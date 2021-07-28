Спустя год после подписания соглашения о введении режима прекращения огня в Донбассе ситуацию в регионе можно охарактеризовать словами «ни мира, ни войны». Обстрелы продолжаются, противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины

По данным украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), за год действия режима прекращения огня на востоке Украины погибли 45 украинских военнослужащих и ещё 163 получили ранения. В свою очередь, в непризнанных республиках Донбасса регулярно сообщают о жертвах среди мирного населения вследствие обстрелов со стороны ВСУ.

«Зеленский хотел бы…»

В то же время в Киеве констатируют, что с момента вступления в силу соглашения об установлении на востоке Украины режима полного и всеобъемлющего прекращения огня количество обстрелов и погибших сократилось вдвое.

«Это перемирие многие критикуют, называют его ненастоящим, но стоит взглянуть на цифры», — сказал на брифинге во вторник новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, которые приводит президентская пресс-служба, «за год до 27 июля 2020 года было более 4000 обстрелов, 88 погибших и 500 раненых. За последний год, с 27 июля 2020-го по сей день, — 2000 обстрелов, 45 погибших, 150 раненых». На Украине заявили о необходимости возвращать Донбасс силой © скриншот с видео NewsOne

Никифоров добавил, что президент Зеленский хотел бы, чтобы как можно скорее в ежедневных сводках с фронта были данные об отсутствии обстрелов, погибших и раненых, и «со своей стороны делает для этого все возможное».

«Он (Зеленский. — Ред.) неоднократно повторял, что готов встречаться и в "нормандском формате", и тет-а-тет с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины. К сожалению, очевидно, что в Кремле цели немного другие. Однако именно мир остается главным приоритетом президента Украины», — сказал пресс-секретарь президента Зеленского.

«Восстановить целостность страны»

Впрочем, в мирные устремления Зеленского не очень-то верят уже и его бывшие избиратели, тем более не верят политические оппоненты.

«Это перемирие было важным шагом, который позволил снизить интенсивность боевых действий и сохранить много человеческих жизней, — написал на своей странице в Facebook сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. И продолжил: «Но без политических решений любое перемирие будет очень хрупким. Постоянно будет сохраняться риск эскалации конфликта и возобновления боевых действий».

Политик отметил, что нужен политический результат, необходимо «восстановить целостность страны». Александр Рар: США и Европа опасаются возвращения России-империи и потому ведут борьбу за Донбасс © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Люди и территории должны вернуться. Это должно происходить политическим путем. А для этого надо честно объяснять людям, что необходимо сделать. Потому что без мира не будет развития страны. Поэтому нужна политическая воля и мужество это осуществить. Тогда в Украине будет успех», — считает Бойко. Он добавил, что для укрепления перемирия необходимо следовать дорожной карте, прописанной в рамках Минских соглашений, но нынешняя власть этого не делает: «У них нет политической воли, они боятся радикалов, боятся делать любые шаги в отношении мира».

Стоит напомнить, что Зеленский на выборах обещал своим избирателям сделать всё для того, чтобы закончить войну в Донбассе в течение одного года. Однако на практике продолжил политику своего предшественника Петра Порошенко.

«Потому что они сядут в тюрьму»

Политик и журналист Елена Бондаренко считает, что на самом деле возвращать Донбасс и Крым нынешняя украинская власть вовсе не стремится. Так, по её словам, Зеленский «делает всё для того, чтобы Донбасс никогда не вернулся в Украину». Причина проста: «возвращение Донбасса радикально и кардинально перекроит снова электоральную карту в Украине».

«А когда она перекроится, возникнут те политические силы, которые, конечно же, придя к власти, начнут требовать расследования таких вещей, как — а кто, собственно, объявлял АТО (антитеррористическую операцию. — Ред.), а как появились украинские "сушки" в мирном небе над Донецком и Луганском, а кто отдавал приказы на бомбёжку этих городов? Почему была использована украинская армия, почему допускали рецидивистов из зон и давали им оружие в добробатах, понимаете? Возникнет масса таких вопросов», — сказала Елена Бондаренко в эфире «Первого Независимого». Зеленский попробовал переложить ответственность за Донбасс на РФ © REUTERS, Gleb Garanich

Она резюмировала: в Украине «есть масса людей, которые кровно заинтересованы в том, чтобы Донбасс никогда не вернулся, потому что они сядут в тюрьму». Но как раз эти люди на Украине и занимаются вопросом Донбасса — «то есть это имитация миротворческого процесса, эти люди никогда лично не будут заинтересованы в том, чтобы ситуация поменялась в сторону мира».

«Руки по локоть в крови»

Отвечать придётся не только за Донбасс. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире «Первого Независимого» заявил, что представители украинской власти совершенно не думали о людях, когда, например, прекращали подачу воды в Крым, прекращали подачу электроэнергии на полуостров, когда устанавливали блокаду Донбасса — это, по его словам, просто «античеловеческая политика». Он напомнил, что «те же деятели» (из украинской власти. — Ред.) рассказывали о том, как построят лагеря фильтрации, как и кого будут поражать в правах…

«О каких людях они думают? Они обстреливают больницы, школы, жилые дома сейчас», — сказал политик. По его словам, Россия подала достаточно серьёзную жалобу против Украины в ЕСПЧ, где описаны и задокументированы преступления, совершённые в том числе на Майдане в Киеве, сожжение людей в Одессе, рассматриваются обстрелы в Донбассе. Обстрелы и потери. Что происходит в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Бесчеловечная политика проводилась вот этим правящим режимом. Он пришёл на крови, руки по локоть в крови у всех этих деятелей были», — подчеркнул Азаров. По его словам, Зеленский вошёл во власть незапятнанным, но — «сейчас уже себя запятнал».

«Он даже ещё не понимает, во что он, так сказать, въехал, во что он вляпался…» — сказал политик, добавив, что рассмотрение иска РФ будет публичным и скрыть преступления неонацистов не удастся.

В ДНР готовы дополнить иск России в ЕСПЧ

Тем временем непризнанная Донецкая Народная Республика (ДНР) готова передать российской стороне материалы по фактам военной агрессии Киева в Донбассе для приобщения их к иску РФ против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом, как передаёт Донецкое агентство новостей, сообщила журналистам депутат Народного Совета ДНР, координатор проекта «Содействие в работе общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной» Елена Шишкина. Есть шансы заставить Украину ответить за нарушение прав русских: каковы перспективы иска России в ЕСПЧ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Восьмой год на территории ДНР общественниками фиксируются военные преступления со стороны Украины в отношении граждан Донбасса, и уже три года работает комиссия по подсчету экономического ущерба. Мы готовы передать общественным организациям, гражданским активистам РФ все доказательства, подтверждающие преступления украинской власти в Донбассе, и все данные, подтверждающие сумму ущерба, которые эти действия принесли ДНР», — сказала Шишкина, чьи слова цитирует ДАН.

Напомним, РФ 22 июля впервые подала межгосударственную жалобу против Украины в ЕСПЧ. В документе речь идёт об ответственности украинской стороны за гибель людей в ходе госпереворота 2013-2014 годов, а также за события, последовавшие после него. Жалоба касается десяти основных групп нарушений. Среди них — ответственность Киева за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе в ходе боевых действий в Донбассе.