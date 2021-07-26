Лечебные скалы, природное джакузи: мистические места малой родины Зеленского

Слышали ли вы о так называемых местах силы? Побывав в таких, люди рассказывают о невероятном эмоциональном подъеме, а иногда даже об избавлении от заболеваний. Издание Украина.ру сделало подборку подобных мистических мест, которые находятся на малой родине президента Украины Владимира Зеленского - в Кривом Роге

Сланцевые скалы

Находятся прямо в городе на берегу реки Саксагань. Говорят, что прогулка здесь удивительным образом плодотворно влияет на здоровье. Скалы якобы забирают боль, улучшают общее самочувствие.

Балка Северная Красная

Является ландшафтным заповедником и находится между шахтой имени Ленина и Первомайским рудником на юго-западной окраине города. По дну балки протекает ручей, который берет начало из прудов в поселках Романовка и Чапаево.

Согласно гипотезе учёных, около четырёхсот миллионов лет назад возле современных Тернов упал метеорит, вследствие чего образовался кратер. На месте этого кратера и находится в данный момент балка Северная Красная. В ней на поверхность выходят породы железной руды палеопротерозойского возраста, видны отслоившиеся железистые и сланцевые шары, которые образуют небольшие по размерам скальные выходы по обеим склонам.

В этом интересном заповеднике можно встретить скопления импактитов и отслоения песчаных почв, где видны окаменевшие со временем растения. Импактитами называются породы, которые образовались после столкновения метеоритов с земной поверхностью. Их внешний вид напоминает доменные шлаки.

Здесь было обнаружено близко 360 видов растений, из которых 46 подлежат охране, а 8 — записаны в Красную книгу.

Шолоховский водопад

Шолоховский каскадный водопад — уникальный водопад, который появился еще в мезозойскую эру на выступах красного гранита. Является гидрологическим памятником местного значения. Несколько водопадов образовывают каскады высотой 6 метров, протяженностью 30 метров. Вода обрушивается на гранит — получается этакое элитное природное «джакузи». Шолоховский водопад считается популярным местом отдыха, здесь купаются, загорают, устраивают фотосессии.

Криворожский Стоунхендж

Украинский Дракула, призрак грешницы, затерянные сокровища: легенды таинственного Чернигова © focus.ua

Но самой загадочной находкой являются захоронения. В частности, древнего жреца, останки которого нашли на месте святилища. А еще здесь был захоронен 12-летний юноша. Его могила была обозначена грядой разноцветных камней, выложенных в форме змеи. Кем был этот загадочный мальчик, похороненный в сакральном месте, археологи ответить не могут. Но они считают, что святилище было местом, где хоронили только людей из клана жрецов.