" продолжают переписываться со сверхъестественными существами. И это никого не удивляет.

Но в то время и книги Блаватской, и письма Синетта (они были опубликованы уже после его ухода из жизни) производили неизгладимое впечатление.

Впоследствии Махатма Мория так же продиктовал "Агни-Йогу" Елене Рерих.

Были и другие люди, которые заявляли о том, что общаются с Махатмами. И при жизни Елены Петровны, и после, и уже даже в середине 20 века.

Бесплатные чудеса

Многие писали о Блаватской, что это была чрезвычайно артистическая натура, вихрь эмоций.

Но в то же время, когда было надо, она проявляла непреклонную волю.

"Серебро твоё да будет тебе на погибель, ибо ты помыслил приобрести Дар Божий за деньги", — так объясняла Елена Петровна Блаватская, почему она не берёт деньги за свои опыты. И в этом она была совершенно непреклонна.

Свое же собственное экономическое положение описывала сестре с юмором так: "Сижу с продранными локтями, без гроша в кармане".

И, кстати, это один из аргументов по поводу происхождения её "чудес" — зачем же она проводила эти сеансы, если не зарабатывала на них ни гроша. Шарлатанство обычно, напротив, экономически очень выгодное дело.

А эта удивительная русская вызывает такое восхищение толпы и не зарабатывает на этом?

Но это её волновало мало.

Гороскоп

Основное качество Блаватской, если судить по ее гороскопу, — невероятная, поразительная работоспособность и упорство.

Меркурий, Марс и Сатурн в Деве. Необычайная работоспособность, дисциплина и деловые качества.

Она была очень искусной в рукоделии, вплоть до того, что сама изготовляла искусственные цветы и продавала их в своем магазине. Одно время она занималась даже сплавом леса за границу и очень успешно. Для этого переселилась на берег Черного моря, в Мингрелию.

"Все свойства её характера отличались решительностью и более подходили бы мужчине, чем женщине".

"Довольствоваться бесцветным существованием ей было немыслимо".

Солнце во Льве. Яркий, добрый, очень теплый и душевный человек. Юпитер секстиль Плутон. Слава и богатство обязательно придут к человеку. Что-то из этого будет невероятным. Или необыкновенное богатство, или большая слава, жизненный успех. От денег, как мы знаем, она отказалась. А невероятная слава и при жизни, и после продолжается.

Её магнетическая харизма притягивала окружающих.

Олькотт, Безант и Синетт

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Альфред Синетт, тот самый редактор газеты, который переписывался с Махатмами, считал встречу с Блаватской и переписку с Махатмами самым лучшим, что было в его жизни. Он стал первым биографом Блаватской, но впоследствии критиковал её, разочаровывался. Так было со многими, кто поначалу очаровывался ее талантами медиума.

Альфред Синетт написал несколько довольно популярных книг по буддизму и теософии.

Но гораздо большая популярность выпала на долю Генри Олькотта, верного спутника Блаватской, который создал вместе с ней Теософское общество.

До сих пор на Шри-Ланке его почитают как святого. Он основал там около 200 буддийских школ, объединил буддистов Бирмы, Таиланда и Шри-Ланки. А его книга "Буддийский катехизис" выдержала 44 издания (к 1938 году).

Он способствовал изучению санскрита, публиковал подлинные тексты буддизма и ведической культуры.

За свои заслуги перед индуизмом полковник Олькотт был принят в касту брахманов.

Ещё более удивительной и причудливой была судьба верной последовательницы Блаватской — Анни Безант.

После долгих лет в Теософском обществе она стала членом партии «Индийский национальный конгресс», а впоследствии возглавила ее.

Это именно та партия, которая привела к власти сначала Джавахарлала Неру, потом Индиру Ганди, потом Раджива Ганди. «Индийский национальный конгресс» был правящей партией Индии долгие годы.

Анни Безант помешало то, что она была англичанкой (ирландкой). Если бы она была индусского происхождения, то могла бы стать премьер-министром Индии.

Спиритизм

Елена Петровна поражала окружающих сверхъестественными способностями. Но происходило это часто помимо ее воли.

На нее падали с потолка розы, в комнате возникали запахи, звенели колокольчики. Появлялись какие-то фигуры, которые разговаривали и передавали послания.

Она оказалась сильнейшим медиумом, но состояние это она сама впоследствии "сильно презирала".

"Сама не знаю, что за напасть такая. Кругом меня все звенит и гремит, вещи движутся… Стуками на вопросы отвечает и даже мысли угадывает. Чертовщина какая-то!"

В конце концов, Блаватская покончила с "привидениями", как она их называла. Своей волей взяла эту часть своей личности под контроль. Да и раньше, когда её называли медиумом, она смеялась и называла себя только посредником.

Она считала, что это трюки, которые только мешают ей в ее великой работе — передаче знаний человечеству.

Стало хорошим тоном подшучивать над всем "спиритическим" и "мистическим" в жизни Елены Петровны. Но с другой стороны, из-за этих фантастических подробностей её биографии к ней есть постоянный живой интерес "толпы".

А значит, кто-то из этих людей откроет ее книги. И её жизнь и работа не прошли зря.

Шпионка для России

Есть ещё одна версия жизни и работы Елены Петровны. По крайней мере, англичане в Индии были уверены в этом. Её прямо обвиняли в том, что она была шпионкой российского правительства.

В газетах публиковались статьи под заголовками "Теософское общество: интрига русских". А само общество обвинялось в мошенничестве, за которым стояли политические интересы русского правительства.

Непонятно, как за рассказами о Лемурии и Атлантиде могли скрываться козни русского правительства.

В одном из расследований англичане назвали Блаватскую "одной из наиболее совершенных, остроумных и интересных обманщиц нашей эпохи".

Но если читать ее книги, ничего не зная о ней самой, то это великий философ, открывший Западу мир Востока, восточной философской мысли. Теософия оказала огромное влияние на многих людей, и не только на Западе.

Например, совсем неожиданно звучит заявление Махатмы Ганди, знаменитого борца за свободу Индии, о том, что он заинтересовался индуизмом после чтения книг Елены Блаватской.

"Я психологическая задача, ребус и Энигма для грядущих поколений, сфинкс…" Так писала о себе сама "мадам Блаватская". Многие тайны жизни этой удивительной русской женщины останутся неразгаданными. Но в ее книгах — множество ответов на другие вопросы.