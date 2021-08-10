Таинственный плач, монстры озера и месть курганов: мистические места Черкасчины

Черкасская область Украины окутана мистикой и тайнами. Где обитают местные призраки и какие легенды хранит регион, разбиралось издание Украина.ру

Призрак Церкви Рождества Богородицы

Жители села Вербовка (Каменского района) рассказывают, что много раз видели загадочный образ в местной церкви.

Говорят, если прийти ночью, можно услышать девичий плач. Его связывают с историей Елены Стааль, которая в 1857 году пожертвовала деньги на перестройку храма из-за личной трагедии — умерла ее 17-летняя дочь. Теперь у храма есть центральный и боковой алтарь, под которым и похоронена дочь Елены.

Скифские курганы

Между селами Долинка и Ивахны тянется ряд скифских курганов, существуют даже целые некрополи.

Местные рассказывают, что искатели сокровищ в поисках наживы раскапывали курганы и грабили захоронения. Однако ожидаемого обогащения это им не приносило. Более того, после их семьи распадались, а сами «черные археологи» умирали при загадочных обстоятельствах.

Озеро Лимарка

Водоем находится в городе Канев. По преданию, здесь проживала семья мастеров, с которыми случилось несчастье: в озере утонула молодая дочь.

И сегодня на этом озере часто случаются несчастья. Неподалеку от загадочного места находится завод, где стояли огромные цементовые ямы для смолы. По рассказам старожилов, в одной из них утонул ребенок, что стало причиной закрытия предприятия.

Но на этом трагическая история местности не завершилась: ямы наполнились водой и якобы притягивают утопленников. Среди детей популярна история, что туда бедолаг затягивают страшные монстры.

Леськовский замок

Замок пана Тадеуша Даховского в Монастырищенском районе — уникальное архитектурное сооружение XIX века. И какой же нормальный замок без привидения?

Поговаривают, что окна и двери здания могут открываться сами по себе, а изнутри доходит эхо странных звуков.

Некоторые люди говорят, что это блуждают владельцы дворца, другие рассказывают о душах солдат, поскольку после революции замок превратили в военную психиатрическую больницу, а позже — в туберкулезный диспансер.

Блудное место

Небольшое поле на окраине села Думанцы днем абсолютно безопасно. А вот если пойдешь через поле ночью — будешь ходить по кругу до утра, пока рассвет не укажет путь.

Местные видят причину этого феномена в событиях полувековой давности. В 1941 году на защиту родного края вышло почти все население окрестных деревень. Многие погибли. Теперь есть мнение, что их души не могут найти покоя.

Овраги Соснового Бора

Украинский Дракула, призрак грешницы, затерянные сокровища: легенды таинственного Чернигова © focus.ua

Десять лет назад участники «Битвы экстрасенсов» заинтересовались этим местом.

«Не понимаю, почему этот мост считают символом любви, ведь кроме холода и пустоты здесь не чувствуется ничего.

Первая ассоциация, которая появилась у меня, когда я ступил на мостик — это "гиблое место". Здесь такая концентрация энергетики смерти, что она способна влиять на подсознание человека. Здесь чувствуется очень много неупокоенных душ. Люди погибли не своей смертью и об их упокоении никто не молился», — заявил один из участников шоу Роман Латынин.

Оказывается, в овраге, над которым в 1968-м построили мостик, в советское время происходили массовые расстрелы. 1 ноября 1937 года расстреляли больше 30 человек, а в целом в оврагах будущего парка погибли около 100 человек.