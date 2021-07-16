Подземка, проклятый дом и кинотеатр: где обитают призраки Днепра. Часть 1

Любители сверхъестественного оценят новую подборку от издания Украина.ру. Мы описали места, где можно повстречать призраков в Днепре. Готовьтесь, будет очень страшно

Столетний тир и несчастный профессор

Мало кто знает о существовании этого здания, потому что оно затерялось среди частных домов в районе между Набережной Победы и «Рассветом». Только поднимаясь вверх к гостинице, можно заметить старый особняк с классическими колоннами. Двери и окна его намертво заколочены.

Украинский Дракула, призрак грешницы, затерянные сокровища: легенды таинственного Чернигова © focus.ua

В 1926 году здание отдали под тир военной кафедры. Сегодня столетний стрелковый тир по-прежнему числится за университетом, только вот уже много лет им никто не пользуется.

Люди, которые живут в частных домах вокруг, стараются вечерами не ходить возле заброшенного тира. Поговаривают, что иногда в окнах можно увидеть пламя свечи.

Призрак доброй старушки

В Троицком соборе живет призрак старушки во всем белом, который приносит счастье. Встреча с ней сулит позитивные перемены в жизни. По легенде, эта женщина была прихожанкой храма и отмаливала здесь грехи сына-самоубийцы. После смерти дух старушки остался на территории собора и оберегает прихожан.

Многие рассказывают, что по ночам в соборе сами собою передвигаются предметы и гаснут свечи. Это видели даже священнослужители.

Привидение-киноман

С 50-х годов прошлого века в городе работает старинный двухзальный кинотеатр «Красногвардеец». В 90-е годы один из залов — синий — нажил дурную славу. Рассказывали, что, когда он был наполовину пуст, туда любила наведываться женщина в фетровой шляпе с вуалью и ярко-синем пальто до пят. Она подсаживалась к одинокому зрителю и начинала расспрашивать его о фильме, который шел на экране. Затем предсказывала ему такую же беду, как и у героя киноленты.

Кто-то считал, что это злые шутки недовольной жизнью билетерши, другие говорили, что она была зрительницей, которая умерла во время киносеанса в 1965 году.

Проклятый дом купца Ревякина

Доходный дом Филиппа Ревякина является одним из самых мистических мест в городе.

Его построили в начале прошлого века на большом участке, который занимал половину квартала вдоль современной улицы Святослава Храброго (Чкалова). Дом должен был стать первым зданием в огромном архитектурном комплексе. Его хотели украсить высокой башней, но так и не достроили.

Ревякин сдавал горожанам и приезжим комнаты, за счет чего поначалу неплохо жил. Вот только денег на то, чтобы достроить остальные дома, все равно не было. А все потому, что с началом Первой мировой войны был издан закон, запрещающий повышение квартирной платы.

В 1917-18 годах Ревякин даже попытался выселить из своего дома целую семью, которая не могла платить по счетам. Было это в начале марта, когда на улице еще лежал снег. Жильцам просто некуда было идти, но домовладелец хотел таким образом выжать из них последние деньги, чтобы сбежать за границу (это было как раз революционное время). Вместо денег семья осыпала его проклятиями и куда-то уехала. Ночью в доме произошел пожар, где погиб кто-то из оставшихся жильцов.

Дом простоял еще долгие годы, но ровно через 100 лет (вечером 14 марта 2018 года) в нем снова загорелась комната на втором этаже. Тогда погиб студент из Египта, который снимал там жилье.

Местные жители рассказывали, что в доме сами по себе передвигаются предметы, а иногда можно увидеть чей-то полупрозрачный силуэт или услышать скрип половиц.

Призрачный поезд

Жители города рассказывают, что, когда в метро почти нет людей (3-4 часа дня), на станции «Заводская» можно услышать звук приближающегося поезда. Шум усиливается в течение нескольких минут, а затем слышен звук открывающихся дверей.

Очевидцы утверждают, что даже видели какой-то полупрозрачный силуэт поезда с пустой кабиной машиниста и зашторенными окнами (хотя шторки на окнах были только в старых поездах).

Интересно, что поезд, схожий по описанию, видели чуть ли по всей Украине (причем не только в метро, но и на железнодорожных путях). Впервые его увидели в 1955 году в районе Балаклавы. Тогда поезд-призрак появился на железнодорожной насыпи, с которой давно уже были сняты рельсы. С нее он переехал на магистральный путь, а стрелки перевелись сами собою. Через два часа после странного происшествия в бухте взорвался линкор «Новороссийск». Позже странный поезд видели незадолго до Чернобыльской трагедии на станциях «Солнцево» и «Новоукраинка» Киевской железной дороги.