На днях юрист ОО «Правозащитное движение Крыма» Дамир Минадиров обвинил миграционную службу Украины в том, что она отказывается предоставлять политическое убежище членам исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России и ряде других стран террористической организацией

Правозащитники и боевики

«Украинское государство всесторонне поддерживает этих людей, а с другой стороны, миграционная служба… не изучая дела глубоко, отказывает в предоставлении статуса беженца», — заявил Минадиров. По его словам, в России, Киргизии и Узбекистане «хизбов» преследуют именно за их религиозные убеждения, а не за несуществующую террористическую деятельность.

Давайте разберемся.

Итак, господин Минадиров позиционирует себя как крымский правозащитник, хотя постоянно находится на территории Украины и в Крыму не бывает. Что именно он защищает, примерно понятно из публикации «Правозащитного движения Крыма» от 31 марта, где осуждаются санкции против иностранных наемников, которые приезжают на Украину, чтобы воевать против Донбасса. «Немало политиков, ветеранов украино-российской войны, правозащитников высказались в пользу отмены Указа о санкциях», — написала крымские правозащитники, анонсировав мероприятие с такими участниками: командиром добробата им. шейха Мансура Муслимом Чеберлоевским, командиром УДА* Дмитрием Ярошем, экс-депутатом ВР Борисом Березой, экс-командиром добробата «Крым» Исой Акаевым, экс-командиром полка «Азов» Максимом Жориным и др. То есть выглядит все так, как если бы правозащитники собрались обсудить политическую и религиозную нетерпимость с Дудаевым, Басаевым, Хаттабом и кем-то из косовских полевых командиров.

Это, скажем так, диспозиция — кто лоббирует превращение Украины в базу «хизбов». А теперь посмотрим, кого же именно протаскивают на Украину вышеперечисленные деятели и почему миграционная служба препятствует этому, даже несмотря на благосклонное к исламской организации отношение украинского правительства.

За Всемирный халифат

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (Партия исламского возрождения)* была создана в 1953 г. в Восточном Иерусалиме. Это международная салафитская организация, которая выступает за возрождение «чистого» ислама времен пророка Мухаммеда и праведных халифов. Возрождение, естественно, с помощью создания исламского Халифата. В этом воззрения «хизбов» вполне соответствуют тому, что проповедуют ИГИЛ*, «Аль-Каида»* и др. Но есть и принципиальные различия. Они ограничивались проповедью и не были замечены в насильственных действиях. Постепенно Хизб ут-Тахрир* распространился по арабскому миру, а затем проник в Среднюю Азию и исламские регионы России. Появилась организация и в Крыму. На южных рубежах России из-за США вырастает террористическое государство — военный эксперт © РИА Новости, Лулишов Соломон / Перейти в фотобанк

В феврале 2003 г. Верховный суд РФ признал ее террористической и запретил на территории России. Мотивацией было следующее:

«Партия исламского освобождения (Хизб ут-Тахрир аль-Ислами)* — организация, которая имеет целью устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания "Всемирного исламского халифата", первоначально в регионах с преимущественно мусульманским населением, включая Россию и страны СНГ. Основные формы деятельности: воинствующая исламистская пропаганда, сочетаемая с нетерпимостью к другим религиям; активная вербовка сторонников, целенаправленная работа по внесению раскола в общество (прежде всего пропагандистская с мощным финансовым подкреплением)».

Вопрос в том, что в мотивационной части решения суда нет ничего о терроризме, по крайней мере в том смысле, в котором он обозначен в Уголовном кодексе РФ и ФЗ РФ «О борьбе с терроризмом». Нигде не упомянуты ни совершенные «хизбами» теракты, ни непосредственные призывы к таковым.

То есть организация, без сомнений, разжигает ненависть и в этом смысле может быть названа экстремистской и точно так же запрещена, но конкретно с терроризмом все не совсем понятно.

С 2003 г. в России начались аресты членов Хизб ут-Тахрир*, причем как с пропагандистской литературой, так и с боеприпасами, оружием и самодельными взрывными устройствами. В ФСБ заявили, что «хизбы» планировали отделение от России мусульманских регионов и ряд взрывов в различных городах. Арестованные утверждали, что взрывчатка им подброшена. Как на самом деле, мы не знаем, но осенью 2009 г. Верховный суд Татарстана принял решение, в котором члены Хизб ут-Тахрир* были признаны виновными в подготовке антиконституционного переворота и вербовке несовершеннолетних. Это решение можно назвать знаковым, поскольку до того «хизбов» в подготовке к насильственным действиям не уличали. Ведь вряд ли сама по себе пропаганда воссоздания Халифата может считаться подобными действиями. В таком случае пришлось бы отдавать под суд граждан, открыто выступающих как за восстановление монархии, так и за диктатуру пролетариата. И то и другое с точки зрения российской буржуазно-демократической конституции как бы незаконно. Однако на то она и демократия, чтобы все имели права на свободу совести и свободу выражения мнения. А вот за насильственные действия, противоречащие конституционному строю, карать будет любое государство, даже самое демократичное в мире.

«Приди и убей его»

Можно, конечно, попытаться покритиковать Россию за отношение к организации, но почему же тогда деятельность Хизб ут-Тахрир* запрещена в Германии, а в США организация названа ненасильственной, но разжигающей экстремистские настроения и потенциально способной оказывать идеологическую поддержку терроризму? За экстремизм организация запрещена в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Турции, Пакистане, Бангладеш, Малайзии, Индонезии, Дании, Великобритании, Австралии, а также во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена. В Киеве боевика ИГИЛ* задержали прямо на улице © Служба безопасности Украины

Текст о евреях 2002 г. под названием «И убивайте их, где бы вы ни нашли их», который восхваляет террористов-шахидов в Израиле, привел к запрету Хизб ут-Тахрир* в Дании.

А еще у этой организации есть «Исламское правило о захвате самолетов» 1988 г., где сказано, что самолеты Израиля и других стран, воюющих с мусульманами, можно захватывать, а пассажиров — грабить и убивать.

Подстрекательство ли это к терроризму? Однозначно. Проблема только в том, что Закон РФ 1998 г. «О борьбе с терроризмом» называет подстрекательством непосредственный призыв к конкретному действию — захватить такой-то самолет, взорвать такой-то объект в таком-то месте. Общие фразы под действие закона не попадают. Именно это, несмотря на очевидность противоправных действий «хизбов», позволяет как честным, так и не очень правозащитникам обращать внимание на несоответствие эпизодов, указанных прокурорами в обвинительных актах, применяемому законодательству. Но это, пожалуй, именно вопрос несовершенства законов, а не сути дела, поскольку общественная опасность пропаганды ненависти и насилия Хизб ут-Тахрир* очевидна.

Также по существу дела точку поставил ЕСПЧ, решения которого необязательны для России, но являются неотъемлемой частью внутреннего законодательства на Украине. Причем поставил точку два раза.

В 2005 и 2006 гг. осужденные в России «хизбы» пожаловались в Евросуд на нарушение ст. 7 («никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением») и 9-11 («свобода мнений, религии и собраний») Конвенции о правах человека — жалобы № 26261/05 и 26377/06.

Нарушение ст. 7 Конвенции было установлено, потому что, хотя «элементы состава преступлений, связанных с терроризмом, были определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе Законом «О противодействии терроризму» и поэтому были в достаточной мере доступными и предсказуемыми», арест был произведен до обнародования решения о признании Хизб ут-Тахрир террористической организацией. Соответственно, обвиненный не мог этого предвидеть.

Свобода совести, слова и собраний на Хизб ут-Тахрир* не распространяется

А вот во всем остальном ЕСПЧ назвал деятельность «хизбов» противоречащей духу и ценностям ЕКПЧ по смыслу ст. 17, указал на антисемитские заявления организации, призывы к насилию и отрицание неприкосновенности человеческой жизни. Ссылаясь на материалы доклада International Crisis Group (2003), статью Александра Верховского «Является ли Хизб ут-Тахрир* экстремистской организацией?» (2006), а также на доклад «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* (Партия исламского освобождения)» Европейского исследовательского проекта «Международный терроризм, безопасность и верховенство права» (2007), ЕСПЧ указал, что, «хотя ни учение, ни практика Хизб ут-Тахрир* не позволяют считать организацию террористической, есть много черт, позволяющих относиться к движению настороженно и позволяющих государству запретить эту организацию».

Перечисленные черты таковы: Жовто-блакитный ИГИЛ*. Есть ли джихадисты на Украине? © ctc-rk.kz

— призывы к свержению существующих политических систем и установление шариатской диктатуры;

— антисемитизм и антиизраильская пропаганда;

— признание приемлемым применения насилия против тех, кто назначен врагом ислама.

«Антисемитские и оправдывающие насилие заявления членов Хизб ут-Тахрир*, в частности заявления, призывающие к насильственному уничтожению Израиля, изгнанию и убийству его граждан, а также неоднократные заявления, оправдывающие атаки террористов-смертников, которые привели к гибели мирных жителей, делают невозможной постановку вопроса о распространении на членов организации ст. 9, 10 и 11 Европейской конвенции о правах человека, защищающих свободу совести, свободу слова и свободу собраний».

Европейский центр защиты прав человека EHRAC со штаб-квартирой в Лондоне в бюллетене № 19 от 2013 г. прокомментировал решение ЕСПЧ так:

«По сути, это решение закрыло путь любым новым жалобам на нарушения ЕКПЧ, связанным с деятельностью "Хизб ут-Тахрир"*, за исключением жалоб на приговоры, вынесенные до августа 2006 г., или же связанных с проблемами российской системы уголовного правосудия в целом».

«Не может считаться религиозным или философским сообществом»

Второе решение Евросуда касается тяжбы Хизб ут-Тахрир* с Германией (жалоба № 31098/08).

В январе 2003 года Федеральное министерство внутренних дел Германии приняло решение, запрещающее деятельность организации в Германии. Оно также приказало конфисковать активы организации. Министерство посчитало, что деятельность Хизб Ут-Тахрир была направлена ​​против принципа международного взаимопонимания и что организация выступала за использование насилия как средства для достижения своих политических целей. Также министерство пришло к выводу, что организация отказывает Государству Израиль в праве на существование и призывает к его уничтожению и убийству евреев. Поскольку организация преследовала политические, а не религиозные цели, то не может считаться религиозным или философским сообществом. Это решение «хизбы» попытались оспорить в Евросуде. Суд же решил, что «в соответствии со статьей 17 (запрещение злоупотреблений правами) ЕКПЧ невозможно вывести на основании Конвенции право заниматься деятельностью, направленной на разрушение какого-либо из прав или свобод, предусмотренных Конвенцией. На этом основании ассоциация не может ссылаться на права, предусмотренные статьёй 11 (свобода собраний и ассоциаций), для подачи жалобы на запрет её деятельности».

Таким образом, правомочность преследования Хизб ут-Тахрир* как преступной организации, а никакого не религиозного общества, подтверждена не только судами множества стран мира, в том числе и Евросоюза, но и ЕСПЧ.

Так кого и зачем «крымские правозащитники» на пару с боевиками из «Азова» и батальона им. шейха Мансура тащат на Украину? Это чуть ли не единственный случай, когда хочется присоединиться к украинской госструктуре (конкретно — к миграционной службе), которая ну никак не хочет давать политическое убежище тем, кто призывает к захватам самолетов, шахидизму и убийствам на политической и религиозной почве. Что на Украине при этом продолжают делать «Азов» и батальон им. шейха Мансура — вопрос отдельный.

* Запрещённые в РФ организации.