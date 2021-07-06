На этой неделе были опубликованы данные двух новых опросов украинских социологических служб — Киевского международного института социологии (КМИС) и «Рейтинга». Оба опроса показывают рост недоверия к властям Украины и их политике

Очередной опрос подтвердил рост рейтинга партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Подавляющее большинство (71,1%) выступают за проведение референдума по вопросу о продаже сельскохозяйственной земли, рынок которой открылся с 1 июля. На таком референдуме 65% поддержали бы запрет на продажу земель кому-либо, а 84% выступают за запрет ее продажи иностранцам. Такое отношение к этому вопросу украинцы демонстрируют стабильно все последние годы — особых изменений здесь нет. Тем не менее, рынок земли уже открылся, а президент Зеленский активно приглашает иностранные компании инвестировать в украинские земли, игнорируя интересы большинства своих «подданных».

Самому президенту не доверяют и негативно оценивают его деятельность большинство украинцев — 52,7% опрошенных. В то же время 34,1% заявили, что одобряют деятельность главы государства. Еще 13,2% респондентов не смогли определиться со своей позицией либо отказались отвечать на вопрос. Результаты этого исследования подтверждают, что Зеленскому удаётся сохранять свой ядерный электорат на уровне 34-35%. Вместе с тем растёт и его антирейтинг.

Опрос также показывает, что большинство украинцев считают профанацией инициированную Зеленским борьбу с олигархами. Более 56% респондентов считают, что закон против олигархов, принятый на днях парламентом в первом чтении, не несёт угрозы олигархам, а еще 23% не определились или отказались отвечать на этот вопрос.

Опубликован новый рейтинг украинских партий © CC0, Pixabay

Предыдущий опрос КМИС в конце июня показал, что 54,4% украинцев ощутили ухудшение своего материального положения за последний год, у 33,6% оно не изменилось, а улучшилось только у 11,3%. На протяжении последнего года 91,5% украинцев столкнулись с повышением коммунальных тарифов, а 90,6% — с ростом цен на продукты.

При этом 35,4% граждан столкнулись со снижением зарплаты или пенсии, а 31,9% — полностью или частично потеряли работу. Однако пандемию, на которую власти списывают все экономические провалы, виновной в бедственном положении считают немногие украинцы — 8,3%. Основным экономическим «бедствием» страны респонденты называли некомпетентность власти, коррупцию и войну в Донбассе.

Тем не менее, президентской партии «Слуга народа» пока удается удерживать первое место. По данным нового опроса КМИС, ее готовы поддержать 20,6%. ОПЗЖ поддерживают 16,9%, «Европейскую солидарность» — 15%, «Батькивщину» — 14,7%, «Силу и честь» — 7%, «Радикальную партию Ляшко» — 5,7%, «Украинскую стратегию Гройсмана» — 5,1%, «Партию Шария» — 3,7%, «Свободу», — 2,2%, «Голос» — 1,9%.

Однако растёт и количество не определившихся — их почти 16%, а еще почти 15% отказались бы участвовать в выборах. В целом это около трети украинцев, разочаровавшихся в выборах. Вместе с тем эта треть является потенциальным электоратом для какой-нибудь новой политической силы, которая сможет завоевать доверие украинцев.

Результаты партий Гройсмана, Ляшко и Смешко («Сила и честь») вызывают определенное недоверие украинских политологов. Эти партии никак себя не проявляют на политическом поле, не ведут какой-либо активной кампании, но, по данным опроса, преодолевают 5%-ный барьер. В данном случае результаты опроса могут быть частью кампании по продвижению этих политических проектов, поэтому эти цифры стоит подвергать сомнению. Telegram-канал «Крокодил» называет эти три политические партии проектами Рината Ахметова и полагает, что олигарх как-то причастен к их завышенному уровню поддержки. «Новый рейтинг партий от КМИС. Как вам цифры Ляшка, Смешко и Гройсмана? Рука Ахметова взяла за горло социологическую службу?» — спрашивает «Крокодил».

Вслед за опросом КМИС вышли и данные опроса соцслужбы «Рейтинг». «Древнее украинское поверье гласит, что как только выйдет социология от КМИС, то сразу за ней должна выйти социология от «Рейтинга», в которой у «Слуги народа» будет на несколько процентов больше, а у ОПЗЖ — меньше», — иронизирует Telegram-канал «Неприкасаемые».

Однако данные «Рейтинга» тоже показывают, что 52% украинцев действующему президенту не доверяют, а 27% не будут поддерживать его на президентских выборах ни при каких обстоятельствах.

Юлии Тимошенко доверяют 30% респондентов, не доверяют — 68%, а не проголосовали бы за неё ни при каких обстоятельствах — 32% украинцев; Юрию Бойко (ОПЗЖ) доверяют 25% опрошенных, не доверяют 58%, точно не будут поддерживать — 36% украинцев.

24% украинцев доверяют экс-президенту Петру Порошенко, не доверяют — 75%, а 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Виктору Медведчуку доверяют 16% респондентов, не доверяют 70%.

Во втором туре выборов Зеленский выиграл бы у Порошенко, Тимошенко и Бойко, как свидетельствуют данные «Рейтинга».

У всех этих известных украинских политиков есть своя электоральная ниша, но у них слишком высок антирейтинг, что не позволяет им стать лидерами общенационального масштаба.

Украинцы обвиняют руководство страны в плохой работе - опрос © president.gov.ua

Политолог Михаил Чаплыга, комментируя данные последних опросов, утверждает, что украинская социология призвана лишь легализовать и прикрывать махинации, но не отражает реальных настроений. «В этом и истинная суть всех «политтехнологов» — их задача «прикрыть» и «легализовать» то, что делает реальный штаб, — подкуп, шантаж, махинации. И каждый сидит себе на кухне и цокая языком говорит: "ну да, хз кто это, но, видимо, раз по телеку вещает и растет, мол, социология, значит, таки любят". Но нет. Это просто эффект "легализации" социологического рисунка и того, что каждый сидит по своим кухням отдельно и думает, что это, наверное, его сосед так голосует. А по факту никто. А зачем же эти рисунки? А затем, что народ голосует не за тех, кого любит, а за тех, кто, по его мнению, победит. Чтоб голос не пропал. Вот и рисуют социологию», — утверждает Чаплыга.

Тем не менее, даже такая «услужливая» социология не может скрыть факта роста недоверия президенту и старым политическим силам. Подавляющее большинство украинцев страдает от роста коммунальных тарифов, считает, что страна движется в неправильном направлении, не одобряет введение рынка земли, считает борьбу с олигархами имитацией, называет власти некомпетентными и коррумпированными. Однако при всех этих недостатках украинцы готовы голосовать за тех же политиков, выбирая между Зеленским, Порошенко и Тимошенко. Если отбросить допущение о массовом мазохизме, то остаются лишь вопросы к корректности социологов.