Харьков — один из крупнейших украинских городов, первая столица государства. Однако как именно он образовался, до сих пор остается загадкой для историков

Официальной датой основания города считают 1654 год, хотя письменное упоминание о нем появилось в 1656-м: 28 марта чугуевский воевода Сухотин получил царскую грамоту на строительство укреплений на Харьковском городище.

Но как именно возник Харьков, ученым до конца неизвестно, существует только несколько легенд, подтверждение которым становится все сложнее найти.

Крепость

Украинский академик, профессор Харьковского университет Дмитрий Багалей, опираясь на исторические документы, предположил, что в 1654 году на территорию современного Харькова пришли переселенцы из Надднепрянской Украины.

Нужные ноты: 3 песни о Харькове © paul-itk.livejournal.com

Первая Харьковская крепость, по мнению историка, могла быть построена под руководством того самого чугуевского воеводы. Правда, в 1656 году, когда харьковским воеводой стал Воин Селифонтов, могли перестроить крепость заново из-за конфликтов с жителями, у которых были претензии к построенному укреплению.

Первое население Харькова — казаки, которые приходили на эти земли со своими семьями. Именно Багалею принадлежит легенда о харьковском осадчем Иване Каркаче, который якобы возглавлял переселенцев, однако другие историки считают его скорее вымышленным персонажем.

Харько

Еще одна легенда, связанная с личностью, считается одной из самых известных на Украине.

Появление Харькова некоторые связывают с человеком по имени Харько (полное имя — Харитон). Некоторые утверждают, что он был казаком, другие — казацким сотником. Также бытует мнение, что он вообще не был связан с военной службой и был простым пасечником.

Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю елку © РИА Новости, Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Эта легенда появляется в произведениях 18 века, поэтому может считаться самой древней.

Шарукань

Правда, ученые утверждают, что на территории современного Харькова люди жили задолго до 17 века.

В конце 19 века профессор Харьковского университет Николай Аристов предположил, что Харьков возник на руинах Шарукани — легендарной половецкой крепости.

Шарукань, как предполагают историки, существовала в 11-13 веках и представляла собой зимнюю стоянку половцев. В 1111 году объединенное войско князей Киевской Руси во главе с Владимиром Мономахом взяло город, после чего он начал постепенно приходить в упадок. После нападения монгольского войска он опустел окончательно.

При этом Шарукань для историков — своеобразная Атлантида, ведь ее точное местоположение до сих пор не удалось выяснить.

В начале 20 века археологи обнаружили Донецкое городище — останки древнерусского города на высоком берегу реки Уды (ныне частично территория Новобаварского района Харькова и окраина поселка Покотиловка).

Опасный Харьков. Во что превратилась первая столица Украины © paul-itk.livejournal.com Игорь Святославович — эти события легли в основу «Слова о полку Игореве».

Донец расположен в 10 км от Харьковского городища, на месте которого возник современный Харьков. Поэтому ученые считают, что в 11 веке здесь могли располагаться два города-спутника — один был оборонительным пунктом, другой служил домом для простого люда и ремесленников.

История любви

А вот наиболее недостоверная история возникновения Харькова принадлежит перу украинского писателя Григория Квитки-Основьяненко. В рассказе «Основание Харькова. Старинное предание» он назвал основателем города своего предка, а местом, с которого он начался, — район Основу, где находилось родовое поместье Квиток.

По словам Квитки-Основьяненко, в начале 17 века мальчик Андрей, сын беглого боярина, который скончался за границей, попадает в Киев, где оказывается на воспитании у пана.

Мальчика называют Квиткой — за добрый нрав и красоту. Прозвище стало фамилией. Позже он переезжает в дом киевского воеводы, чья жена взяла на себя опеку над сиротой.

Формула Харькова: Город в зеркале социологии © dobovo.com

Позже Квитка привлекал все больше переселенцев и основывал слободы, которые позже превратились в укрепленный город на горе. Общим собранием было решено назвать его Харьков в честь протекающей рядом реки.

Как ни старался Квитка-Основьяненко, но к его истории ученые отнеслись скептически: ее по сей день считают не более чем городской легендой.