Древние замки – одна из главных достопримечательностей Белоруссии. Во многих из них, по легендам, живут призраки исторических деятелей, которые всегда готовы явиться на встречу заблудившимся гостями

Предлагаем вам подборку пяти наиболее известных белорусских привидений.

Черная панна (Несвижский замок)

Самый известный в Белоруссии призрак появляется в Несвижском замке. Его прозвали Черной панной. Считается, что это привидение Барбары Радзивил — красавицы, которая проживала в этом замке в 16 веке.

Барбара Радзивилл была дочерью Юрия Радзивилла — гетмана Великого княжества Литовского (ВКЛ). Девушка была очень красивая, и к ней сватались представители десятков знатных литовских и польских родов, однако в итоге она в возрасте 17 лет вышла замуж за государственного деятеля ВКЛ Станислава Гаштольда, который вскоре после свадьбы умер и оставил молодую вдову. Замки с призраками, мертвое озеро и паук из холмов: мистические места Украины © СС0, pixabay

Через некоторое время после смерти мужа Барбара Радзивилл познакомилась с наследником польского короля Сигизмундом Августом. Мужчина к тому времени был женат, но между ним и Барбарой вспыхнула страсть, и они тайно поженились. Об этом прознала его родня и не приняла вторую жену Сигизмунда. Однако будущий король Польского государства добился её признания, и молодые переехали в Вильно. Но и счастье продлилось недолго — уже через год Барбара Радзивилл резко заболела и умерла.

Сигизмунд не мог смириться с утратой любимой и обратился к колдуну-чернокнижнику, чтобы тот провел спиритический сеанс и вызвал дух Барбары. Маг согласился, однако приказал наследнику престола ни в коем случае не прикасаться к ней, когда девушка им явится. Однако после появления призрака Сигизмунд Август не выдержал и бросился обнимать призрак, после чего одеяние духа Барбары окрасилось в черный цвет, и она исчезла.

С тех пор появилось множество свидетелей, которые утверждали, что видели дух Барбары Радзивилл в черной одежде, который гуляет ночью по Несвижскому замку. Её прозвали призраком Черной панны.

Были сообщения, что видели призрак и в наше время. Сейчас он появляется, как правило, накануне разного рода происшествий и напастей. Например, в 2002 году сразу несколько туристов заявили, что видели призрак Черной панны — это произошло накануне серьезного пожара в замке. Гора Чумка, лестница мёртвых и запутанные катакомбы: жуткие места Одессы © CC0, Pixabay

Призрак Боны Сфорцы (Смолянский замок)

Бона Сфорца являлась дочерью герцога Миланского Джованни Галеаццо Сфорца, которая в 16 веке стала женой короля польского и великого князя литовского Жигимонта I Старого.

В белорусской истории она осталась как женщина образованная, дальновидная и властная. Большую часть замужества за королем она посвятила распространению просвещения и образования на всей территории государства. Позже она получила в подарок от мужа обширные земли, на которых располагался Смолянский замок.

Говорят, Бона Сфорца любила проводить там много времени.

После смерти королевы жители окрестностей, где располагался Смолянский замок, начали рассказывать, что по замку бродит её призрак.

До сих пор местные считают, что является привидение преимущественно осенней порой, когда от реки Дерновки поднимается густой туман. Уцелевшая башня замка освещается мягким светом, откуда-то из-под земли доносится музыка, и тогда в оконных проемах появляется одетый в белое стройный призрак Боны Сфорцы.

Черный монах и Белая панна (Гольшанский замок)

Репутацию самого зловещего белорусского замка имеет сооружение в Гольшанах. Местный замок может похвастаться сразу двумя привидениями, которые не отличаются доброжелательностью.

Первого призрака прозвали Черным монахом. Легенда гласит, что бедный юноша, который происходил из местных крестьян, влюбился в дочь местного князя Анну-Гордиславу Гольшанскую. Девушка ответила ему взаимностью. Чтобы встречаться с возлюбленной и оставаться незамеченным родителями княжны, которые хотели отдать её замуж за представителя другого княжеского рода, юноша переодевался в черное одеяние монаха. Однако охранники замка все равно узнали о тайных отношениях, и князь приказал заживо замуровать в стену парня. Жуткий Киев: пять самых зловещих мест украинской столицы © CC0, Pixabay

С тех пор местные жители и гости замка говорят о том, что периодически видят там привидение в черной одежде монаха.

Второго призрака прозвали Белой панной. По словам старожилов, когда при возведении одной из стен Гольшанского замка произошло обрушение, строители, которые очень боялись гнева гольшанского княза, приняли решение принести замку жертву, чтобы строительство удалось. А именно замуровать первую женщину, которая принесёт мужу обед. Ею стала жена молодого каменщика.

С тех пор её призрак тоже блуждает по этим землям.

Призрак Сонечки (Мирский замок)

В 19 веке один из владельцев знаменитого Мирского замка российский генерал Николай Святополк-Мирский приказал вырубить цветущий у его стен яблоневый сад и создать на его месте пруд.

Вскоре ему во сне пришла незнакомка, которая прокляла Святополка-Мирского, заявив, что отныне в этом пруду, созданном искусственно вместо яблоневого сада, будут тонуть люди. Владелец замка не отнесся к этому всерьез, однако уже на следующий день после создания пруда в нем утонула молодая дочь хозяина замка София.

С тех пор местные жители говорят, что видят призрак молодой девушки с бледно-голубой кожей утопленницы и в длинном белом платье, который бродит по Мирскому замку и его окрестностям. Жители прозвали её Белой панной или просто Сонечкой.

К слову, после гибели Софии в пруду утонуло еще множество людей. Говорят, цифра погибших была равна числу спиленных деревьев яблоневого сада.

Призрак воинов (Лидский замок)

Призрак полковника, светящаяся поляна и бездонное озеро: загадочные места Украины © CC0, Pixabay Гедимин приказал соорудить замок в местечке Лида. Новое сооружение должно было исполнять роль мощного боевого форпоста, который призван прервать набеги крестоносцев на земли княжества.

В декабре 1392 года отрядам крестоносцев удалось проникнуть вглубь Литвы — они подступили прямо к стенам Лидского замка. В замке в то время хозяйничал князь Дмитрий Корибут. Имея изрядную дружину, достаточное количество оружия и снаряжения, князь тем не менее принимает решение покинуть замок, оставив там небольшой отряд воинов, чтобы они хоть на какое-то время задержали продвижение врагов.

Литовские воины, обреченные на верную смерть от существенно превосходящих по силе крестоносцев, тем не менее, оказали врагам серьезное сопротивление. С тех пор посетители Лидского замка говорят, что слышат странный лязг древних доспехов и мечей — как будто те страшные события конца 14-го века происходят до сих пор.