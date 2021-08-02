В Главном следственном управлении МВД по Республике Татарстан возбудили уголовное дело против Игоря Коломойского — живущего на Украине олигарха, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации. Коломойского подозревают в создании преступного сообщества

О возбуждении уголовного дела в отношении Коломойского сообщил Telegram-канал «База» 2 августа.

«Речь идёт про давний скандал, связанный с компанией «Татнефть». В 90-х она участвовала в создании украинской компании «Укртатнафта», но девяностые закончились, а в 2007 году она перешла к Игорю Коломойскому. Татарстанские следователи неожиданно решили глубже покопаться в истории этого конфликта и чудесным образом наткнулись на преступление», — указывалось в публикации канала. МВД Татарстана возбудило уголовное дело против Коломойского © скриншот видео "BIHUS info"

Как сообщила «База», по мнению следствия, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими украинскими бизнесменами — Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко — создал преступное сообщество для кражи нефти.

Ущерб «Татнефти» от их деятельности оценили в $4 млрд.

«Схема была простая: «Укртатнафта» получила большую партию нефти, а затем «банда Коломойского» отстранила от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана. Нефть же оставили себе», — отмечалось в публикации канала.

Таким образом, в отношении Коломойского завели ещё одно уголовное дело в довесок к тем, которые уже заведены на олигарха в разных странах мира.

Суды да дело

В феврале 2021 года Высокий суд Лондона отклонил повторный иск «Татнефти» к Коломойскому, Боголюбову и другим украинцам. Тогда с них требовали взыскать $294,3 млн. «Татнефть» обвиняла Коломойского и его партнёров в присвоении средств от поставок нефти на Кременчугский НПЗ, перешедший в 2009 году под контроль группы Коломойского «Приват».

«Применение нормы о трехлетнем сроке исковой давности в соответствии с российским законодательством означает, что срок исковой давности «Татнефти» истек. Эту норму не следует отклонять как несовместимую с английским публичным порядком», — указывалось в решении суда.

В законодательстве РФ для случаев мошенничества в особо крупном размере установлен срок давности в десять лет.

В «Татнефти» назвали вердикт суда «односторонним и предвзятым.

Примечательно, что за пять лет до этого — в 2016 году — Высокий суд Лондона уже отказывал российской компании в исковых требованиях к Коломойскому и компании. Тогда «Татнефти» удалось обжаловать то решение в Апелляционном суде Англии и Уэльса. Сумма того иска исчислялась $334 млн.

Это была не первая победа компании в иностранных судах. Так, в 2014 году Международный коммерческий арбитраж обязал Украину выплатить «Татнефти» $112 млн плюс проценты из-за потери «Татнефтью» активов на территории страны.

Украина на это решение подала апелляцию в Апелляционный суд Парижа. Тот своим решением от 29 ноября 2016 года ей отказал. Тогда в марте 2017 года Украина подала кассационную жалобу на это решение.

Продолжались судебные тяжбы и в российских судах. И тоже без радостных итогов для Украины.

Впрочем, самому Коломойскому от решений судов ни жарко, ни холодно.

Что случилось в 2009 году

Компанию «Укртатнафта» создали как совместное украино-российское предприятие в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Указы о создании компании подписали президент Украины Леонид Кучма и глава Татарстана Минтимер Шаймиев.

В уставный фонд компании Украина передала имущество Кременчугского НПЗ, Россия — деньги и акции нефтедобывающих компаний. Украина получила 43,05% акций созданной компании, Министерство имущества Татарстана — 28,8%, «Татнефть» — 8,6%, американская компания Sea Group International Inc — 9,96%, швейцарская компания Amruz Traiding A.G. — 8,3%, ООО «Корсан, аффилированное с группой «Приват», — 1,2%.

Американскую и швейцарскую компанию связывали с «Татнефтью». Эти компании приобрели акции в 1999 году. Тогда все акционеры одобрили сделку по приобретению акций в обмен на векселя стоимостью $35,8 млн, которые выпустила «Укртатнафта». В 2000 году эти компании и «Укртатнафта» приняли дополнение к соглашению, которое разрешало погашение векселей нефтепоставками.

Однако сложившееся в «Укртатнафте» положение дел не устроило руководство Украины.

В 2001 году Фонд государственного имущества обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о признании соглашения о приобретении компаниями Sea Group и Amruz акций «Укртатнафты» недействительным. Без Коломойского и Дубинского: СНБО ввел санкции против 9 граждан Украины © president.gov.ua

А вот МВД Украины возбудило уголовное дело против экс-председателя правления «Укртатнафты» Владимира Матыцина. Последний провёл в КПЗ около двух лет.

Однако в 2004 году Хозяйственный суд Киева признал соглашение с американской и швейцарской компанией действительным. Тогда вице-премьер Татарстана Равиль Муратов заявил, что Татарстан готов доплатить за эти акции $30 млн или заключить мировое соглашение с ФГУ и «Нафтогазом».

Но в следующем году ситуация вокруг компании снова обострилась. Новый премьер-министр Украины Юлия Тимошенко потребовала от ФГИ и «Нафтогаза» возобновить судебные разбирательства против Sea Group и Amruz. В том же году Высший хозяйственный суд Украины признал сделку недействительной.

В ответ «Укртатнафта» подала апелляцию в Верховный суд Украины. Последний в мае 2006 года признал продажу акций Sea Group и Amruz законной.

Генпрокуратура Украины подала кассационную жалобу, которую в марте 2007 года удовлетворил Верховный суд Украины. Он признал, что спорными акциями должно владеть украинское государство. Таким образом, общая доля «Нафтогаза» в «Укртатнафте» составила 61,3% акций.

Но на этом всё не закончилось. В мае того же года правительство Татарстана направило правительству Украины письмо с предупреждением о вероятности захвата контроля над «Укртатнафтой» со стороны «Нафтогаза», который разослал акционерам несколько объявлений о предстоящих собраниях, на которых должны были изменить устав компании и переизбрать органы управления. И это притом, что в марте правление «Укртатнафты» назначило официальную дату общего собрания акционеров с аналогичной повесткой дня.

В Татарстане заподозрили, что «Нафтогаз» готовит рейдерский захват «Укртатнафты». Эти опасения были не беспочвенны. «Татнефть» против Коломойского: Украине придется рассчитаться своим имуществом за олигарха © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В конце концов, Украине удалось через суды отобрать акции уже и у Татарстана, и у «Татнефти». Это случилось в 2009 году, когда Хозяйственный суд Полтавской области признал недействительной продажу Татарстану 28,8% акций «Укртатнафты» и 8,6% акций «Татнефти».

Впрочем, в том году триумфатором оказался Игорь Коломойский. На май 2011 года 55,7% акций компании владели компании «Корсан» и «Вилорис», которые были зарегистрированы в Днепропетровске. Ещё год спустя — в декабре 2012 года — Александр Ярославский заявил, что ему принадлежит 28% «Укртатнафты». А ещё 28%, по словам Ярославского, контролировала группа «Приват».

Теперь в отношении и Коломойского, и Ярославского, и их партнёров в РФ возбудили уголовное дело. Вряд ли это сильно ударит по олигархам. Тем не менее, это свидетельствует о том, что в Татарстане не намерены спускать с рук события более чем десятилетней давности.