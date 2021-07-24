Процесс формирования Украины как антироссийского государства длился десятилетиями, и после 2014 года эта концепция легла в основу современного украинского государства. Тем не менее, есть все шансы на то, чтобы запустить этот процесс в другую сторону, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

На протяжении всей истории территория современной Украины была полем битвы между Россией (в лице Российской империи, СССР, РФ) и Западом как в идеологическом, так и в военно-политическом смысле. Зачастую украинский фактор использовался как определенный «таран» против российской государственности, нейтрализуя ее геополитические интересы на евразийском континенте. Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?

Об этом, в частности, свидетельствует история формирования из западных русских регионов — Галичины и Прикарпатья — антирусских по духу и менталитету, которая восходит корнями в борьбу с Российской империей Австро-Венгрии и Польши. Именно там произошло формирование влиятельных националистических организаций, идеи которых сегодня взяты за основу современного украинского государства.

Даже после окончания холодной войны в XX веке известный американский геополитик Збигнев Бжезинский заявлял, что до тех пор, пока не будет решен украинский вопрос, США не решат вопрос демократии в Европе.

Такой интерес западных стран к Украине был обусловлен тем, что она представляет собой значительную по населению и территории часть Русского мира, и тем, что превращение Украины в антироссийский анклав создает защитный буфер между Европой и Россией.

Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко считает, что процесс превращения Украины в русофобское государство длился довольно долгое время и после государственного переворота 2013-2014 годов пришел к своему логическому завершению.

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Отмечу также, что в 2004-2005 году уже в самой Российской Федерации начали появляться материалы, в которых Украина рассматривалась как другая Россия.

Потом начал развиваться некий исторический нарратив, который показывал, что Украина в принципе развивалась исключительно как антироссийский проект и может развиваться только как антироссийский проект. И после 2014 года эта концепция стала чуть ли не обязательной и легла в основу современного украинского государства», — сказал он в интервью изданию Украина.ру.

В то же время, уверен политолог, этот процесс можно изменить, остановить или запустить в обратную сторону, сколько бы ни говорили, что это невозможно.

Иного мнения придерживается обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, который убежден, что сама по себе украинская государственность базируется исключительно на антироссийском фундаменте.

Если мы посмотрим на обращение украинских политиков к своей истории, отметил эксперт, то они говорят исключительно о моментах противостояния с Россией и считают своими героями тех исторических деятелей, которые в этом противостоянии были задействованы (Иван Выговский, Иван Мазепа, Степан Бандера, Симон Петлюра), а также такие исторические события, как бой под Крутами, «Батуринская резня», поражение русских войск под Конотопом и многое другое.

«Они всегда выстраивают линию на то, что Украина — это априори антироссийское государство. Мол, украинское государство было создано только потому, что украинцев все время преследовали и угнетали русские. И потом они даже часто в противоречия вступают, не испытывая почему-то состояния когнитивного диссонанса. Потому что они рассказывают, что русских и не было еще, а были одни украинцы, но уже тогда русские украинцев угнетали», — сказал Ищенко в интервью изданию Украина.ру.

Ищенко подчеркнул, что украинское государство всегда будет выполнять антироссийскую функцию, другой вопрос, будет ли оно это делать более или менее эффективно, поскольку «в некоторых случаях даже формальное поддержание хороших отношений могло бы выполнять антироссийскую функцию с большим успехом, чем ругань через границу».

Просто о сложном. Почему Украина деградирует?

Но даже если предположить, что будет дружественная по отношению к России сильная Украина, то эти страны все равно будут обречены на конкуренцию, потому что это будут два сильных восточноевропейских государства с исходным типом экономики, менталитетом населения и интересами в регионе, добавил политолог.

Сегодня, как считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, для того чтобы нанести поражение проекту «Анти-Россия», необходимо наличие своего глобального проекта, который позволил бы каждому человеку, принадлежащему к Русской цивилизации (независимо от этнического происхождения), ощущать Россию как источник и корень своего духовного существования.

Создание такого проекта — сложнейшая задача для интеллектуальной элиты России, но еще более сложной эта задача будет для ее воплощения элитой правящей, резюмировала она.