1 июля Коммунистическая партия Китая отмечает 100-летний юбилей. Поздравления в Пекин направили политики всего мира, в том числе партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». В сообщении подчёркивается, что партия выступает за углубление стратегического партнёрства Украины и КНР, которое продолжается уже 10 лет.

Китай: сфера сопроцветания для России и угроза для США
Китай: сфера сопроцветания для России и угроза для США
© РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

20 июня 2011 года президент Украины Виктор Янукович и государственный деятель КНР Ху Цзиньтао подписали в Киеве Декларацию об установлении и развитии отношений стратегического партнёрства между странами. В документе закреплены основные принципы, на которых будут базироваться двусторонние отношения:

  • взаимная поддержка государственного суверенитета и территориальной целостности;
  • уважение пути развития, избранного каждым из государств;
  • взаимное неприменение силы или силовой угрозы, экономического или другого давления;
  • активизация политического диалога на высшем, высоком и другом уровнях;
  • расширение взаимодействия в рамках ООН.

Кроме того, Китай взял на себя обязательство не применять и не угрожать применением ядерного оружия против Украины как государства, не имеющего такого оружия.

«Но, к огромному нашему сожалению, оно (стратегическое партнёрство. — Ред.) разрушается украинской властью: её популистская риторика о свободном рынке с лёгкостью уживается с откровенным рейдерством, когда речь идёт о совместных украинско-китайских проектах. Так произошло с предприятием «Мотор Сич». <…> Очевидно, что это делается в интересах западных хозяев нынешней украинской власти, напуганных растущей мощью КНР, и совершенно не отображает позицию украинских граждан», — говорится в поздравлении «Оппозиционной платформы — За жизнь».

У Китая были большие планы на Украину

Китай начал проявлять интерес к Украине сразу после распада СССР: в декабре 1991 года Пекин признал её независимость, а в январе 1992-го страны установили дипломатические отношения. Однако вывести сотрудничество на более высокий уровень не удавалось из-за целого комплекса факторов: тесных связей Киева с Москвой, укрепления позиций Запада на Украине, к тому же Киев в качестве ключевых партнёров власти рассматривал ЕС и США. Тем не менее, китайская сторона не оставляла попыток зацепиться на Украине, которую расценивала как важное государство постсоветского пространства.

Эксперт сказал, как русский язык на Украине привлекает Китай
Эксперт сказал, как русский язык на Украине привлекает Китай
© kit.ai

Прогресс наступил с приходом к власти на Украине в феврале 2010 года Виктора Януковича. Он стремился диверсифицировать внешнеторговые и внешнеполитические связи страны, которая тогда была тесно завязана на Россию, и Китай выглядел очень привлекательным партнёром — перспективным инвестором, готовым вкладывать большие суммы в реализацию различных проектов на территории Украины, прежде всего в инфраструктурные: строительство газотурбинной гидроэлектростанции в Крыму, переоснащение шахт в Луганской и Донецкой областях, реконструкция завода калийных удобрений в Ивано-Франковской области, строительство Международного инновационного комплекса «Донецк», завершение строительства контейнерного комплекса в порту «Южный» Одесской области. С точки зрения Пекина, Украина выглядела привлекательно за счёт перспективы получения доступа к её технологиям, импорта продовольствия, а также использования её как транспортного маршрута для поставки товаров в Европу.

Стороны каждый год подписывали масштабные соглашения: в 2011-м — ту самую декларацию об установлении и развитии отношений стратегического партнёрства; в 2012-м — кредитные соглашения о финансировании проектов в украинском агросекторе на $3 млрд и проектов в энергосекторе Украины на сумму почти $3,7 млрд; в 2013-м во время визита Януковича в Пекин — межправительственное соглашение об экономико-техническом сотрудничестве; договор о сотрудничестве в сферах энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии. Страны планировали и дальше наращивать сотрудничество, но в их планы вмешался госпереворот на Украине.

На святой борщ замахнулся: Китай нанес Украине удар в «суповой войне»
На святой борщ замахнулся: Китай нанес Украине удар в «суповой войне»
© CC0, Pixabay

Майдан как шанс для Китая

На руку Китаю сыграли события 2014 года: вставшие у руля Украины лидеры Майдана оборвали связи с Россией и в спешном порядке искали новых торговых партнёров и рынки сбыта продукции местных предприятий. После вступления в силу экономической части соглашения об ассоциации с ЕС для Украины стала недоступной зона свободной торговли СНГ, однако компенсировать убытки от потери рынка постсоветского пространства за счёт европейского не удалось, и Киев активизировал сотрудничество с Пекином.

Стремительный рост торгового оборота между странами начался в 2015 году. За счёт того, что промышленность теряла свой вес в структуре украинской экономики, уступая место АПК, удалось нарастить объём поставок продовольственных товаров на огромный китайский рынок, прежде всего зерновых (в 20 раз в период с 2013 по 2018 год), кукурузы и подсолнечного масла. При этом экспорт промышленных товаров, в частности, железной руды, шлака и золы, тоже продолжался.

Украина столкнулась с серьёзной проблемой — выяснилось, что продукция ряда предприятий нигде не востребована, кроме российского рынка, но отношения с соседом разорваны. Эта участь постигла в том числе такой символ украинской промышленности, как «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей авиадвигателей и газовых турбин. После отказа поставлять продукцию основному заказчику — России — оно оказалось на грани краха, и тут-то в игру вступил Китай: приобретя 56% акций, 5 китайских компаний и гражданин КНР Ван Цзин (ключевой акционер Skyrizon) спасли завод и в конце концов Пекин добился своей цели — получил доступ к украинским технологиям, причём заплатив символическую сумму.

Неоднозначный Тяньаньмэнь: майдан, который не произошёл в Китае
Неоднозначный Тяньаньмэнь: майдан, который не произошёл в Китае
© AP, Liu Heung Shing

Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, Китай продолжал укреплять свои позиции в этой постсоветской стране и в результате по итогам 2019 года он стал крупнейшим торговым партнёром Украины среди отдельных государств (43% внешнеторгового оборота Украины приходилось на государства Евросоюза) — товарооборот между ними составил $12,79 млрд (Украина продала Китаю продукции на $3,59 млрд, закупила — на $9,19 млрд), а в 2020 году вырос до $15,4 млрд.

Двигатель раздора 

Пекин помог Киеву сохранить «Мотор Сич» как таковой, да и, казалось бы, у сторон есть все условия для плодотворного сотрудничества в авиаотрасли, но в действительности получилось всё с точностью да наоборот — эта история только рассорила страны.

В 2017 году СБУ заблокировала сделку по продаже акций «Мотор Сич» и возбудила дело по статье «подготовка к диверсии», узнав о планах предприятия и инвесторов построить в Поднебесной завод по производству и обслуживанию китайских двигателей, а весной 2018-го суд наложил арест на 56% акций предприятия, из-за чего владельцы активов так и не смогли приступить к управлению предприятием. Представители Пекина указали на нарушение украинской стороной международных обязательств, закреплённых в межправительственном соглашении между Украиной и КНР от 1992 года. 

Национализация «Мотор Сич». Как Украина стала подрядчиком российского ВПК
Национализация «Мотор Сич». Как Украина стала подрядчиком российского ВПК
© Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

Тем не менее, азиаты попытались урегулировать спор мирно — они согласились передать 25%+1 акцию «Мотор Сич» харьковской DCH Group олигарха Александра Ярославского, но украинская сторона и эту сделку заблокировала, а Ярославский стал фигурантом дела о госизмене. Китай оценил ущерб, нанесённый такими действиями Киева, в $3,5 млрд и подал на Украину в международный арбитраж, как и предписывает межправительственное соглашение о поддержке и взаимной защите инвестиций. 

Дальше — больше. В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении китайских инвесторов (Ван Цзиня и компаний-инвесторов «Мотор Сич»: Skyrizon Aircraft Holdings Ltd, Hon Kong Skyrizon Holdings Ltd, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. и Beijing Xinwei Technology Group Co): их активы заблокировали, на проведение торговых операций наложены ограничения, а на вывод капиталов за пределы Украины, сделки с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под ограничениями, — запрет. Кроме того, Ван Цзинь в течение 3 лет действия санкций не сможет получить украинскую визу.

«Вопрос (о «Мотор Сич». — Ред.) не в Китае. Вопрос даже не в том, как были куплены акции «Мотор Сич» при бывшем президенте, при Порошенко. Проблема в том, что мы не имеем права продавать контрольный пакет стратегического оборонного предприятия Украины какой-либо стране. В период моего президентства этого не будет», — заявил тогда Зеленский в интервью телеканалу HBO.

В марте 2021-го Совет национальной безопасности и обороны принял решение национализировать завод, то есть отобрать у частных владельцев и вернуть в собственность государства.

Охрименко объяснил, как Украина без национализации отбирает «Мотор Сич» у китайцев
Охрименко объяснил, как Украина без национализации отбирает «Мотор Сич» у китайцев
© Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

Действительно, вопрос о «Мотор Сич» — не в Китае и даже не в Киеве. Тон в этой истории задают Соединённые Штаты, причём администрация предыдущего президента Дональда Трампа этого не скрывала. В 2019 году Джон Болтон, будучи советником американского лидера по национальной безопасности, требовал любой ценой вернуть «Мотор Сич» под контроль Киева, а во время визита в Киев в 2019 году объяснил местным чиновникам, что военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам, а Китай в этом списке Пентагона занимает строчку №1. В свою очередь, возглавлявший Госдепартамент Майкл Помпео заявлял: «Наш американский бизнес хочет прийти сюда (на Украину. — Ред.) и инвестировать. Мы должны знать, что у него для этого есть возможности. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая. Он делает вещи, которые не идут на пользу украинскому народу».

Очевидно, не было простым совпадением, что СНБО принял решение о санкциях против инвесторов «Мотор Сич» 28 января спустя несколько часов после посещения секретарём Совета Алексеем Даниловым американского посольства и встречей с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин, а Зеленский ввёл в действие это решение своим указом на следующий же день, причём глава государства распорядился уведомить об этом Вашингтон и страны Евросоюза — отчитался перед старшими товарищами, так сказать. И происходило это уже при администрации Байдена.

Эксперт сказал, как Китай уже отомстил Украине за национализацию «Мотор Сичи»
Эксперт сказал, как Китай уже отомстил Украине за национализацию «Мотор Сичи»
© Посольство Украины в КНР и Монголии

Это не первый случай, когда украинские власти под давлением США отказываются от выгодных для собственной промышленности международных сделок. В марте 1998 года накануне визита Мадлен Олбрайт, занимавшей тогда пост американского госсекретаря, Киев запретил харьковскому предприятию «Турбоатом» участвовать в строительстве Бушерской АЭС в Иране. В качестве компенсации за потерянный контракт стоимостью свыше $1 млрд на изготовление и поставку турбин в исламскую республику Штаты обещали привлечь инвестиции американских компаний в промышленный сектор Харьковской области, но дальше слов дело не пошло, а вместо украинской турбины на иранской АЭС установили российскую.

Китай может нанести несокрушимый удар Украине

Урегулировать разногласия вокруг «Мотор Сич» стороны могут, во-первых, по дипломатическим каналам, но, судя по последним событиям, этот ресурс исчерпан, следовательно, можно переходить к механизму, закреплённому в соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций между КНР и Украиной от 1993 года, то есть к арбитражному порядку разрешения споров: одного арбитра назначает Киев, второго — Пекин, а ещё один должен быть из третьей страны, имеющей дипломатические отношения и с Украиной, и с Китаем. В то же время пункт 5 статьи 21 договора о правовой помощи между Украиной и КНР позволяет не признавать и не исполнять иностранное судебное решение, если оно наносит урон суверенитету, безопасности или общественному порядку страны, где запрашивается признание. В связи с этим, по мнению руководителя пекинского офиса China Window Consulting Group Александра Зайнигабдинова, рассчитывать на сколь-нибудь значимую компенсацию, несмотря на явную несправедливость действий властей Украины по отношению к китайским инвесторам, не приходится.

«Вложили деньги, есть договор, деньги перевели, договор не исполнен в результате действий третьей стороны (правительства Украины и СБУ). Любой международный арбитраж встанет на сторону инвестора. Однако выиграть в суде — не значит вернуть себе деньги», — подчёркивает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски
Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски
© kit.ai

Допускать, чтобы такие недобросовестные поступки сошли с рук украинским властям, китайские инвесторы не намерены. Руководство Skyrizon Aircraft Holdings — одной из компаний, подпавших под санкции по указу Зеленского, — предупредило, что приготовилось к настоящей войне с Киевом и уже подало несколько исков в китайские, украинские и международные суды.

Впрочем, если в судах добиться справедливости не получится, у Пекина есть очень мощные инструменты воздействия на Украину, применение которых станет очень болезненным для неё. Речь идёт о возможности введения контрсанкций в отношении украинских поставщиков, что приведёт к закрытию для них доступа не только на рынок КНР, но и её стран-союзников в Юго-Восточной Азии.

В частности, под запрет может подпасть экспорт кукурузы, сои, пшеницы, сахара, продукции металлургической промышленности. Особенно чувствительным ударом станут ограничения на последнюю категорию, поскольку после разрыва связей с Россией Украина практически не имеет альтернативы поставок продукции производства «Мотор Сич», и эксперты не исключают даже, что в итоге придётся закрыть легендарное предприятие. По словам члена правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрея Пилипенко, давление на китайских инвесторов «Мотор Сич» может стоить украинской экономике катастрофических потерь: утрата крупнейшего экспортного рынка и финансовые санкции в международном арбитраже превысят сумму $10 млрд и могут подкосить украинскую экономику, которая балансирует на грани кризиса, и «сорвать» зыбкую стабильность курса гривны.

Если рассматривать последствия для Украины от скандала с «Мотор Сич» в глобальном политическом контексте, то, как написал руководитель Центра СНГ Дипломатической академии МИД РФ доктор политических наук Сергей Жильцов в статье для «Вестника Дипломатической академии МИД РФ», «США удалось потеснить Китай на Украине, фактически сорвав его планы получить доступ к передовым технологиям. В геополитическом и торговом противостоянии, которое происходит между двумя странами, Украина оказалась разменной монетой. В то же время ситуация с «Мотор Сич» показала, что Киев находится под жёстким контролем американской стороны».

Как Китай ловит мышей в Европе. Против Вашингтона за Восточную Европу
Как Китай ловит мышей в Европе. Против Вашингтона за Восточную Европу
© скриншот видео CGTN

Эксперт отмечает, что Украина в расчёте хотя бы на частичное решение внутриполитических проблем и стабилизацию социально-экономической ситуации стремится расширить сотрудничество с США, однако американская сторона не намерена оказывать Украине экономическую помощь и, тем более, заниматься поддержкой её промышленных предприятий, — добившись от Киева разрыва сделки по «Мотор Сич», Штаты использовали его в борьбе против КНР.

В конечном итоге Украина пожертвовала собственным суверенитетом ради евроинтеграции, но так и не добилась её (президенту Зеленскому приходится теперь регулярно заочно задавать вопросы европейским и американским лидерам о том, когда же его страну примут в НАТО и ЕС, но делать этого они явно не хотят), а тем временем реальное экономическое сотрудничество наладила с идеологическим противником Запада и ближайшим союзником России.