Более семи десятков украинских парламентариев выступили с инициативой вернуть Степану Бандере звание «Героя Украины» (точнее, «Героя Державы»), которое посмертно присвоено ему указом Ющенко и которого по решению суда он был лишён в 2011 году

Логично: если вы хотите воспитать поколение садистов, палачей, маньяков, надо дать им в пример для подражания садиста, палача, маньяка.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В народной памяти слово «бандеровец» продолжает нести отрицательный оттенок, и даже казенному Институту нацпамяти (УИНП) с его бесчисленными фейками очень сложно заставить народ уверовать в то, что убийцы десятков тысяч обычных украинцев являются «героями». Во-вторых, дегенеративный облик современных «бандеровцев» в принципе мало способствует желанию им подражать. И карьера мелкого необандеровца не слишком привлекательна — уголовка на родине, гастарбайтер в Европе, труп на Донбассе. Иногда всё подряд.

В интервью журналистке Наталии Влащенко бывшего депутата Рады и экс-заместителя командира неонацистского батальона «Азов» Игоря Мосийчука прозвучала весьма характерная история. По словам одного из самых известных националистов, после смерти одного из боевиков «Азова» его родная мать возблагодарила Бога, что «этот бандеровец» наконец мёртв. «В Иловайске на груди у Олега Аксёненко взорвалась граната, это 20 летний парень с Луганска, фанат луганской "Зари", он был бойцом "Азова", — рассказывает Мосийчук, — Анна Сенник, она тогда была пресс-секретарём "Азова", звонит его маме, потому что у нас не хватило сил позвонить, она звонит и говорит: "Ваш сын погиб", а его мать говорит: "Слава Богу, этого бандеровца убили"».

Мосийчук возмущается, но можно предположить, что немало людей (дети которых стали убийцами, насильниками, неонацистами, бандеровцами) предпочли бы избежать позора и людского осуждения, даже если этот выход лежит через полный разрыв отношений. Как можно умом понимать, что нацизм — это Абсолютное Зло, и всем сердцем принимать Бандеру и Ко, которые годами Гитлеру прислуживали? Россказни УИНП, будто этого никогда не было, рассчитаны только на дураков с Майдана.

Антифашист Степан Бандера? За что на самом деле 80 лет назад немцы арестовали лидера ОУН* © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк Романа Протасевича всплывают различные фото и видео. На одном — на параде в Мариуполе — Протасевич был запечатлён рядом ещё с одним неонацистом (кто видел, обратил внимание на запоминающегося лысого типа в очках). Это Святослав Гончаров по кличке Террор-машина, позже задержанный правоохранительными органами Белоруссии, — вот уж на ком бесчисленные тату со свастиками, солдатами вермахта и прочей азовской «романтикой».

Это какой-то другой, «неправильный» побратим? Так их же сотни, и орут они бандеровское «слава Украине/героям слава» вполне исправно. Нас пытаются убедить, что гитлеровцы — это одно, бандеровцы — это другое, а «дивизийники СС Галичина» — то вообще третье. Но часто это одни и те же люди. Так, 19 сентября 1945 года бывший сотрудник гестапо и абвера лейтенант Зигфрид Мюллер показал на допросе следующее:

«…В декабре 1944 года главное управление имперской безопасности освободило из заключения Степана Бандеру, который получил под Берлином дачу от отдела 4-Д гестапо. Бандера с того времени находился под персональным надзором и работал по указанию вновь назначенного начальника отдела 4-Д оберштурмбанфюрера Вольфа. В том же месяце Степан Бандера прибыл в распоряжение абверкоманды-202 в г. Краков и лично инструктировал Данылива, а также подготовленную нами агентуру, направляемую для связи в штаб УПА. Таким образом, диверсионная работа, которую проводили в тылу Красной Армии украинские националисты, была санкционированная Степаном Бандерой и проводилась под руководством немецкой разведки.

Вопрос: Вы лично встречались с Бандерой в деле разведки?

Ответ: Да. По случаю приезда Бандеры в абверкоманду-202 капитан Кирн устроил банкет на вилле нашей команды, которая находилась по Гартенштрассе, 1, (возле краковского стадиона), на котором выступали с речами Бандера, капитан Кирн и профессор Данылив. Там я познакомился с Бандерой, а потом через несколько дней встретился с ним уже на деловой почве.

27 декабря 1944 года я подготовил группу диверсантов для переброски её в тыл Красной Армии со специальным заданием. Эта группа состояла из трех украинских националистов — Лопатинского, "Демеда" и одного радиста, фамилии которого не помню.

Степан Бандера в моем присутствии лично инструктировал этих агентов и передал через них в штаб УПА приказ об активизации подрывной работы в тылу Красной Армии и налаживании регулярной радиосвязи с абверкомандой-202.

Я был представлен группе как офицер абверкоманды-202, назначенный на должность офицера связи в штаб УПА с тем, чтобы когда я прибуду в штаб УПА, они смогли меня узнать как представителя абверкоманды-202.

Вся группа Лопатинского, переброшенная мною в тыл Красной Армии немецким самолётом с краковского аэродрома в район г. Львова, имела при себе для передачи в штаб УПА один миллион рублей, медикаменты, обмундирование, взрывчатку и рацию.

Вопрос: Была ли установлена радиосвязь между абверкомандою-202 и штабом УПА?

Ответ: Радиосвязь абверкоманды-202 со штабом УПА существовал еще с октября 1944 года, но эта связь осуществлялась с помощью сороковаттной радиостанции с позывными "Вера"».

Видными «борцами за независимость» было целое «созвездие» гитлеровских прихвостней — Ярослав Стецько, Роман Шухевич, Владимир Кубийович, Евгений Побигущий и десятки иных, памятники которым изъязвили всю Галичину. Это их усилиями (и при помощи нацистской Германии) были созданы многочисленные вооружённые отряды, которые терроризировали Западную Украину ещё долгие годы после ухода гитлеровцев. В соответствии со «Справкой о количестве погибших советских граждан от рук бандитов ОУН за период 1944 — 1953 гг.» 10-го архивно-учётного отдела КГБ при СМ УССР, которую тот подготовил для Верховного Совета УССР 17 апреля 1973 года, их террор обошёлся стране в 30 676 человек, из которых большинство составляли мирные граждане, в том числе простые поселяне, учителя, врачи.

Один из самых известных выходцев из Украины — будущий руководитель Советского Союза Леонид Брежнев — в октябре 1945 года докладывал вышестоящим военным инстанциям об активности бандеровских банд в районе дислокации войск ПрикВО. Даже от сухих сводок донесения веет несказанным зверством нынешних «героев нации»: «Бандиты убили председателя колхоза, его жену и активистку-колхозницу»; «бандиты сожгли помещение сельсовета и убили 2-х активисток»; «убили одну активистку сельсовета»; «убили сына райвоенкома майора Петрушкина»; «группа бандитов ворвалась в дом мельника Безбородько. Бандиты расстреляли мельника, его жену и 18-летнюю дочь, затем подожгли дом, в котором сгорели трупы Безбородько и его жены. Труп дочери был найден на улице»; «уничтожила одну семью — 5 чел.»; «застрелили у себя на квартире допризывника Робенюк, работавшего почтальоном в райцентре и являвшегося комсоргом узла связи»; «бандиты повесили учительницу Химчинской НСШ [начальной средней школы]»; «бандиты убили 6 сельских активистов»; «бандиты увели с собой одну местную жительницу, за то, что у нее обедали красноармейцы»; «бандиты застрелили вернувшуюся из Германии гр-ку Прасковью Атаманюк, 23-х лет, за то что она ходила в райцентр». И так далее, и тому подобное…

Бандеровские выродки казнили даже своих «побратимов», если они принадлежали к конкурирующим группам Мельника и Боровца, — в целом истребили не менее тысячи членов самой УПА. И разумеется, убивали десятки тысяч евреев, русских, поляков. Так, в ночь с 25-е на 26-е марта 1943 года украинские националисты из ОУН-УПА убили 182 жителя польского села Липники — преимущественно женщин, стариков, детей (51 человек в возрасте от 1 до 14 лет); также там были убиты 4 укрываемых еврея и 1 русская. Эта то самое село, где жили родственники первого польского космонавта Мирослава Гермашевского. Всего во время Волынской резни погибло 19 членов семьи Гермашевского, в том числе его отец и дед.

Кива раскрыл план окончательного развала Украины © Facebook/Илья Кива Антон Дробович.

А лично мне представляется, если человек называет себя «бандеровцем», то есть садистом, убийцей, маньяком, он должен проходить медицинское освидетельствование как человек потенциально опасный для общества. Ему нельзя доверять работу с детьми и механизмами, а автомобильные права давать только через прохождение «идиотентеста», поскольку такой человек является отрицателем объективной действительности.

И если такая точка зрения кажется слишком радикальной, то и опровергнуть ее нет научных обоснований — ни о каком установлении истины в изучении истории бандеровщины говорить невозможно (равноправную дискуссию в рамках навязанной декоммунизации вести просто невозможно).

Однако не надо считать всех украинцев «бандеровцами» — в конце концов, десятки тысяч убитых этими упырями людей тоже были украинцами (и многие их потомки тоже сейчас живут на Западной Украине). Даже в рамках одной семьи Бандеры были разные люди: например, его родной племянник Тарас Бандера, который с миром покоится на кладбище города Борислав в Львовской области. Тарас Бандера — офицер советских вооружённых сил, выдающийся тренер, воспитавший многих спортсменов.

Фамилия одна, а судьбы разные. То есть даже Бандера может быть разным, а вот «бандеровцы» всегда одинаковы.