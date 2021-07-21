Больницы, здание с валькириями и дом чернокнижника: где еще обитают призраки Днепра

Издание Украина.ру уже описывало места, где можно повстречать призраков в Днепре. Теперь пришло время исследовать прочие мистические уголки города. Слабонервным читать не рекомендуется

Заброшенные корпуса старейшей больницы

В Днепре очень давно простаивают несколько корпусов больницы имени И. И. Мечникова (одно из старейших многопрофильных лечебных медицинских учреждений Украины, областной центр специализированной хирургической помощи). Они находятся за забором на проспекте Яворницкого.

Поговаривают, что в окнах второго этажа здания нередко можно увидеть чей-то полупрозрачный силуэт. А иногда оттуда слышится плач.

Под больницей до сих пор существует сеть подземных ходов. По мнению историков, это может быть продолжение тоннелей от Потемкинского дворца, но, скорее всего, это лабиринты старинной канализационной системы. Никто бы и не узнал о них, если бы не строительство гаражей при СССР.

В 19-м веке в просторных тоннелях скрывались от полиции преступники. Более того, там даже был свой подземный город. Правда, просуществовал он буквально несколько лет.

Нечисть в заброшке на Староказацкой

Горожане слышали множество мистических историй о полуразрушенном здании на пересечении улиц Староказацкой (Комсомольской) и Троицкой (Красной).

Один из местных диггеров (исследователь подземных убежищ) поделился впечатлениями от похода в здание.

«Можете верить, можете нет, но как только хотел сделать там пару фото для блога о заброшенных зданиях Днепра, камера выключилась. Достал телефон — то же самое!

Затем послышались какие-то шаги. Думал, может, это бомжи по заброшке лазят, но нет. Вскоре увидел, что прямо передо мной на полу появляется что-то вроде отпечатков. То есть будто по полу (точнее, тому, что от него осталось) кто-то ходит, и под его ногами хрустят камешки.

Затем услышал непонятные крики и топот, как будто толпа поднимается по лестнице», — написал он на своей странице в соцсети.

Это уже не первая история от местных «охотников за приведениями», что в полукруглом доме водится нечистая сила. Однако документальных подтверждений этому нет.

Подземка, проклятый дом и кинотеатр: где обитают призраки Днепра. Часть 1 © Karolina Grabowska: Pexels

По одной из версий, к началу Великой Отечественной было репрессировано около 20 жильцов дома.

Здание начало разрушатся 20 лет назад. В 90-е его полностью выкупила частная фирма и решила перестроить. Большую часть стен разрушили, однако на этом все и закончилось. Новый владелец неожиданно умер прямо на работе. После этого работы по реконструкции дома предприятие решило не проводить — во-первых, о месте ходили странные слухи, а во-вторых — проект реконструкции оказался чересчур дорогим.

В 2013 году общественники добились того, что сессией Днепровского горсовета здание передали уже другой фирме. Правда, за 4 года новые собственники ограничились только тем, что накрыли каркас защитной сеткой.

Пропавший сатир

Доходный дом №13 на улице Вернадского (Дзержинского) построили в 1890-х годах в модном в те годы стиле эклектики, который предполагал смешение неоготики, неоренессанаса и необарокко. Владел им состоятельный банкир Александр Ивановский.

Ходили слухи, что он безнадежно влюбился в некую заезжую красавицу, которая не обращала на него внимания. По одной из версий ею была легендарная воровка Сонька — Золотая Ручка (Софья Блювштейн — российская преступница-авантюристка еврейского происхождения).

Ивановский решился на крайний шаг и пошел к местной гадалке за помощью потусторонней силы, чтобы красавица обратила на него внимание. Там он якобы заключил сделку с дьяволом, пообещав заплатить за любовь любую цену. Не прошло и недели, как девушка стала к нему благосклонна. Банкир часами пропадал у новой знакомой, а однажды даже не пришел домой на ночь.

Беременная жена Ивановского узнала обо всем из городских сплетен. Она не смогла вытерпеть позор и наложила на себя руки. Похоронив супругу, Ивановский продолжил встречаться с Сонькой, однако теперь красавица просто вытягивала из него деньги. А однажды она просто «одолжила» у банкира крупную сумму и исчезла.

Ивановский пытался ее разыскать, но безуспешно.

Якобы после этой трагической истории на доме появились фигуры валькирий, символизировавшие образы его любовницы и покойной супруги, а также горгулий и сатиров. Главной скульптурой дома была голова сатира. Зимой 2013 года скульптура куда-то исчезла. Ход на крышу дома был закрыт, монтировочные машины к зданию не подъезжали. Это событие также породило множество слухов и легенд.

История с гадалкой и банкиром имеет продолжение. По одной из версий, за сделку Ивановский должен был заплатить золотыми монетами, но пожадничал и оставил деньги себе. На одной стороне монет были изображения ангелов, а на другой — бесов. Сундук с монетами открыли примерно в 1912-13 годах новые жильцы дома и, конечно, решили поскорее распродать найденное.

Однажды в дом даже явилась гадалка, которая и заключила сделку с нечистой силой и велела вернуть ей сундук с золотом. Вещунья сказала, что если не получит его, то принесет горе миллионам людей. Ее прогнали. Последнюю монету продали в 1914 году. Тогда началась Первая мировая война.

Дальше легенда становится совсем невероятной — в ней появляются масоны. Представители этого тайного общества якобы собрали все монеты обратно в сундук. Произошло это в 1945 году, когда закончилась Великая Отечественная.

Призрак семинариста и дьявол

Дом Струковых на улице Вернадского когда-то считался самым роскошным имением в городе. Начиная с 19-го века и до 1941 года за него боролись наиболее влиятельные чиновники.

В 1804 году дом временно отдали Духовной семинарии. Одного из учащихся обвинили в краже и грозились отчислить. Мальчика жестоко избили, он не выдержал позора и выбросился из окна.

Вскоре об этой истории забыли, так как семинарии пришлось искать новое помещение. Тогда по городу поползли слухи о том, что в здании обитает потусторонняя сила. Кто-то переставлял предметы в доме, по ночам на лестнице слышались шаги, а иногда какой-то непонятный шепот. Так продолжалось почти 10 лет.

Дом несколько раз менял хозяев, пока его снова не передали во владение той же семинарии. Вот тут-то и начали происходить мистические вещи. Например, однажды ночью здание чуть не сгорело. Как возник пожар — неизвестно.

После того как огонь потушили, на одной из стен появился профиль дьявола из сажи.

Призраки больницы на Короленко

О здании заброшенной больницы на улице Короленко ходит много слухов. В окнах там часто видят свет и чьи-то силуэты, слышат на первом этаже стоны и крики, а еще мистическим называют отсутствие в здании крыс.

Любители паранормального полагают, что всему виной то, что в 30-е годы сюда свозили изуродованные тела жертв НКВД, который находился неподалеку. Якобы их неупокоенные души и бродят по зданию.

По другой версии, в 16-м веке на месте медучреждения находилось большое кладбище. По документам, в советское время больницу постоянно ремонтировали. В добротном, казалось бы, здании обваливалась крыша, возникали трещины в стенах и фундаменте. Продолжать лечить там больных было опасно. Поэтому корпус закрыли.

В докладной записке (87 года) мастера Горводоканала Игоря Сенько, найденной в архиве, говорится, что бригада ремонтников «была внезапно заблокирована на техническом этаже больницы». Лестница и дверь подвала просто ушли под землю. Перед обвалом рабочие видели три светящихся шара, которые внезапно возникли в глубине подвала и на огромной скорости пронеслись к выходу.

Больница Красного Креста

Здание построили еще в 1910 году по инициативе последнего предводителя местного дворянства князя Урусова, который возглавлял Управление общества Красного Креста. По тем временам больничный комплекс был передовым медицинским учреждением, оснащенным самым современным оборудованием.

В конце мая 2012 года на втором этаже здания произошел пожар, рухнули перекрытия, и дом фактически остался без крыши. Сейчас на месте больницы остались груды кирпичей и несколько фрагментов фасада.

По слухам, на месте больницы неоднократно видели привидений. Якобы это души умерших здесь пациентов. Сталкеры неоднократно сталкивались с непонятными голосами и характерным гулким звуком шагов.

Заколдованный дом с жабами

Украинский Дракула, призрак грешницы, затерянные сокровища: легенды таинственного Чернигова © focus.ua Эмиль Вюрглер. Он прослыл одним из самых богатых людей города и в 1912 году построил роскошный особняк.

Дом был очень большим и крайне причудливым по тем временам. Островерхие крыши, башенки и необычные лестницы делали его похожим на декорацию к сказкам братьев Гримм.

У Вюрглера не было близких друзей, а редкие гости, побывавшие в его особняке, рассказывали, что у иностранца на полках стоят черные колдовские книги с непонятными знаками. Успехи швейцарца приписывали магии.

Внутри и снаружи особняка было много фигурок жаб. Они украшали также ограду и фонтан. По одной из легенд, жаба, как воплощение тяги к богатству на Востоке, стала своеобразным символом корыстолюбия Вюрглера и служила ему для проведения колдовских ритуалов.

Однажды в дом богача-чернокнижника забрались воры. Они перелезли через ограду с жабами. Неожиданно послышалось невероятно громкое кваканье, хотя ни речки, ни болота поблизости не было. Из окон соседних домов начали выглядывать соседи. Воры испугались и пустились наутек, однако сильно поранились о злополучный забор.

Когда хозяин вернулся домой, шпили забора были в крови.

После революции (в 1920 году) Вюрглер с сыном уехал на родину и бросил особняк. Говорят, в 1917 году несколько красногвардейцев пытались пролезть в дом в надежде чем-нибудь поживиться, однако пропали без вести.

Сегодня старинный особняк реконструировали, и от «заколдованного замка» с лягушками остались только ограда и полукруглая лестница.