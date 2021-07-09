В среду, 7 июля, американское издание Time вышло с разоблачительной статьей о планах крупнейшей американской частной военной компании (ЧВК) использовать украинских националистов и ветеранов войны в Донбассе в качестве наемников. Кроме того, особые планы были у американцев на некоторые украинские предприятия, выпускающие военную продукцию

Американские «дикие гуси»

Речь идет об американской ЧВК Blackwater, которая в результате своей печальной славы была переименована в Academi. Ее основателем является бывший американский «морской котик» и, по сообщениям американских СМИ, агент британской МИ-6 Эрик Пирс. На 90% компания выполняет американские государственные заказы. Принимала участие в иракской войне, занимается охраной нефтедобывающих предприятий, тренировала азербайджанских и афганских силовиков, а также известна контрабандой оружия в те страны или тем группировкам, которым правительство США не решается открыто поставлять вооружение.

В Афганистане, например, сотрудники компании забирали вооружение со складов американской армии по подложным накладным, подписанным Эриком Картманом, персонажем мультфильма «Южный парк». Кому предполагалось это оружие, учитывая, что афганскую армию США вооружали официально, а у наемников ЧВК имеется своё, можно только догадываться.

Компания известна также расстрелами мирных жителей Багдада. В 2006 году наемник компании в состоянии алкогольного опьянения застрелил охранника вице-президента Ирака. За это его всего лишь уволили. «Мы не можем его ни выпороть, ни посадить», — комментировал убийство Эрик Принс.

Воюют эти наемники и в Йемене против повстанцев-хуситов, хотя и не особо успешно. Как правило, там задействованы рядовые наемники из Судана под командованием австралийских или американских начальников, которых нанимает ОАЭ. Основатель компании Эрик Принс является сторонником республиканцев и одним из спонсоров избирательной компании Дональда Трампа. Незадолго до ухода из Белого дома Дональд Трамп подписал ряд помилований, но не политическим узникам, а именно наемникам из этой ЧВК, отбывавшим наказания за бойню, устроенную ими в Ираке. Ищенко сказал, что было бы с американской экономикой и долларом, если бы Трамп остался у власти © РИА Новости, Нина Зотина

Украинская частная армия и авиакосмический концерн

По данным расследования Time, в прошлом году Эрик Принс намеревался создать частную армию из украинских ветеранов войны против Донбасса и получить контроль над объектами украинского ВПК, включая запорожский завод «Мотор-Сич», ставший ареной борьбы между китайскими и американскими инвесторами. Поглотить планировалось и компанию «Антонов». Были планы и по строительству завода по производству боеприпасов на Украине. Согласно этим планам, в случае реализации такой проект мог бы принести 10 миллиардов долларов прибыли, а авиаконцерн мог бы конкурировать с компаниями «Боинг» и «Эйрбас». Как отмечает американское издание, это был наиболее амбициозный план Эрика Принса за всю его долгую карьеру.

Его реализацию сорвало поражение Трампа на выборах. Однако в случае успеха, как отмечает издание, Принсу была бы гарантирована решающая роль в украинском ВПК на фоне «продолжающегося конфликта с соседней Россией».

О планах Принса изданию рассказывает Игорь Новиков, бывший советник президента Зеленского, который вел переговоры с экс-адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, а затем передал информацию об этих переговорах американским СМИ, поддерживающим Демократическую партию. «Если бы Трамп остался еще на 4 года, то, вероятно, сделка бы состоялась», — говорит Новиков. Однако определенная осторожность к Принсу и его людям у украинских властей вызывала информация о его «связях с Россией» и участии в «вероятном российском заговоре с целью повлиять на президентские выборы в 2020 году». Охрименко объяснил, как Украина без национализации отбирает «Мотор Сич» у китайцев © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

Один из людей Принса якобы предлагал Новикову поучаствовать в этом проекте, что тот посчитал предложением взятки. Сам Принс отказался давать комментарии. На этом основании к данным разоблачениям следует относиться осторожно, так как они могут быть частью внутриамериканской политической борьбы. Весьма сомнительно, чтобы опытный наемник, руководитель крупнейшей ЧВК решил вложиться в украинских ветеранов АТО и полуразрушенную военную промышленность. Планы о создании на Украине авиакосмического концерна, который будет конкурировать с «Боингом», звучат на уровне «Межгалактического шахматного турнира» Остапа Бендера. Не менее подозрительной кажется озвученная сумма в 10 миллиардов долларов.

По словам Новикова, в этой схеме были задействованы такие украинские политики, ориентированные на Трампа, как депутат Андрей Деркач, которого в США называли пророссийским, наложив санкции. В прошлом году он во время пресс-конференции детально рассказывал о схеме «Демокоррупции», осуществляемой на Украине под патронатом Демпартии США. Встречался с Принсом и глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак, что тот подтвердил американскому изданию, хотя и не вдаваясь в детали встречи.

Также был задействован и бывший депутат Андрей Артеменко, как рассказывает Новиков. Этого депутата лишил гражданства еще Петр Порошенко, затем он давал показания в США по делу о вмешательстве в выборы. Связанное с демократами американское издание The New York Times называло Артеменко «тайным каналом связи между Путиным и Трампом», что тоже выглядит крайне сомнительно.

По словам Новикова, Артеменко советовал отменить запрет на поставки военной продукции в РФ и поставлять двигатели с «Мотор-Сич» для РФ в обмен на Донбасс, а затем — Крым. Идея, скажем так, кажется совсем уж бредовой. Тем не менее, благодаря Принсу была сорвана сделка с продажей «Мотор-Сич» Китаю, которую называл «злонамеренной» и экс-глава Госдепа США Майк Помпео. Впоследствии китайские инвесторы выдвинули против Украины арбитражный иск на 3,5 миллиарда долларов за срыв этой сделки.

Все признаки аферы есть еще в одной затее Принса. Украинские власти, по словам Новикова, очень хотели найти выходы на президента США, и тот посоветовал им лоббиста по имени Джозеф Шмитц, который за какие-то «несчастные» полмиллиона долларов (плюс расходы) представлял бы интересы Украины в Вашингтоне. При таком рвении, вероятно, в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе уже не один «сын лейтенанта Шмидта» за «скромный гонорар» представляет интересы Украины в каком-нибудь роскошном ресторане.

Еще менее серьезными планы относительно украинских военных кажутся после критических замечаний американских инструкторов, которые их тренируют. И Эрик Принс как профессиональный наемник должен знать их оценку. Подполковник Вооруженных сил США, начальник «Объединенной многонациональной группы по подготовке Украины» Роберт Трейси в своем личном блоге критиковал украинских военных за пьянство и тотальную коррупцию. По его словам, многие солдаты «ленивые и жадные» и способны «украсть и перепродать любой попавшийся на глаза предмет». Вряд ли это то, чего ожидает от частной армии основатель ЧВК Blackwater/Academi. К тому же он сам мог всё увидеть. Как сообщает Telegram-канал «Шептун», в 2018 году Принс уже приезжал на Украину и даже посещал часть А2772, где располагаются Силы специальных операций (ССО).

Зачем Украине ЧВК

С другой стороны, в любой западной ЧВК обычные рядовые наемники из стран третьего мира обычно расцениваются, как «мясо», которое не жалко пустить на убой, если это принесет прибыль. Такова жестокая логика «диких гусей» — этот бизнес на крови никогда гуманностью не отличался.

К тому же многие украинские боевики настолько вошли во вкус боевых действий, что к мирной жизни возвращаться не собираются. Если они не обстреливают Донецк, то буянят в Киеве или занимаются разбоем в регионах. И это одно из препятствий для мирного урегулирования. С похожей проблемой сталкиваются все милитаризованные общества, вроде Афганистана, Ливии или Ирака. Боевиков радикальных исламистских группировок под разными именами перебрасывают из Сирии в Ливию, из Йемена в Афганистан и далее, пока они не сложат свои головы за интересы корпорации, которой нужен контроль над каким-нибудь нефтяным месторождением. В современном мире, увы, эти вопросы зачастую решаются «ландскнехтами». Их появление в той или иной стране уже обычно свидетельствует о скорой эскалации конфликта, так как деньги за мирное проживание им никто платить не будет. Организатора украинской ЧВК поддержали «белорусскими» флагами у здания суда © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

От украинских радикальных националистов, выплеснутых из сел Майданом, а затем прошедших войну в Донбассе, тоже не стоит ожидать возвращения на пашни и базары своего села. Одним из таковых можно считать экс-командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко, которого сейчас обвиняют в создании ЧВК, а тот утверждает, что тренировал белорусских оппозиционеров по согласованию с украинской разведкой.

Как раз во время контактов Принса с украинскими политиками Верховная Рада рассматривала законопроект о легализации ЧВК на Украине авторства «слуги народа» Ольги Василевской-Смаглюк. Тогда, по сообщениям Telegram-канала «Легитимный», ЧВК предполагалось использовать для торговли оружием. «ЧВК в Украине будут использовать для торговли оружием. Уже многие «заинтересанты» начали продумывать алгоритм использования ЧВК в этом треке. Задумка состоит в том, что все склады со старым оружием выставят на новую созданную онлайн-площадку, что-то вроде «Прозоро», в этих торгах могут участвовать только ЧВК, которые скупят это «барахло» и перепродадут уже в страны Африки, БВ и т.д. Этот кейс для общества упакуют как обновления вооружения и очищение от складов с оружием, как от опасных «бомб замедленного действия». Также через ЧВК легко можно легализовать любое "украденное оружие" из украинской армии», — писал «Легитимный» в феврале 2020 года. И вот в таких планах Эрик Принс мог быть действительно заинтересован, учитывая шлейф торговли оружием, который тянется за его ЧВК.

Российский Telegram-канал «Рыбарь» считают всю эту историю сведением счетов между семействами Клинтонов и Трампов. «Вся кампания и вбросы против Эрика Принса начались аккурат после победы Джо Байдена. Если припомнить, что было во время президентства Дональда Трампа и конфликт Принса с семейкой Клинтонов, то сейчас подобные обвинения уже не выглядят чем-то из ряда вон», — пишет «Рыбарь». И эта история, и в частности разоблачения экс-советника Зеленского, еще раз демонстрирует, как отчаянно украинские власти пытаются юлить между двумя американскими партиями, сдавая демократов республиканцам, а республиканцев — демократам.