Слезы, стоны, печаль - украинская футбольная команда проиграла Англии 4:0 и едет домой. А ведь буквально несколько дней назад гордились, орали, российского болельщика на стадионе в Глазго зачем-то избили

Вопросы не к проигравшим футболистам, они играют как умеют. Вопрос к очередному всплеску массовой истерии. Обозреватель Елена Маркосян справедливо замечает: «…Они страну каждый день опускают ниже плинтуса. А мы хотим побед и смыслов. Мы хотим, чтобы хоть что-то нас объединяло на этой земле. Мечтаем о чуде. Готовы были даже дебильные лозунги на футболках забыть и забыли бы, если бы чудо состоялось. Но оно не состоялось…»

Симулякр снова не сработал, и нации нехотя приходится возвращаться к печальным будням. Страна захлёбывается ксенофобией, находится под внешним управлением (как бы этот факт ни опровергал президент-марионетка), экономика сыплется, война продолжается. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Отождествление спортивных удач с истинным положением государства — одна из самых нелепых выдумок современного мира. Стал ли экономический потенциал России меньше из-за проигрыша футбольной сборной? Добавилось ли независимости у Украины после выхода ее команды в четвертьфинал чемпионата Европы?

Конечно, в том и в другом случае болельщикам было продано значительно большее количество товаров с сопутствующей символикой, куда больше влито в них пива за забитые и пропущенные голы, втюхано зрителям рекламных минут на телевидении. А уж как отпиарились политики — от снова нетрезвого Порошенко до трепетного Зеленского, который и футболистам звонил, и к народу обращался с двусмысленными посланиями: «Никакое поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! <…> И по всей Европе слышали ′′Украина, Украина!", это звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины!»

Насчёт якобы приветствующих Украину «кухонь» Луганска и Донецка, фан-зон Симферополя и Ялты — оставим на совести автора, а вот на Контрактовой площади в Киеве как никогда дружные болельщики украинской сборной устроили массовую драку, было дело. Но Зеленский гнёт свою линию: «Всё это время мы были одной командой! Все это время поистине единая Украина! Продолжаем! Завтра. Послезавтра. Всегда! Слава Украине!» — не удержался от бандеровского лозунга призывающий к братанию господин. Андрей Малосолов: После поражения сборной Украины мы спокойно сможем посмотреть чистый футбол © Facebook, Андрей Малосолов

И сразу вспомнилась «радость единства» Украины под скипетром бандеровщины: бомбежки городов Донбасса — вместе с «кухнями Донецка и Луганска»; водная и энергетические блокады Крыма — с их гостеприимными Симферополем и Ялтой; дискриминационные законы против русскоязычных жителей Харькова и Одессы. И, разумеется, любовь к «Единой Украине» жителей Львова и Тернополя — особенно, когда в начале эпидемии коронавируса в тамошние больницы пытались доставить первых пациентов.

Одесский публицист Вячеслав Азаров писал в те дни: «Блокада аэропорта в Тернополе против завоза на карантин эвакуированных украинцев из Уханя ставит жирный крест на майданных баснях о единой Украине. Националисты понимают единство лишь в собственном авторитарном управлении страной, навязывании ее таким разным регионам своих порядков. Но никакие риски и проблемы они с остальной страной делить не собираются. Война и болезни — для других регионов, а у них дома только ништяки из завоеванных провинций». «Нет у нас лучше объединяющей национальной идеи, чем футбол!»: соцсети о победе сборной Украины © REUTERS, Robert Perry

Прикажете забыть ваши людоедские лозунги, военные преступления, пытки заключённых, преступления против государственности — забыть ради маленького надувного мячика?

Обращать «зраду в перемогу» (и обратно) украинским властям равных нет, а потому проигрыш с хоккейным счётом это даже неплохо, меньше правителям возможностей для демагогии. Врали, врут и будут врать, но хотя бы спорт своей ложью меньше марать будут.

О, спорт, ты — мир! А они — война.