Украина подписала соглашение о льготных китайских кредитах, заработала система автоматического ареста банковских счетов должников, тарифы на тепло отдали в ведение местных властей. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

На Украине заработала система автоматического ареста банковских счетов за долги

На Украине со вторника, 6 июля, заработала система автоматического ареста денег на банковских счетах должников. Банковские счета смогут замораживать, если есть долги по кредиту, коммуналке или неоплаченные штрафы. Верховная Рада по требованию иностранных кредиторов приняла закон о банках © пресс-служба президента Украины

Раньше эта процедура применялась только в отношении должников по алиментам, но теперь ее расширили на другие виды долгов.

Для ареста средств, как и раньше, нужно будет решение суда, но сама процедура значительно упростилась и ускорилась — судебным исполнителям достаточно внести сведения о должнике в Автоматизированную систему исполнительного производства.

Напомним, еще в апреле этого года Нацбанк обновил свои положения о раскрытии банковской тайны. Теперь банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них. В Министерстве юстиции отметили, что для самого должника тут тоже есть плюс: исполнитель будет знать, сколько средств на счету, и сможет арестовать только нужную сумму, а не все, что есть. Информацию об автоматическом списании долгов в Минюсте опровергли.

Сейчас в Автоматической системе работают семь банков. К тестовому режиму системы подключены 44 банковских учреждения, а еще 11 проходят стадию предварительных настроек для тестирования. Поэтому в итоге к системе автоматического списания долгов подсоединятся все банки страны.

Очередным издевательством над людьми назвал инициативу власти об аресте средств на счетах людей за долги ЖКХ народный депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко.

«Ни введение авансовых платежей, ни запугивания арестом средств на счетах в банках не решат вопрос с неплатежами за жилищно-коммунальные услуги. Люди не в состоянии платить по заоблачным тарифам. К тому же власть сделала всё, чтобы усложнить получение субсидий и унизить людей этими подачками», — заявил Юрий Бойко.

Украина получила доступ к дешевым китайским кредитам

Украина и Китай подписали межправительственное соглашение о реализации совместных проектов в сфере строительства инфраструктуры. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры. Сума да тюрьма: Глава «Слуги народа» рассказал, на что готовы депутаты ради кредитов МВФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Среди приоритетов сотрудничества — железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.

Согласно договору Украина и Китай будут поощрять компании и финансовые учреждения обеих стран к активному сотрудничеству в области строительства инфраструктурных объектов, а также способствовать установлению более тесных экономических связей между двумя странами и оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов.

Соглашение также предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китайской Народной Республики, необходимых для реализации инфраструктурных проектов.

Заместитель министра инфраструктуры в 2016-2019 годах Виктор Довгань написал в Facebook, что переговоры по подписанию соглашения продолжались с 2018 года.

По его информации, соглашение с Китаем позволит привлекать льготные кредиты "Эксимбанка" — до 2% годовых на 15 лет, а также реализовать пилотные инфраструктурные проекты — мост у Кременчуга Полтавской области и первую очередь кольцевой дороги вокруг Киева.

Гонконгское издание South China Morning Post 5 июля написало, что соглашение было подписано через несколько дней после того, как украинские дипломаты отозвали свою подпись под документом ООН, который призвал изучить ситуацию с правами человека в китайской провинции Синьцзянь. Ранее причиной отзыва подписи называли вопрос поставки китайской вакцины CoronaVac на Украину.

Также китайские СМИ пишут о том, что нерешенный вопрос членства Украины в ЕС и НАТО подталкивает страну к КНР.

Тарифы на отопление будут утверждать местные власти

Тарифы на отопление на Украине будут устанавливать местные власти — Национальная комиссия, осуществляющая государственного регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень. Решение регулятор принял на открытом заседании в среду, 7 июля. На Украине растут тарифы ЖКХ. Украинцы выбирают: заплатить или повеситься

В частности, передается на местный уровень государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Таким образом, устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти.

В Ассоциации тепловиков прогнозируют, что уже с 1 октября 2021 года тарифы на тепло вырастут на 40%.

"По расчетам предприятий теплокоммунэнерго, цена тепловой энергии должна вырасти от 15 до 40% в зависимости от структуры потребителей в том или ином городе. Однако очевидно, что без дальнейшего вмешательства всех ветвей власти в урегулирование кризиса, оперативности и слаженности их действий мы имеем колоссальные риски для начала и стабильного прохождения отопительного сезона во всех городах с централизованным отоплением", — отметили в Укртеплокоммунэнерго.