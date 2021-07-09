Публичные заявления секретаря СНБОУ Алексея Данилова уже стали частью украинской политической реальности. Ну а поскольку оказалось, что Данилов – ну просто копия сенатора Маккарти (семейные портреты изучал Андрей Манчук), то украинский извод маккартизма логично называть данилизмом. Что же в него входит?

Об этом Данилов поведал urbi et orbi в интервью журналу «Forbs», которое тут же разобрали на цитаты. И, собственно, «разбирателей» понять можно, поскольку Данилов, как он сам пояснил, «не дипломат», и ему «никто не запрещает называть вещи своими именами».

Об СНБОУ

На вопрос относительно того, действительно ли СНБОУ является новым органом власти, Данилов отвечает так: «мы не подменяем суды, но хотели бы, чтобы они и правоохранительная система двигались быстрее».

Тут как минимум два основания говорить о том, что Данилов не знает, чем занимается Совет.

Во-первых, любые ограничения прав граждан, в том числе на пользование своим имуществом, могут наступать только в результате решений суда. Поэтому СНБОУ именно что подменяет собой суды.

Во-вторых, Данилов честно признаётся, что своими решениями СНБОУ осуществляет давление на суды, принуждая их «двигаться быстрее», и не факт, что в том направлении, которое требует закон.

В-третьих, он признал, что аппарат СНБОУ не ведёт никаких расследований, а только готовит аналитические материалы, т.е. один Бандера знает, на чём именно основывается принятие тех или иных решений.

Кстати, это и видно по его ответам относительно конкретных дел: «Фукс находится под санкциями нашей страны. Точка. Если что-то было незаконным образом забрано, то ли недра, то ли земля, если люди не платят налоги за состояние, то их лишат этих вещей». Т.е. он не знает, есть ли что-то незаконное в деятельности Фукса, но Фукс виновен, поскольку против него ввели санкции из-за того, что в его деятельности было что-то незаконное, о чём Данилов, правда, не знает. Ну прекрасно же!

Он действительно не дипломат — в будущем его слова могли бы использованы судом для оценки деятельности Владимира Зеленского. Ну, если, конечно, такой суд будет.

Олигархи

По поводу борьбы с олигархами Данилов высказал две противоположные мысли.

Во-первых, назначение олигархов — «публичная процедура; решения будут приниматься открыто».

Само по себе это странно — какая публичная процедура, когда речь идёт о вполне конкретных критериях олигархичности, которые просто применяются к каждому отдельному лицу? Вот, например, что публичного может быть в определении объёма капитала? Существуют различные методики, которые позволяют с той или иной точностью (низкой, как правило) оценить состояние человека. Так себе и представляем Данилова, который на счётах оценивает состояние Коломойского. На калькуляторе нельзя — недостаточно публично…

Во-вторых, «возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству».

Это вообще постичь невозможно. Если всё будет делаться публично, тогда реестр олигархов так или иначе будет создан, а уже потом из него люди будут исключаться. Но если в реестре никого не будет, то как определить, что поделились своим имуществом именно олигархи, а не честные, ответственные бизнесмены (кстати, Ринат Ахметов себя уже таким объявил).

Киевский журналист Александр Зубченко уже подметил, что процедура деолигархизации в версии Данилова больше всего похожа на процедуру «добровольной сдачи валюты» в «Мастере и Маргарите». Булгаков, кстати, с натуры писал — валюту и золото на нужды индустриализации Советская власть выколачивала примерно так. Другое дело, что мы сомневаемся в способности и даже в самих намерениях Зеленского и Данилова проводить реиндустриализацию.

Внешняя политика

Эта часть интервью была самой скандальной, и цитируют в основном именно её. Просто потому, что он объявил ответственными за потерю части территории Украиной и Грузией Германию и Францию: «Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО».

Бой с ней, с Украиной, поговорим о Грузии.

Грузия потеряла Абхазию и Осетию ещё в 1991-92 годах. Фактически процесс потери этих территорий начался ещё до распада Союза. Роль России в этих событиях хорошо известна — она занималась эвакуацией своих граждан и предпринимала усилия по прекращению войны.

Именно неспособность Грузии удержать, а потом вернуть мирным путём свои территории была одной из главных причин того, что просьба Грузии о предоставлении ПДЧ не была удовлетворена.

Уже после этого, в 2008 году, Грузия попыталась решить проблему военным путём, напала на Осетию и сдуру тронула российских миротворцев… То, что инициатором военного конфликта была именно Грузия, а Россия только принудила её к миру, признано на всех уровнях. Санкции против России за агрессию против Грузии не вводились. Но Данилов, кажется, готов…

Более того, он обвинил Францию в коррупции! «Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-либо за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть».

По логике, французское руководство должно было бы подать на Данилова в суд, с тем чтобы он доказал факт взятки. Но мы, скорее всего, этого цирка не увидим.



Язык

"Обсуждаем вопросы, по которым должны были поставить точку еще в 1991 году. Если бы еще тогда перешли на двуязычность — на украинский и английский языки, — не было бы этих проблем. Зеленский — это первый национал-патриотический президент, который хочет поставить точку в языковом вопросе".

Это настолько прекрасно само по себе, что мы даже комментировать не будем.

Выводы

То, что говорит Данилов, конечно, страшно смешно и страшно глупо. У нас вообще создалось впечатление, что Данилов работает в администрации Зеленского клоуном — нельзя ведь, чтобы люди, претендующие на серьёзный политический статус, говорили откровенные глупости?

Тем не менее, мы обращаем внимание на то, что сама по себе политика Зеленского отнюдь не глупа.

СНБОУ работает, и в рамках действующего государства законным путём отменить его решения очень трудно. Более того, Данилов, пожалуй, прав, и со временем эта возможность в принципе будет ликвидирована.

От дела олигархов уже получен некоторый рост рейтинга, и, вполне вероятно, их удастся заставить поделиться деньгами, а также ограничить своё политическое влияние. Запад это, конечно, не устроит, но на время президентства Зеленского эффекта должно хватить. Может, даже и на второй срок…

Относительно эффективности внешней политики Зеленского мы уже писали — он научился пользоваться внутренними противоречиями Запада и вынуждает его действовать так, как выгодно ему. Конечно, такая игра очень рискованная и может закончится судьбой гаитянского президента. Но пока что риск себя оправдывает.