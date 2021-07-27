«Антенна» для связи с пришельцами, дорога смерти, сердце в колбе: мистические места Одессы

В каждом крупном городе есть свои «темные места» с дурной или мистической славой. Кого-то такие места пугают, других, наоборот, притягивают. Пришло время разобраться со страшными достопримечательностями Одессы

Древнее капище и «связь с пришельцами»

Археологи обнаружили на Жеваховой горе большое капище богини плодородия и земледелия Деметры. Она также покровительствовала магам, волшебникам и помогала связываться с потусторонним миром.

Уфологи утверждают, что на Жеваховой горе существует древний маяк, который может использоваться как «антенна» для связи с пришельцами.

Мистик Ришелье

Первым известнейшим человеком в Одессе, который был связан «с потусторонним», был герцог Ришелье. В своем саду, который сейчас называют Дюковским парком, Ришелье один раз в год собирал всю знать города.

Причем это происходило в ночь с 30 апреля на 1 мая — в Вальпургиеву ночь, когда стираются границы между обычным и потусторонним мирами.

Дорога смерти

Улицу Преображенскую в Одессе называли «дорогой смерти». По ней обычно проходили погребальные процессии к Первому христианскому кладбищу. Гроб несли на руках. На улице нет и никогда не было дома под номером 13. Кроме того, ее четная и нечетная стороны «перепутаны».

Привидения бывшего христианского кладбища

Украинский Дракула, призрак грешницы, затерянные сокровища: легенды таинственного Чернигова © focus.ua

Памятники на могилах были самые разные. Потом, с уничтожением кладбища, памятники разворовали. Надмогильные плиты использовали для мощения улиц, устанавливали в качестве подоконников и так далее.

До сих пор при проведении работ в парке обнаруживают человеческие останки, а само место пользуется мистической «славой». Оно считается жутковатым, там появляются привидения. И самый известный призрак — это призрак звезды немого кино Веры Холодной, которую видят якобы с букетом фиалок в руке. Говорят, она ходит в поисках своей могилы.

Сердце в колбе

Здание бывшего кинотеатра «Одесса», расположенное на стыке нескольких улиц и площади Веры Холодной, давно забросили.

Когда-то здесь было Офицерское собрание, а позже в нем располагался Музей Советской армии. Там посетители могли увидеть сердце знаменитого революционера Григория Котовского. После смерти его тело забальзамировали, мавзолей обустроили в Подольске. А сердце поместили в колбу, которая и находилась в музее вплоть до румынской оккупации. Позже сердце было передано в музей Одесского мединститута.

Бытует мнение, что оно и по сей день хранится там.

Призрак невесты в гостинице

Один из самых известных в Одессе призраков связан с восстановленной и пустующей на сегодняшний день гостиницей «Большая Московская».

В семидесятые годы прошлого столетия там сняла номер молодая пара, недавно заключившая брак. Молодая жена попросила мужа сходить за шампанским. Возвращаясь, супруг увидел супругу на балконе гостиницы. Она махала ему сверху рукой. Он поднялся в номер и увидел, что это вовсе не его жена, а некая дама в архаическом подвенечном платье. Его же супруга в этот момент вышла к нему из ванной. Мужчина потерял сознание.

Потом ему пояснили, что такое случается именно в этом номере.

Когда-то давно в этой комнате некий молодой человек из ревности убил свою молодую подругу. С тех пор призрак убиенной невесты бродит по гостинице, выходит только на этот балкон, чем пугает гостей, впрочем не причиняя им никакого вреда.