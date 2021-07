Власти Украины неизменно подчёркивают, как для них важно стать полноправным членом Евросоюза и НАТО, однако на деле установили крепкие экономические отношения с Китаем. Причём настолько крепкие, что за срыв сделки по покупке завода «Мотор Сич» Пекин может нанести Киеву очень болезненный удар

1 июля Коммунистическая партия Китая отмечает 100-летний юбилей. Поздравления в Пекин направили политики всего мира, в том числе партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». В сообщении подчёркивается, что партия выступает за углубление стратегического партнёрства Украины и КНР, которое продолжается уже 10 лет. Китай: сфера сопроцветания для России и угроза для США © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

20 июня 2011 года президент Украины Виктор Янукович и государственный деятель КНР Ху Цзиньтао подписали в Киеве Декларацию об установлении и развитии отношений стратегического партнёрства между странами. В документе закреплены основные принципы, на которых будут базироваться двусторонние отношения:

взаимная поддержка государственного суверенитета и территориальной целостности;

уважение пути развития, избранного каждым из государств;

взаимное неприменение силы или силовой угрозы, экономического или другого давления;

активизация политического диалога на высшем, высоком и другом уровнях;

расширение взаимодействия в рамках ООН.

Кроме того, Китай взял на себя обязательство не применять и не угрожать применением ядерного оружия против Украины как государства, не имеющего такого оружия.

«Но, к огромному нашему сожалению, оно (стратегическое партнёрство. — Ред.) разрушается украинской властью: её популистская риторика о свободном рынке с лёгкостью уживается с откровенным рейдерством, когда речь идёт о совместных украинско-китайских проектах. Так произошло с предприятием «Мотор Сич». <…> Очевидно, что это делается в интересах западных хозяев нынешней украинской власти, напуганных растущей мощью КНР, и совершенно не отображает позицию украинских граждан», — говорится в поздравлении «Оппозиционной платформы — За жизнь».

У Китая были большие планы на Украину

Китай начал проявлять интерес к Украине сразу после распада СССР: в декабре 1991 года Пекин признал её независимость, а в январе 1992-го страны установили дипломатические отношения. Однако вывести сотрудничество на более высокий уровень не удавалось из-за целого комплекса факторов: тесных связей Киева с Москвой, укрепления позиций Запада на Украине, к тому же Киев в качестве ключевых партнёров власти рассматривал ЕС и США. Тем не менее, китайская сторона не оставляла попыток зацепиться на Украине, которую расценивала как важное государство постсоветского пространства. Эксперт сказал, как русский язык на Украине привлекает Китай © kit.ai

Прогресс наступил с приходом к власти на Украине в феврале 2010 года Виктора Януковича. Он стремился диверсифицировать внешнеторговые и внешнеполитические связи страны, которая тогда была тесно завязана на Россию, и Китай выглядел очень привлекательным партнёром — перспективным инвестором, готовым вкладывать большие суммы в реализацию различных проектов на территории Украины, прежде всего в инфраструктурные: строительство газотурбинной гидроэлектростанции в Крыму, переоснащение шахт в Луганской и Донецкой областях, реконструкция завода калийных удобрений в Ивано-Франковской области, строительство Международного инновационного комплекса «Донецк», завершение строительства контейнерного комплекса в порту «Южный» Одесской области. С точки зрения Пекина, Украина выглядела привлекательно за счёт перспективы получения доступа к её технологиям, импорта продовольствия, а также использования её как транспортного маршрута для поставки товаров в Европу.

Стороны каждый год подписывали масштабные соглашения: в 2011-м — ту самую декларацию об установлении и развитии отношений стратегического партнёрства; в 2012-м — кредитные соглашения о финансировании проектов в украинском агросекторе на $3 млрд и проектов в энергосекторе Украины на сумму почти $3,7 млрд; в 2013-м во время визита Януковича в Пекин — межправительственное соглашение об экономико-техническом сотрудничестве; договор о сотрудничестве в сферах энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии. Страны планировали и дальше наращивать сотрудничество, но в их планы вмешался госпереворот на Украине. На святой борщ замахнулся: Китай нанес Украине удар в «суповой войне» © CC0, Pixabay

Майдан как шанс для Китая

На руку Китаю сыграли события 2014 года: вставшие у руля Украины лидеры Майдана оборвали связи с Россией и в спешном порядке искали новых торговых партнёров и рынки сбыта продукции местных предприятий. После вступления в силу экономической части соглашения об ассоциации с ЕС для Украины стала недоступной зона свободной торговли СНГ, однако компенсировать убытки от потери рынка постсоветского пространства за счёт европейского не удалось, и Киев активизировал сотрудничество с Пекином.

Стремительный рост торгового оборота между странами начался в 2015 году. За счёт того, что промышленность теряла свой вес в структуре украинской экономики, уступая место АПК, удалось нарастить объём поставок продовольственных товаров на огромный китайский рынок, прежде всего зерновых (в 20 раз в период с 2013 по 2018 год), кукурузы и подсолнечного масла. При этом экспорт промышленных товаров, в частности, железной руды, шлака и золы, тоже продолжался.

Украина столкнулась с серьёзной проблемой — выяснилось, что продукция ряда предприятий нигде не востребована, кроме российского рынка, но отношения с соседом разорваны. Эта участь постигла в том числе такой символ украинской промышленности, как «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей авиадвигателей и газовых турбин. После отказа поставлять продукцию основному заказчику — России — оно оказалось на грани краха, и тут-то в игру вступил Китай: приобретя 56% акций, 5 китайских компаний и гражданин КНР Ван Цзин (ключевой акционер Skyrizon) спасли завод и в конце концов Пекин добился своей цели — получил доступ к украинским технологиям, причём заплатив символическую сумму. Неоднозначный Тяньаньмэнь: майдан, который не произошёл в Китае © AP, Liu Heung Shing

Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, Китай продолжал укреплять свои позиции в этой постсоветской стране и в результате по итогам 2019 года он стал крупнейшим торговым партнёром Украины среди отдельных государств (43% внешнеторгового оборота Украины приходилось на государства Евросоюза) — товарооборот между ними составил $12,79 млрд (Украина продала Китаю продукции на $3,59 млрд, закупила — на $9,19 млрд), а в 2020 году вырос до $15,4 млрд.

Двигатель раздора

Пекин помог Киеву сохранить «Мотор Сич» как таковой, да и, казалось бы, у сторон есть все условия для плодотворного сотрудничества в авиаотрасли, но в действительности получилось всё с точностью да наоборот — эта история только рассорила страны.

В 2017 году СБУ заблокировала сделку по продаже акций «Мотор Сич» и возбудила дело по статье «подготовка к диверсии», узнав о планах предприятия и инвесторов построить в Поднебесной завод по производству и обслуживанию китайских двигателей, а весной 2018-го суд наложил арест на 56% акций предприятия, из-за чего владельцы активов так и не смогли приступить к управлению предприятием. Представители Пекина указали на нарушение украинской стороной международных обязательств, закреплённых в межправительственном соглашении между Украиной и КНР от 1992 года. Национализация «Мотор Сич». Как Украина стала подрядчиком российского ВПК © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

Тем не менее, азиаты попытались урегулировать спор мирно — они согласились передать 25%+1 акцию «Мотор Сич» харьковской DCH Group олигарха Александра Ярославского, но украинская сторона и эту сделку заблокировала, а Ярославский стал фигурантом дела о госизмене. Китай оценил ущерб, нанесённый такими действиями Киева, в $3,5 млрд и подал на Украину в международный арбитраж, как и предписывает межправительственное соглашение о поддержке и взаимной защите инвестиций.

Дальше — больше. В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении китайских инвесторов (Ван Цзиня и компаний-инвесторов «Мотор Сич»: Skyrizon Aircraft Holdings Ltd, Hon Kong Skyrizon Holdings Ltd, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. и Beijing Xinwei Technology Group Co): их активы заблокировали, на проведение торговых операций наложены ограничения, а на вывод капиталов за пределы Украины, сделки с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под ограничениями, — запрет. Кроме того, Ван Цзинь в течение 3 лет действия санкций не сможет получить украинскую визу.

«Вопрос (о «Мотор Сич». — Ред.) не в Китае. Вопрос даже не в том, как были куплены акции «Мотор Сич» при бывшем президенте, при Порошенко. Проблема в том, что мы не имеем права продавать контрольный пакет стратегического оборонного предприятия Украины какой-либо стране. В период моего президентства этого не будет», — заявил тогда Зеленский в интервью телеканалу HBO.

В марте 2021-го Совет национальной безопасности и обороны принял решение национализировать завод, то есть отобрать у частных владельцев и вернуть в собственность государства. Охрименко объяснил, как Украина без национализации отбирает «Мотор Сич» у китайцев © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

Действительно, вопрос о «Мотор Сич» — не в Китае и даже не в Киеве. Тон в этой истории задают Соединённые Штаты, причём администрация предыдущего президента Дональда Трампа этого не скрывала. В 2019 году Джон Болтон, будучи советником американского лидера по национальной безопасности, требовал любой ценой вернуть «Мотор Сич» под контроль Киева, а во время визита в Киев в 2019 году объяснил местным чиновникам, что военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам, а Китай в этом списке Пентагона занимает строчку №1. В свою очередь, возглавлявший Госдепартамент Майкл Помпео заявлял: «Наш американский бизнес хочет прийти сюда (на Украину. — Ред.) и инвестировать. Мы должны знать, что у него для этого есть возможности. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая. Он делает вещи, которые не идут на пользу украинскому народу».

Очевидно, не было простым совпадением, что СНБО принял решение о санкциях против инвесторов «Мотор Сич» 28 января спустя несколько часов после посещения секретарём Совета Алексеем Даниловым американского посольства и встречей с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин, а Зеленский ввёл в действие это решение своим указом на следующий же день, причём глава государства распорядился уведомить об этом Вашингтон и страны Евросоюза — отчитался перед старшими товарищами, так сказать. И происходило это уже при администрации Байдена. Эксперт сказал, как Китай уже отомстил Украине за национализацию «Мотор Сичи» © Посольство Украины в КНР и Монголии

Это не первый случай, когда украинские власти под давлением США отказываются от выгодных для собственной промышленности международных сделок. В марте 1998 года накануне визита Мадлен Олбрайт, занимавшей тогда пост американского госсекретаря, Киев запретил харьковскому предприятию «Турбоатом» участвовать в строительстве Бушерской АЭС в Иране. В качестве компенсации за потерянный контракт стоимостью свыше $1 млрд на изготовление и поставку турбин в исламскую республику Штаты обещали привлечь инвестиции американских компаний в промышленный сектор Харьковской области, но дальше слов дело не пошло, а вместо украинской турбины на иранской АЭС установили российскую.

Китай может нанести несокрушимый удар Украине

Урегулировать разногласия вокруг «Мотор Сич» стороны могут, во-первых, по дипломатическим каналам, но, судя по последним событиям, этот ресурс исчерпан, следовательно, можно переходить к механизму, закреплённому в соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций между КНР и Украиной от 1993 года, то есть к арбитражному порядку разрешения споров: одного арбитра назначает Киев, второго — Пекин, а ещё один должен быть из третьей страны, имеющей дипломатические отношения и с Украиной, и с Китаем. В то же время пункт 5 статьи 21 договора о правовой помощи между Украиной и КНР позволяет не признавать и не исполнять иностранное судебное решение, если оно наносит урон суверенитету, безопасности или общественному порядку страны, где запрашивается признание. В связи с этим, по мнению руководителя пекинского офиса China Window Consulting Group Александра Зайнигабдинова, рассчитывать на сколь-нибудь значимую компенсацию, несмотря на явную несправедливость действий властей Украины по отношению к китайским инвесторам, не приходится.

«Вложили деньги, есть договор, деньги перевели, договор не исполнен в результате действий третьей стороны (правительства Украины и СБУ). Любой международный арбитраж встанет на сторону инвестора. Однако выиграть в суде — не значит вернуть себе деньги», — подчёркивает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски © kit.ai

Допускать, чтобы такие недобросовестные поступки сошли с рук украинским властям, китайские инвесторы не намерены. Руководство Skyrizon Aircraft Holdings — одной из компаний, подпавших под санкции по указу Зеленского, — предупредило, что приготовилось к настоящей войне с Киевом и уже подало несколько исков в китайские, украинские и международные суды.

Впрочем, если в судах добиться справедливости не получится, у Пекина есть очень мощные инструменты воздействия на Украину, применение которых станет очень болезненным для неё. Речь идёт о возможности введения контрсанкций в отношении украинских поставщиков, что приведёт к закрытию для них доступа не только на рынок КНР, но и её стран-союзников в Юго-Восточной Азии.

В частности, под запрет может подпасть экспорт кукурузы, сои, пшеницы, сахара, продукции металлургической промышленности. Особенно чувствительным ударом станут ограничения на последнюю категорию, поскольку после разрыва связей с Россией Украина практически не имеет альтернативы поставок продукции производства «Мотор Сич», и эксперты не исключают даже, что в итоге придётся закрыть легендарное предприятие. По словам члена правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрея Пилипенко, давление на китайских инвесторов «Мотор Сич» может стоить украинской экономике катастрофических потерь: утрата крупнейшего экспортного рынка и финансовые санкции в международном арбитраже превысят сумму $10 млрд и могут подкосить украинскую экономику, которая балансирует на грани кризиса, и «сорвать» зыбкую стабильность курса гривны.

Если рассматривать последствия для Украины от скандала с «Мотор Сич» в глобальном политическом контексте, то, как написал руководитель Центра СНГ Дипломатической академии МИД РФ доктор политических наук Сергей Жильцов в статье для «Вестника Дипломатической академии МИД РФ», «США удалось потеснить Китай на Украине, фактически сорвав его планы получить доступ к передовым технологиям. В геополитическом и торговом противостоянии, которое происходит между двумя странами, Украина оказалась разменной монетой. В то же время ситуация с «Мотор Сич» показала, что Киев находится под жёстким контролем американской стороны». Как Китай ловит мышей в Европе. Против Вашингтона за Восточную Европу © скриншот видео CGTN

Эксперт отмечает, что Украина в расчёте хотя бы на частичное решение внутриполитических проблем и стабилизацию социально-экономической ситуации стремится расширить сотрудничество с США, однако американская сторона не намерена оказывать Украине экономическую помощь и, тем более, заниматься поддержкой её промышленных предприятий, — добившись от Киева разрыва сделки по «Мотор Сич», Штаты использовали его в борьбе против КНР.

В конечном итоге Украина пожертвовала собственным суверенитетом ради евроинтеграции, но так и не добилась её (президенту Зеленскому приходится теперь регулярно заочно задавать вопросы европейским и американским лидерам о том, когда же его страну примут в НАТО и ЕС, но делать этого они явно не хотят), а тем временем реальное экономическое сотрудничество наладила с идеологическим противником Запада и ближайшим союзником России.