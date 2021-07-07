В среду, 7 июля, в Голосеевском районе Киева раздалась стрельба. Так один из киевлян пытался защитить своё имущество. При этом «рейдерам» помогала Нацполиция

Стрельба в Киеве раздалась около 11:00 в среду, 7 июля в доме по адресу Голосеевский проспект, 58. Стреляли в полицейских, которые прибыли по адресу якобы по вызову о семейном насилии.

«В столице введена специальная полицейская операция для задержания мужчины, который ранил полицейского и гражданского человека. Потерпевшим предоставляют медицинскую помощь. На место выехало руководство Национальной полиции, столичной полиции и следственно-оперативные группы», — сообщил позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, по предварительной информации сотрудники патрульной полиции выехали на вызов касательно конфликта в квартире на Голосвеевском проспекте. На месте происшествия собственник помещения выстрелил в направлении полицейских из охотничьего ружья.

В итоге пришлось задействовать спецназ. В Киеве задержан ранивший двух полицейских стрелок © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как штурмовали квартиру

После того, как события в Голосеевском районе получили резонанс, стало известно имя стрелка. Им оказался 38-летний Иван Мартынюк. Вместе с ним в квартире находилась женщина.

Как сообщил журналистам прибывший на место событий родственник Мартынюка, причиной, по которой тот стал стрелять по полицейским, стала попытка рейдерского захвата его жилья. Квартира Мартынюка, где и разворачивались события, находится в ЖК «Парк Авеню», что рядом с Голосеевским парком. И хотя это не центр города, жильё в этом ЖК довольно дорогое.

Как рассказал родственник Мартынюка, жильё продали на СЕТАМе — сервисе по реализации арестованного имущества.

Сам Мартынюк не был с этим согласен. Он выиграл ряд два суда по этому делу. Однако у него всё равно попытались отобрать квартиру. При этом, сделать это хотели при помощи полиции.

Как утверждал родственник Мартынюка, тот делал предупредительный выстрел. Он не хотел ранить полицейского. При этом ружьё было зарегистрировано.

Мартынюк был в таком отчаянии, что облил квартиру бензином и собирался её сжечь.

В конечном итоге полицейским пришлось штурмовать квартиру. При этом сам стрелок в конце концов даже хотел разрешить силовикам беспрепятственно войти в помещение. Житель Киева подстрелил двух полицейских и заперся в квартире - видео © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы его уговорили, чтобы мы помогли открыть двери, замки действительно были выбиты. Он на это согласился. Во время попытки открытия дверей я не знаю, что у него случилось — он начал кричать, что будет стрелять. Но, учитывая, что была угроза пожара во всем доме, мы зашли в помещение и задержали это лицо», — рассказал изданию «Страна» руководитель группы захвата.

В свою очередь Крищенко также подтвердил, что решение о штурме было принято после того, как стало известно, что Мартынюк разлил в квартире бензин и готов был поджечь жильё.

Также Крищенко подтвердил, что вместе со стрелком задержали женщину, которая вела себя агрессивно.

Теперь задержанному инкриминируют статью 348 статью Уголовного кодекса Украины — «Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа». Она предусматривает санкции в виде лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненного заключения.

Меру пресечения Мартынюку должны избрать в течение 72 часов.

Будут ли проводить служебную проверку по поводу полицейских, очутившихся на месте событий первыми, Крищенко не сообщил. Между тем, это не праздный вопрос. Как отмечают наблюдатели, полицейские могли быть задействованы в схеме по рейдерскому захвату жилья.

В последнее время на Украине подобные инциденты с квартирами довольно часты. Страна превратилась в зону беззакония, где не защищены ни права, ни имущество граждан. Одесский университет пытались захватить рейдеры на тяжелой технике © commons.wikimedia.org, Дмитрий Ванькевич

Как это делается на Украине

Главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв у себя в Telegram-канале раскрыл детали схемы, от которой и мог пострадать Мартынюк.

«Судя по всему там одна из тех стандартных историй с отжимом квартир, находящихся в залоге у обанкротившихся банков. Ну, то есть вы взяли кредит, 9/10 его уже выплатили, но тут банку настал карачун. И вот ваш долг, скажем, 5 килобаксов, продают третьему лицу — т.н. уступка требования. «Третьему лицу», конечно, не нужна ваша вонючая пятёрка — ему нужна ваша квартира. Вашу задолженность проводят как просроченную, квартиру продают. Обо всём этом вы узнаете, когда к вам приходят новые хозяева вашего жилья», — пояснил Ткачёв.

Он же рассказал, как на Голосеевском проспекта могли появиться первые полицейские, один из которых позже и был ранен.

«А чтобы вы не рыпались, новые хозяева приходят с полицией. Да, полиция не имеет права вмешиваться в хозяйственные споры. Но она формально и не вмешивается: копы за умеренную плату просто светят лицом, наводя вас на мысли о неуместности сопротивления. По документам они в это время или вообще в другом месте, или "приехали по вызову о бытовом конфликте". В итоге обычно их помощь и не нужна: новые владельцы выкинут вас с вашей семьёй из квартиры самостоятельно, и даже не будут сильно бить, если вы не будете сопротивляться. Но если вы вздумаете оказать сопротивление, то тут уже копы начинают отрабатывать свой гонорар, и в итоге вы не только лишитесь квартиры,но ещё и получите срок. Ну, или потратите деньги на то, чтобы от него откупиться», — отметил он.

С учётом того, что ранее сам глава киевской полиции Крищенко заявлял, что его подчинённые прибыли по адресу по вызову о бытовом конфликте, рейдеры задействовали стандартную схему, о которой давно известно украинским журналистам.

Теперь Мартынюку наверняка «светит» и лишение свободы, и лишение квартиры. Рейдеры на киевском рынке «Столичный» стали атаковать журналистов © Klymenko time

С учётом того, что руководство Национальной полиции так и не прокомментировало действия подчинённых, никакую внутреннюю проверку не проведут.

Ну а тем, кто подумывает над сотрудничеством с украинскими банками и над покупкой недвижимости на Украине, случившееся должно стать хорошим уроком. Украина — это земля беззакония, где сложно говорить о гарантированности тех или иных прав.

«Если вы живёте в Украине, прав у вас нет по определению. А если вы думаете, что они у вас есть, да ещё будете иметь наглость пытаться их отстоять, то вам объяснят, что вы неправы», — подытожил Ткачёв запись, посвящённую событиям среды в Киеве.

И главредом одесского издания сложно не согласиться. На современной Украине есть лишь одно право — право сильного и богатого.