Замки с призраками, мертвое озеро и каменный паук: мистические места Украины

На Украине есть много территорий, знаменитых сильной энергетикой и происходящими там необъяснимыми явлениями. Издание Украина.ру собрало подборку таких мест

Каменное село

В Житомирской области есть местный «стоунхендж». По сути это груда больших валунов, которые каким-то образом оказались прямо посреди леса. Отдаленно они напоминают дома, в связи с чем существует целая легенда.

Он же Сичеслав, он же Днепропетровск: как Днепр менял названия © commons.wikimedia.org, tov-tob.livejournal.com

На одном из валунов даже сейчас проглядывается след босой ноги, который называют «след Бога». Говорят, если приложить к этому камню ладонь, можно исцелиться от любой болезни.

Ученые же до сих пор наверняка не знают истории происхождения этого места. По одной из версий, камни были принесены сюда ледниками, по другой — это подножие существовавших здесь когда-то древних гор.

Мавринский майдан

Это место выглядит как большая холмистая лужайка, но, если посмотреть на него с высоты, откроется совсем другая картина. Сверху холмы образуют очертания огромного паука.

Ученые не сходятся в версиях насчет происхождения этого места, но есть три основных варианта. Затейливые холмы могли в прошлом быть оборонным сооружением времен Запорожской Сечи. По другой версии, это языческое капище. И, конечно, не обошлось без предположения, что это проделки внеземных цивилизаций.

Говорят, здесь чувствуется сильная энергетика, а дождевая вода никогда не застаивается между холмов.

Cинее озеро

Это живописное озеро находится в Карпатах на высоте 600 метров и поражает своей красотой.

Насыщенный синий цвет объясняется тем, что на дне озера находится сероводородный источник. По этой причине озеро мертвое — из-за высокой концентрации сероводорода здесь нет ни рыбы, ни даже каких-либо микроорганизмов.

Впрочем, для людей озеро ничуть не опасно. Более того, его вода обладает целебными свойствами.

Олесский замок

По легенде, в Олесском замке блуждает призрак шляхтича Адама Жолкевского, который был влюблен в дочь владельца замка. Отец не одобрил их союза, и отчаявшийся Адам вонзил себе в сердце нож. Самоубийц было не принято хоронить, поэтому его сбросили в ров, и с тех пор его призрак бродит в окрестностях замка.

В замке обитает еще один призрак — Черных монах. Говорят, что это чешский монах Ян Каспер, который жил в располагавшемся здесь в былые времена монастыре капуцинов.В День святого Антония этот монах прыгнул в колодец и разбился, а его дух и доныне скитается в стенах крепости.

По второй версии, монах был страстной натурой и часто навещал женщин легкого поведения. Другие монахи решили наказать его за нарушение обета и замуровали в кирпичную стену.

Подгорецкий замок

Ещё один популярный замок Львовской области примечателен призраком Белой Пани. Легенда о ней и правда жуткая.

В былые времена владелец замка приревновал свою жену и не придумал ничего лучше, чем замуровать её живьем в одну из стен замка. С тех пор её призрак бродит по замку, пугая его гостей.

В советские времена в замке располагался туберкулезный диспансер, и его пациенты не раз заявляли, что видели призрак женщины в белом.

Тустань

Этому месту тоже приписывают магические свойства. Тустань ранее была крепостью, построенной прямо посреди скал и входившей в цепь Карпатской линии обороны на юго-западных границах Киевской Руси. Помимо своего оборонного предназначения крепость выполняла ещё и функцию астрономической обсерватории.

На скалах бывшей крепости можно заметить необычные старинные рисунки.

Оконские источники

На первый взгляд это обычные озера, но есть один нюанс — прямо посреди озера можно увидеть бьющие ключом источники карстовых вод (подземные воды, которые залегают и циркулируют в растворимых породах). Они настолько мощные, что выталкивают 200 литров воды ежесекундно. Причем происхождение источников до сих пор не ясно.

Вдобавок к этой аномалии в озере всегда одна и та же температура воды — 8ºC. Даже в лютые морозы озеро не замерзает.