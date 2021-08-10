В понедельник, 9 августа, во время рабочей поездки на остров Змеиный президент Украины Владимир Зеленский представил новоназначенных командующих в ВСУ. Ими стали хорошо знакомые жителям Донбасса люди

«Моими указами назначены на должности: командующего Воздушных Сил — генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовых войск — полковник Максим Миргородский», — заявил Зеленский.

Он напомнил, что последний был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также что Миргородский — первый участник войны в Донбассе, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого. Зеленский поел гречки на учениях под Николаевом © пресс-служба президента Украины

«Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования «Юг» — генерал-майор Андрей Ковальчук, командующего оперативного командования «Восток» — генерал-майор Олег Микац, командующего оперативного командования «Запад» — полковник Сергей Литвинов, заместителя начальника Генерального штаба — полковник Владимир Коваль. Это опытные офицеры, и, самое главное, что все они имеют боевой опыт», — рассказал Зеленский.

Часть из этих военных хорошо знакомы жителям Донбасса. Более того, некоторых из них разыскивают правоохранительные органы ДНР и ЛНР.

Геноцид и запрещённые методы ведения войны

Новость о назначении генерал-майора Андрея Ковальчука на должность командующего оперативного командования «Юг» наверняка заинтересовала прокуратуру ЛНР. Дело в том, что именно это ведомство объявило в апреле 2019 года Ковальчука в розыск.

«Управлением по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР за совершение преступления, предусмотренного ст. 440 УК ЛНР (Геноцид) и ч. 1 и 2 ст. 439 УК ЛНР (Применение запрещенных средств и методов ведения войны) разыскивается Ковальчук Андрей Трофимович, 28 апреля 1974 года рождения, начальник штаба — первый заместитель командующего т.н. «ООС» генерал-майор, уроженец с. Щитинь, Любешовского района, Волынской области. С декабря 2018 года — откомандирован на должность начальника штаба — первого заместителя командующего операции объединенных сил (ООС)», — указано в информации на сайте прокуратуры.

Причиной, по которой Ковальчука объявили в розыск, могла быть участившаяся активность украинских диверсантов, а также обстрелы мирного населения ЛНР.

Так, 19 марта 2019 года в Луганске взорвался автомобиль — сработало взрывное устройство. Куда дрейфует Зеленский, и повторит ли Украина участь Югославии © пресс-служба президента Украины

За несколько дней до этого — 11 марта — ВСУ обстреляли школу в Золотом-5. За день во время другого обстрела власти эвакуировали учащихся школы.

Спустя несколько дней ВСУ обстреляли Голубовское.

В общем, к Ковальчуку в ЛНР к моменту объявления в розыск накопилось претензий с лихвой.

А вот другой назначенный Зеленским командующий — оперативного командования «Восток» — успел получить свою толику народной ненависти в Донецке.

Микац командовал боями в Донецком аэропорту. Те бои среди прочего запомнились ошибками в командовании и жестокостью Микаца.

20 января 2015 года ополченцы Донецка взяли в плен восьмерых украинских военных.

«Ты откуда? С какой области?» — кричал на них командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви.

Те называли свои родные области — как правило, это были области на западной и северной Украине.

«Что вам надо тут? Что вы здесь забыли?» — негодовал Гиви.

Его эмоции можно было понять. По обе стороны улицы, на которой Гиви говорил с украинскими военными, стояли дома с выбитыми окнами и поврежденными обстрелами стенами.

«А-ну, иди сюда. Это всё вы сделали. А это только окраина города. Хочешь, я поведу внутрь, посмотришь? В глаза мне посмотри. Ты знаешь, что вчера благодаря вам единственный ребёнок остался без матери и без отца?» — говорил Гиви командиру взятых в плен военных Олегу Кузьминых.

Он был внешне похож на Микаца, а потому ряд СМИ сообщил, что в плен взят ни много ни мало сам командир 93-й бригады Микац.

«[сказали], что там наши войска стоят», — рассказывал один из пленных, объясняя, как украинцы додумались направиться к позициям ополченцев.

Спустя два дня — 22 января — Кузьминых привезли на остановку «Боссе» в Донецке. За несколько часов до этого украинская артиллерия накрыла остановку своим огнём. Был час пик. На месте от обстрела погибли 8 человек. Пять умерли по пути в больницу. Двое — в больнице.

Тогда — на остановке — Кузьминых чуть не растерзали местные жители. Охране пришлось быстро уводить его.

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После на остановку привели и других украинских военных.

Ну а Микац никакой ответственности ни за позорный эпизод с пленом, ни за обстрелы гражданского населения не понёс. Более того, в марте 2015 года его назначили командовать одним из крупнейших учебных центров Украины, славным ещё со времён СССР, — 169-м учебным центром «Десна». А в августе 2015 года Микацу присвоили звание генерал-майора. Военный эксперт объяснил, как раз и навсегда отучить ВСУ обстреливать жилые кварталы в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Он стал первым украинским генералом, никогда не служившим в Советской армии.

Микац охотно раздавал интервью, рассказывая о том, что «кадровые российские военные бежали после первого же выстрела» и какие ополченцы на самом деле «террористы».

«Аугусто Пиночет говорил: «Когда начинается война, зовут солдата и Бога. Когда заканчивается, о Боге забывают, солдата судят». У нас так и происходит. Только война еще не закончилась», — сетовал Микац в одном из интервью.

Обласканные Порошенко

Что касается первых упомянутых Зеленским военных, то они тоже связаны с Донбассом. Миргородский, известный также под позывным Майк, успел поучаствовать в боях за Славянск, Донецкий аэропорт и под Дебальцево.

«Подполковник Максим Миргородский, который сегодня получает орден Богдана Хмельницкого I степени, станет первым из участников АТО полным рыцарем этого ордена. Он всегда там, где трудно», — говорил, награждая Миргородского, в апреле 2015 года президент Украины Пётр Порошенко.

Тогда Миргородский был комбатом 79-й аэромобильной бригады. После он отучился в Национальном университете обороны, а затем возглавил 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

В декабре 2018 года Миргородский стал полковником. Военный эксперт объяснил, что будет с Донбассом, если он не станет отвечать на обстрелы ВСУ © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Что же касается нового командующего Воздушных сил Украины Олещука, то он прошёл путь о начальника расчёта ЦВМ и цифровых вычислителей отделения боевого управления радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона до командира зенитной ракетной бригады.

Как утверждает ряд источников, Олещук не раз посещал зону войны в Донбассе.

Примечательно, что генерал-майором он стал «под занавес» правления Порошенко — 9 мая 2019 года.

Тогда он занимал должность начальника штаба — первого замком воздушного командования «Восток». Вообще должности и специализация Олещука заставляют предположить, что он может быть в курсе обстоятельств крушения Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

В любом случае у руководства украинской армии оказались люди, которые прошли войну в Донбассе. И многие из них не на тыловых должностях.